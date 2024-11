Uso Facebook como libreta de apuntes rápidos sobre los conocimientos que me van asaltando en mis análisis sobre información que voy captando en internet, de tal forma que se trata de publicaciones escritas al vuelo, casi instintivamente, y por tanto poco formales y sin pulimientos de redacción. Hacer esto tiene para mí un valor agregado porque, de esta forma, cada publicación tiene constancia pública y puede ser útil para otras personas. Con frecuencia uso esos apuntes rápidos como ideas de arranque en análisis más formales que realizo o en artículos que publico en este diario.

Mis análisis rápidos publicados en Facebook (esbozos o preliminares de análisis), como toda tentativa de conocimiento, son descripciones, explicaciones, cálculos y previsiones de sus objetos (hechos, personas o cualquier otra cosa). Como tengo especial predilección por los temas de política internacional, y sobre todo de EUA, he dedicado muchas publicaciones al gobierno de Joe Biden, a Donald Trump y su movimiento, y a la interacción de conflicto entre ambos. En algunas de esas publicaciones he hecho predicciones que ya se han cumplido.

Días atrás decidí publicar en este diario una serie de artículos sobre los sucesos políticos en los EUA desde el inicio del gobierno de Joe Biden y hasta las elecciones de este año, para lo cual elegí una muestra de mis publicaciones en Facebook que me parecieron más representativas. Esta serie empezó hace días cuando publiqué en este diario un artículo sobre mi predicción de los atentados contra Donald Trump, cuyo título es: “Desde marzo de 2023 predije que habría atentados contra Donald Trump, y ocurrieron” En el presente artículo voy a ocuparme de mi predicción del derrocamiento de Joe Biden de la candidatura de su partido a la presidencia, lo cual ocurrió el 21 de julio pasado. Y al igual que en mi predicción de los atentados contra Trump, en esta predicción también hay más predicciones granulares anidadas que se fueron cumpliendo progresivamente.

Al final de la serie publicaré un artículo que será una presentación formal del procedimiento analítico que me permitió realizar las predicciones de los tres artículos. Es posible tratar esto en un solo artículo porque, en el sustrato, los tres eventos a los que me refiero en esta serie de artículos (atentados contra Trump, derrocamiento de Joe y triunfo electoral de Trump) están muy interconectados. Será un artículo descriptivo y explicativo, tratando de determinar el porqué de las cosas y haciendo lo más claro y accesible al entendimiento de los lectores cada situación. En lo esencial, mi objetivo con este artículo final es que el lector comprenda que mis análisis, pese a cualquier matiz de crudeza que parecieran tener, o por muy audaces que parezcan por momentos, están provistos de bases más o menos objetivas, son legítimos, y son eficaces porque sus previsiones se han cumplido.

Es muy importante aclarar que mis predicciones son inferencias hipotéticas, es decir, proposiciones probables que se pueden inferir a partir de ciertos datos antecedentes o hipótesis, y con las cuales yo asiento o creo que son conclusiones probables de alguna otra cosa o de ciertos datos antecedentes. Esto significa que, hasta el momento en que hice dichas predicciones, no me era posible probar directa y completamente que el evento previsto a futuro en cada caso es efecto de las causas o determinantes que aduzco. Sin embargo, la inferencia que uso es una forma de conocimiento válido, y el hecho de que las predicciones resultantes ya se hayan cumplido refuerzan mi asentimiento y mi creencia en ellas.

Al igual que el anterior artículo, éste también será totalmente descriptivo y no explicativo, o sea, trataré de limitarme a describir lo más sintéticamente que me sea posible el contenido de mis publicaciones o citar textualmente las partes importantes de algunas de ellas. Cuando se trate de citas textuales de mis publicaciones, las mismas irán precedidas y/o seguidas de comillas angulares: « ». En el caso de que alguien quiera consultar alguna de las publicaciones, añadiré un enlace a cada una de ellas como referencia. Todo esto quedará claro en la lectura misma.

1.- Joe Biden fue un instrumento desechable instalado en el poder para la deliberada destrucción económica y cultural de los EUA.

Desde su primer día de gobierno, Joe Biden aplicó dogmáticamente y a toda velocidad la agenda globalista que le impusieron las élites globales del dinero y su sindicato, el Foro Económico Mundial (Green New Deal, gasto público expansivo con dinero sin respaldo, política monetaria destructiva, fronteras abiertas para los inmigrantes ilegales, etc.). Esto ocasionó una crisis económica monstruosa con el consecuente empobrecimiento masivo de los estadounidenses, y cuyos efectos destructivos se empezaron a sentir en la percepción de la gente hacia finales del 2021.

Contra lo que afirman falazmente el gobierno de Joe Biden y los defensores del globalismo, esta destrucción económica (en realidad casi general) de EUA no fue un accidente, no fue una “consecuencia no deseada” de la aplicación de ese programa globalista, sino que fue una destrucción deseada, elegida y planificada por las élites globales del dinero y su sindicato, el Foro Económico, y ejecutada en EUA por el staff de Joe Biden. Esto es así porque el paradigma globalista ha puesto de cabeza los criterios sobre lo que es un buen resultado económico al convertir a la destrucción económica de una sociedad en un medio eficaz y necesario para un fin utópico: el mundo verde o con emisiones cero de CO2.

Los individuos que forman parte de las élites del dinero podrán ser deshonestos, pero no son estúpidos. Bajo esa premisa, es preciso suponer que ellos sabían de antemano dos cosas. Primera, que la aplicación del programa globalista en EUA, por su carácter destructivo, ocasionaría una gran inconformidad de los ciudadanos, lo cual pondría en riesgo la continuidad del programa. Y segunda, que entonces necesitaban instalar en la Casa Blanca a una persona manipulable y desechable, o sea, un presidente al cual pudieran usar a su antojo, desgastarlo políticamente hasta las últimas consecuencias, y derrocarlo cuando dicho desgaste pusiera en alto riesgo la continuidad del programa globalista con un posible retorno de Donald Trump en las elecciones de 2024. Y bajo esos criterios, la persona elegida por las élites fue Joe Biden.

En efecto, Joe Biden tenía las características ideales para los fines destructivos previstos por las élites del dinero. Era manipulable por su senilidad y la corrupción documentada de su familia, y por lo mismo era desechable en el momento que las élites consideraran oportuno para salvar la continuidad de su programa.

Para clarificar todo lo anterior, enseguida le entrego en cita textual partes de dos publicaciones que realicé el 13 de julio de 2022 y el 23 de diciembre de 2023. Voy a mezclar mis citas textuales de ambas publicaciones para que todo tenga mayor sentido.

«Tal vez algunos digan: Esto es una locura, ¿cómo puede el Partido Demócrata buscar la destrucción económica de los EUA?

»La crisis mundial actual no es natural, no fue resultado de las fuerzas automáticas del mercado. Es resultado del programa del Foro Económico Mundial, el sindicato de las élites globales del dinero, orientado al drecimiento dero, el ‘Gran Reset’. Ahora el paradigma neoliberal es que el mundo no debe crecer, e incluso debe achicarse. Obviamente, el no crecer o el achicarse implicará pobreza masiva (para todos los trabajadores), y hambrunas y muerte masiva que se daría entre los más pobres.

»Bueno, como he dicho muchas veces, en este caso destrucción no es dejar en escombros, sino que es deconstrucción, aplanamiento. Le recomiendo que lea mis muchos artículos publicados sobre la crisis económica mundial, el programa ‘Green New Deal’ del foro, y ya entenderá todo y comprenderá que la destrucción tiene pleno sentido, y que es la consecuencia natural a la que deben ir las cosas según se han ido construyendo desde la Casa Blanca.

» Esto podría parecerle irracional, y lo es. Pero no es así para el foro, porque sus miembros ubican en el mundo cero sus nuevos nichos de negocios. Si antes, en el mundo expansivo, invertías en autos de combustión interna, en petróleo, en ganadería o agricultura tradicional, ahora en el proyecto de mundo cero inviertes en paneles solares, autos eléctricos, insectos comestibles o carne artificial, lo que hace Bill Gates, miembro del foro,

»En efecto, aniquilar las formas de producción del modelo expansivo, donde se incluyen la agricultura y ganadería tradicionales, es el paso inicial a la transición al mundo cero, donde solo los miembros del foro comen carne natural, y usted come insectos.

»Lo que importa en los negocios es el dinero, no el nicho. Es por esto que el motor en la movilidad del capital entre sectores es la ganancia, el cuánto, no el qué…. Si mañana alguien que tenga el poder persuasivo de Satanás, convierte al excremento en el mejor negocio del mundo, todo mundo invertirá en excremento y comprará excremento, aunque al final terminen con solo excremento sin valor en sus manos

»….el staff (de Joe Biden), a través de ciertas personas conectadas directa y familiarmente al foro, es el que implementa, y Joe es un instrumento… Y entonces, Joe es sacrificable. Se le instaló ahí para ser desgastado hasta las últimas consecuencias.

»Joe tiene desde hace años evidentes síntomas de senilidad, disfunción mental… Siendo así, pregunta: ¿por qué el Uniparty lo sostiene y por qué la falsimedia lo oculta?

»Por lo mismo que ya dije: es un instrumento, y en esas condiciones es más útil.

»Y si Joe deja de ser útil, lo desechan de un plumazo. Por eso desde hace muchos meses pudimos predecir que lo meterían al juicio. Eso quedó claro cuando Joe se desplomó severamente en las encuestas. El desgaste fue más grave de lo que esperaban en el foro. Subestimaron el desgaste. Y ahora Joe debe ser desechado, y para eso se implementó el juicio… Y ahí es donde el Uniparty lo meterá en el dilema en el juicio: o te haces a un lado o habrá consecuencias.»

2.- Las causas fundamentales del derrumbe político del gobierno de Joe Biden.

Joe Biden empezó a perder el apoyo de los ciudadanos con una rapidez y números alarmantes desde su primer año de gobierno. Son muchos factores los que colaboraron en ese derrumbe, pero creo que fueron, esencialmente, los siguientes.

2.1.- La destrucción económica que ocasionó con la aplicación dogmática del programa globalista, con el consecuente empobrecimiento masivo de los estadounidenses, y cuyos efectos destructivos se empezaron a sentir en la percepción de la gente hacia la segunda mitad del 2021.

Elegí en mis bases de datos 17 encuestas de EUA que van de diciembre de 2021 a junio de 2024. En estas encuestas el porcentaje de estadounidenses que desaprueban al gobierno de Joe Biden promedia en 56.8%, con un mínimo de 53% y un máximo de 66%. A su vez, el porcentaje de estadounidenses que opina que el país va por mal camino con Biden promedia en 73.8%, con un mínimo de 69% y un máximo de 79%.

En este grupo de encuestas hay dos muy interesantes. Una encuesta de CNN del 4 de mayo de 2022 muestra que 77% de los estadounidenses se sienten pobres, y 63% dicen que están comprando menos alimentos y cosas para la vida diaria porque ya no ajustan. Otra encuesta de YouGov-CBS del 10 de junio de 2024 muestra que el 84% de los estadounidenses creen que su vida va a empeorar si Biden se reelige.

2.2.- El desempeño de Joe Biden en sus actividades públicas como presidente empezó a dejar ver que Joe sí tenía problemas de deterioro mental progresivo, tal como se sospechaba desde las campañas presidenciales de 2020.

En 11 encuestas de EUA que van de noviembre de 2021 a julio de 2024, el porcentaje de estadounidenses que opina que Joe Biden sufre de un deterioro mental que le impide ser presidente y/o reelegirse va en crecimiento y promedia un 63.5%, con un mínimo de 48% y un máximo de 77%.

El costo político de esto se vio acrecentado en buena cuota porque, a la larga, se hizo evidente que el staff de Joe había encubierto ese problema durante años, al grado de que hay ya fundadas sospechas de que en la Casa Blanca hay un gobierno en las sombras que manipula a Joe.

2.3.- A partir de la segunda mitad del 2021 los medios de información corporativos empiezan a difundir gradualmente y por goteo la presunta corrupción masiva y multinacional de los Biden.

Una encuesta de Rasmussen del 31 de julio de 2023 muestra que el 61% de los electores cree que los negocios irregulares de Hunter Biden (evidenciados en su laptop del infierno) es un asunto grave, en tanto que el 60% opina que Joe Biden ha sido parte del encubrimiento ilegal de esos negocios y de su propia participación en los mismos.

A medida que yo atestiguaba el derrumbe político de Joe Biden en las encuestas, dije lo siguiente en una publicación del 27 de marzo de 2022:

«…Sin embargo, insisto: A Joe y su staff eso no les importa (su derrumbe en las encuestas). Eso no parará su plan. Duele decirlo, pero Joe fue instalado por las élites globales del dinero como instrumento útil para la implementación de la política del shock sobre EUA, que ellos llaman el ‘Gran Reset’, y entonces Joe es desechable y puede sufrir cuantos daños sean posibles. Y él lo sabe… Y tal vez por eso los medios ya no se ocupan tanto en ocultar la verdad sobre la situación de la opinión pública medida estadísticamente»

(Referencia 03)

NBC News Poll Has Biden At 40 Percent Approval — “His Worst Showing Yet” Poll de cataclismo: Ni Chuck Todd de NBC lo... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 27 de marzo de 2022

3.- La corrupción masiva y multinacional de la familia Biden.

Hacia la recta final de las elecciones presidenciales de 2020 en EUA, Rudy Giuliani tenía en su poder la copia de un disco duro de una laptop de Hunter Biden (hijo de Joe Biden) que contenía miles de documentos sobre presunta corrupción multinacional de la familia Biden, especialmente con China y Ucrania, y sobre extravagancias sexuales y de conducta general de Hunter. Rudy entregó copia de ese disco duro al diario New York Post, y el 14 de octubre de 2020 ese diario empezó a publicar la noticia del disco duro y algunos contenidos del mismo, con lo cual detonó un escándalo mundial.

Como esta revelación del New York Post sería muy destructiva para las aspiraciones presidenciales de Joe Biden, el 19 de octubre 51 exfuncionarios y contratistas de la Comunidad de Inteligencia (CI) se ponen en acción para encubrir eso publicando una carta donde manifestaron que “inferían” “profundamente” que la laptop de Hunter se trataba de “desinformación rusa” cuyo propósito era dañar la campaña de Joe Biden a la presidencia. Esa carta pública sirvió de predicado para que los medios de información corporativos, y la big tech (redes sociales, buscadores, etc.) iniciaran una censura feroz y masiva a todo lo referente a ese tema afirmando categóricamente que la laptop de Hunter era “desinformación rusa”. De igual forma, Joe Biden y la clase política demócrata se aferraron a esa carta para afirmar categóricamente lo mismo: es “desinformación rusa”.

Con esa acción rápida de encubrimiento coordinada entre el silo de la Inteligencia en el deep state, los medios de información, la big tech y la campaña de Joe Biden, lograron disolver la difusión pública de ese problema, lo cual seguramente colaboró en la instalación de Joe Biden como presidente. Y esa falsa narrativa de la “desinformación rusa” se mantuvo como verdad en los medios hasta la primera mitad del 2021.

Los individuos del deep state podrán ser deshonestos, pero no son estúpidos. Así que es muy razonable suponer que, en octubre de 2020, cuando se pone en marcha el plan para encubrir la laptop de Hunter Biden, ellos sabían que copias del disco duro ya estaban en poder de Rudy Giuliani y otros republicanos de alto rango, y que su información saldría a la luz de nueva cuenta en algún momento futuro durante el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, para efectos de las elites globales del dinero esto era una cualidad de Joe si recordamos lo que dije antes, en el primer apartado: las élites globales del dinero instalaron a Joe Biden en el poder porque era manipulable y desechable.

4.- El timing de algunos acontecimientos en 2021 me indicaron que la fecha de caducidad de Joe Biden había llegado.

Para la segunda mitad del 2021 el derrumbe del gobierno de Joe Biden en las encuestas ya era alarmante con récord histórico. Llegados al 6 de junio de 2021, Donald Trump reinicia sus actividades políticas públicas con mítines de campaña con rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, y desde entonces esa actividad ya no pararía. Y ya para diciembre de 2021 las encuestas ponían a Trump con una ventaja de escándalo respecto de sus potenciales competidores por la candidatura del republicano, y algo semejante ocurría con el Partido Republicano frente al demócrata.

El 13 de diciembre de 2021 publiqué lo siguiente: «Donald Trump aventaja a todos los aspirantes republicanos con 58 puntos porcentuales. Como lo leíste: 58 puntos. 67% de los republicanos apoyan a Trump para la presidencia de los EUA. El más cercano de sus posibles contendientes, Mike Pence, solo con 9%. Le sigue Ron DeSantis, gobernador de Florida, y quien ha hecho un maravilloso trabajo, con 8%.

»Ahora bien, a eso añade que, dado el ruinoso gobierno demócrata, el republicano ya aventaja al demócrata con al menos 10 puntos, algo que no ocurría desde hace decenios. Y como la crisis en EUA va para largo y se agravará, esa ventaja va a crecer.

(Referencia 04)

Encuestas impresionantes pero previsibles, y que explican algo que vimos ayer: Mister Donald Trump aventaja a todos... Publicado por Miguel Zavala en Lunes, 13 de diciembre de 2021

Luego, a partir del 14 de junio de 2021 algunos medios de información que antes habían afirmado categóricamente que la laptop de Hunter Biden era “desinformación rusa” (Politifact, Político, etc.), empiezan a aceptar públicamente que dicha laptop del infierno es verdad y no es, por tanto, “desinformación rusa”. Este cambio de postura en los medios de información corporativos continuó hasta 2022, incluyendo a los más fervientes difusores de la falsa narrativa de la “desinformación rusa” en este tema: El New York Times (con una publicación del 17 de marzo de 2022) y el Washington Post (con dos publicaciones el 30 de marzo de 2022).

La sincronía de tiempos en la segunda mitad de 2021 entre estas revelaciones mediáticas, el derrumbe estrepitoso de Biden en la aprobación del público y el resurgimiento expansivo y amenazante de Trump, me permitieron inferir que la fecha de caducidad de Joe Biden había llegado, es decir, que las élites del dinero ya había echado a andar para este tiempo el proyecto de derrocamiento de Joe Biden, y para lo cual se valdrían de la corrupción masiva de la familia Biden. Para este tiempo yo no tenía claro aún si el derrocamiento sería para sacarlo de la Oficina Oval o para sacarlo de la reelección.

5.- El desarrollo histórico político del derrocamiento de Joe Biden.

El 26 de septiembre de 2021 hago mi primera predicción de que Joe Biden sería derrocado.

«Ahora los medios de información corporativos dicen que la montaña de corrupción de los Biden (contenida en la laptop de Hunter Biden) es cierta… Bueno, ¿y por qué ahora dicen la verdad? Hay dos explicaciones para esto, una necesaria y otra posible: necesariamente hacerlo, porque la censura ya sirvió para su propósito, que era instalar a Joe en la presidencia. Y enseguida hice mi primera predicción sobre el derrocamiento futuro de Joe Biden:

Predicción: «y probablemente lo hacen ahora porque tal vez Joe ya no les es útil y están en cuenta regresiva para darle coup.»

(Referencia 05)

El 31 de marzo de 2022 me referí a la publicación del Washington Post donde por fin acepta que la laptop de Hunter Biden es verdadera, que sí existe, que no es desinformación rusa, y que los documentos que contiene son auténticos y contienen indicios de actividad criminal de la familia Biden.

(Referencia 06, 2022)

330 días después de saberse, el Washington Post acepta por fin que es verdad Ya le he dicho que el Washington Post es... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 31 de marzo de 2022

A estas alturas pude ya notar con claridad varias recurrencias en las conclusiones de los medios de información en este tema. Primera, aunque aceptan que la laptop de Hunter y sus contenidos son reales, especulan sobre que el disco duro pudo ser contaminado con datos falsos, es decir, desinformación de personas enemigas de los Biden. Entiendo que eso era una salida heroica para intentar salvar su trasero por su participación en la falsa narrativa de la “desinformación rusa”. Segunda, blindar a Joe Biden afirmando que no hay evidencia de que estuviera al tanto de lo que hacía su familia. Y tercera, y para habilitar el blindaje a Joe, elegir a su familia como chivos expiatorios acusándolos de presunta corrupción.

Así que este día me quedó claro que el proyecto de las élites para derrocar a Joe Biden consistía en llevar a su familia al filo del abismo de la justicia para, con ayuda del Uniparty (el club de los políticos de sistema de ambos partidos, el equivalente del PRIAN en México, y que es muy mayoritario en el Congreso), poner a Joe en una disyuntiva fatal: o te retiras (del gobierno o de la reelección), o tu familia tendrá problemas con la justicia. Y esta inferencia de chantaje judicial contra Joe para derrocarlo me parecía razonable por las dos cosas siguientes.

En primer lugar, porque involucrar directamente a Joe Biden en la corrupción masiva y multinacional de su familia habría tenido consecuencias desastrosas para los EUA y para la reputación del Partido Demócrata, lo cual habría potenciado más a Trump y puesto en mayor riesgo la continuidad del programa globalista.

En segundo lugar, tengo bases más o menos objetivas para afirmar que los miembros del Uniparty pueden competir rabiosamente entre sí por el poder, pero jamás se atacan a matar. Esto es una norma acordada mas no estipulada. Y esto aplica a la figura del juicio político en el Congreso de los EUA y a la justicia en el caso de personas insertadas en las élites (económicas, políticas y burocráticas). Así que cuando un miembro de esas élites, como es el caso de Joe Biden y su familia, es puesto en ruta de un juicio político, ya sabemos que todo se trata de un juego de simulaciones para aparentar que se busca corregir entuertos haciendo prevalecer la justicia y la verdad, pero donde el objetivo real y oculto es la negociación: blindaje e impunidad al enjuiciado a cambio de que éste haga ciertas concesiones. Y el juego de simulaciones se alarga en el tiempo hasta que los ciudadanos se olvidan del problema por hartazgo o aburrimiento, y se cierra con el veredicto de: no hay culpables. Y si es necesario, al final se incluyen en el veredicto algunos chivos expiatorios menores que cometieron travesuras, mas no delitos graves.

Dado lo anterior, se podía inferir que lo más estratégico para las élites era chantajear a Joe poniendo el péndulo de la justicia sobre la cabeza de su familia, y mientras eso avanza seguir con el programa globalista en marcha desgastando a Joe hasta las últimas consecuencias.

El 31 de marzo de 2022 hago una predicción que es consecuencia coherente de lo dicho antes y que se está cumpliendo hasta el momento en que escribo este artículo.

«Predicción: Joe Biden termina su presidencia si sigue vivo, que depende de su salud. Eso ocurrirá así se venga una tormenta de pruebas de delitos contra su hijo y su familia. Y así los republicanos avienten montones de pruebas que inculpan a Joe, con él no pasará nada. Él tiene que terminar. Entretanto, las multinacionales privadas y Wall Street continuarán en sus tarea de destruir irreversiblemente a EUA, desmembrarlo y repartir su poder.

»Será una carrera contra el tiempo porque temen que vuelva Trump o un parecido, con lo cual se corta el proceso destructivo y se revierte. Tienen que terminar el trabajo antes de ese evento probable. Las multis y Wall Street se tienen que asegurar de que a finales de 2024 EUA ya esté destruido, desmembrado, repartido entre las corporaciones privadas, y de manera irreversible.»

(Referencia 07)

Predicción: Mi Tío termina su presidencia si sigue vivo, que depende de su salud Eso ocurrirá así se venga una tormenta... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 31 de marzo de 2022

El 14 y el 31 de julio de 2022 sigo perfeccionando mi predicción de derrocamiento de Joe.

«En medio de una crisis general y monumental, tío Joe ya fue declarado políticamente muerto en su país por los mismos medios corporativos.»

Predicción: «Gavin Newsom, gobernador de California, en mi opinión, ya está calentando el brazo por orden de las élites del dinero afiliadas al foro y ninguneando a Joe Biden.»

(Referencia 08)

Se va configurando una clara relación causa efecto entre la crisis global y el derrumbe político de los gobernantes... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 14 de julio de 2022

«Bueno, ya tenemos a cuatro aspirantes a la presidencia de los EUA en 2024. Seguros, y según mis análisis. Donald Trump y Ron DeSantis por el republicano. Joe Manchin por el Demócrata o el Republicano. Gavin Newsom por el Demócrata… De Joe Biden, me doy por bien servido si dura para el 2023.»

(Referencia 09)

Bueno, ya tenemos a cuatro aspirantes a la presidencia de los EUA en 2024. Seguros, y según mis análisis. Donald Trump... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 31 de julio de 2022

A finales de 2022 Joe Biden empezó a insinuar que buscaría la reelección en 2024. El 9 de noviembre de 2022, luego de las votaciones de las elecciones intermedias donde el demócrata perdió el control de la Cámara de Representantes, Joe hace un anunció en ese sentido. Pero curiosamente, entre el 9 y 10 de enero de 2023 se revelarían algunos delitos de Joe Biden en materia de documentos clasificados. Esta sincronía de eventos me permitió inferir que el staff de Joe Biden había echado a andar otra línea de acción en el proyecto de bloquearle el camino a la reelección.

»El día de hoy CNN publica la identidad de algunos de los documentos clasificados. Entre muchos documentos que se robó Joe Biden, hay lotes de documentos clasificados sobre política exterior en Ucrania, Irán y UK… Recuerda las conexiones habituales entre sistema y medios de información a las que me refiero siempre. Entonces, si es CNN la que suelta esto, es porque se lo pasó el Departamento de Estado. Esa es la ruta habitual. Todo coincide, porque el Departamento de Estado se encarga de la política exterior.

»Sigamos conectando. En la lap top de Hunter Biden hay montañas de delitos que podrían implicar a toda la familia. Y uno de los ejes de negocios era... Exacto, precisamente Ucrania. Entonces, podemos inferir con alguna probabilidad que esos documentos que se robó Joe Biden tienen conexión con la laptop y sus negocios allá.»

Predicción: desde el staff de la Casa Blanca «van a golpear a Joe Biden, donde golpear se llama: maniatarlo y eliminarlo ejecutivamente. Es el fin (del poder) ejecutivo»

(Referencia 10)

Y empiezan los problemas graves en casa para Biden: efecto de los Republicanos en el poder Ayer en la noche CBS... Publicado por Miguel Zavala en Martes, 10 de enero de 2023

Entre el 11 y 12 de enero se siguen descubriendo más alijos de documentos clasificados en la casa privada de Joe Biden en Delaware. Y el 12 de enero el procurador general da una conferencia de prensa al respecto donde se ponen en evidencia algunas incoherencias en su informe.

»Como queda claro, el timeline que describe Merrick Garland muestra inconsistencias. Si observa bien, son los abogados y el staff de Biden los que han buscado y reportado los tres alijos de documentos clasificados desde el arranque y hasta el final. Merrick Garland le ordena al FBI (9 de noviembre de 2022) y al fiscal federal Lausch (14 de noviembre de 2022) realizar investigaciones en el caso, pero siempre son los abogados y el staff de Biden los que realizan los hallazgos de documentos y los reportan al FBI y a Lausch.»

Note el sugerente timing de los eventos hasta este momento: el staff de la Casa Blanca empieza a exponer las pruebas de los delitos de Joe Biden cinco días antes de que éste anuncie sus intenciones de reelegirse, y el día que declara sus intenciones, el procurador mete al FBI a “investigar” bajo el mando del staff.

(Referencia 11)

Incoherencias en las declaraciones del procurador Merrick Garland sobre los documentos clasificados que se robó Tío... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 12 de enero de 2023

El 15 de enero de 2023 insisto en mi predicción de derrocamiento, y hago una nueva inferencia sobre que Joe Biden se está resistiendo a abandonar la reelección.

»En junio y julio de 2022 empecé a ver algo muy inusual. Cuando salía tío Joe de Washington D.C., ya sea por irse de gira o a su casa en Delaware, aparecía Gavin Newsom, gobernador de California, en la Casa Blanca sin previo aviso, fuera de agenda. ¿Para qué iba Gavin si no estaba Joe Biden? Extraño… Entonces dije esto en julio: están preparando a Newsom para el 2024… El staff (de Biden) es controlado por las élites del dinero vía dos personajes muy importantes del foro que insertaron ahí… Y podría apostar a que Gavin acude a entrevistarse con esas dos personas, que son las del poder, y no es Kamala.

»Y bueno, por lo pronto ya se está cumpliendo mi predicción de que Joe Biden será sacado del juego. Todo indica que su propio staff lo está derrocando. Por eso es el staff el que está sacando los delitos de Joe Biden (sobre los documentos clasificados), no el FBI.»

Inferencia: «Ahora bien, el que sea el staff el que está socavando a tío Joe, me indica que Joe Biden se resiste a que lo saquen del poder. Ya no quiere dejar el trono. Y eso debe estar reportando problemas.»

(Referencia 12)

Te recuerdo algo que proyecté hace meses: Van a inutilizar y a sacar a Tío Joe, y van a meter a Newsom El 27 de marzo... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 15 de enero de 2023

El 21 de enero de 2023 hago una importante predicción cuando se anuncia la renuncia de Ron Klain, el jefe de staff de Joe Biden: se está tramando una traición contra Joe Biden desde su propio staff, y la autora de la misma es…

En efecto, como Anita Dunn, una de las más importantes operadoras electorales del Partido Demócrata, había sido incorporada al gabinete de Biden días antes, el 15 de enero de 2023, este día hago una nueva predicción:

Predicción: «Será Anita Dunn la principal (en el staff de la Casa Blanca), y será para prepararle el camino a Gavin Newsom hacia la candidatura demócrata.»

»Gavin quiere ser el candidato. Tiene el apoyo del foro. Joe Biden ya no cuenta. En parte por eso se va Ron: si el patrón ya no cuenta… Como presidente sigue Joe Biden o Kamala. Su función será absorber toda la basura del programa destructivo: costo político. Se quede Joe Biden o Kamala, da lo mismo. No cuentan, son escaparate.»

(Referencia 13)

Renunciará Ron Klain, el jefe de staff de Tío Normal. Cuando el barco se hunde, al agua patos y a alejarse lo más que... Publicado por Miguel Zavala en Sábado, 21 de enero de 2023

El 22 de enero de 2023 mi predicción de una traición en ciernes en la Casa Blanca se empieza a fortalecer.

«Tal como había dicho: Es un soft coup contra tío Joe y lo está operando Anita Dunn… Y mira lo que va surgiendo hoy. El que está operando toda la extracción de los delitos de Joe Biden es uno de sus abogados, que es Bob Bauer. Y hoy Bauer entrega un memo a justicia donde entrega completamente a tío Joe, donde dice que Joe Biden ha incurrido en esas irregularidades desde que era senador, y añade las pruebas.

»Ahora viene el dato más importante. ¿Sabes quién es la esposa de Bob Bauer? En efecto: Anita Dunn. Acerté de nuevo. Soft coup. La operadora es Anita Dunn. Y Joe Biden es out.

»¿Eso significa que Newsom ya amarró la candidatura? No necesariamente. De aquí a la designación pueden ocurrir cosas y puede ser que las élites del dinero elijan a otra persona. Ahí Anita cambia el rumbo al nuevo elegido o elegida. Pero por hoy, Newsom es el elegido.»

(Referencia 14)

Tal como había dicho: Es un Soft Coup contra Tío Joe y lo está operando Anita Dunn. Antes de darte la prueba que... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 22 de enero de 2023

El 10 de mayo de 2023 insisto en mi predicción de derrocamiento por chantaje y que Joe Biden opondrá gran resistencia.

«El republicano James Comer, chair del Comité de Oversight de la Cámara de EUA, cumplió con su promesa del domingo pasado en el sentido de dar rueda de prensa hoy 10 de mayo para exponer al público la presunta corrupción offshore y masiva de la familia Biden, donde Joe Biden es el presunto big guy.

»Muy bien. Ahí está el primer paso que inicia el derrocamiento de Joe Biden o soft coup. El que ejecutará el proceso es el republicano con la anuencia de grupos de interés en el demócrata (Uniparty).

»En mi opinión, y como he predicho desde mucho tiempo atrás, las élites del dinero buscarán sustituir a Joe con el gobernador de California: Gavin Newsom.»

Predicción: «Es inferible que el Uniparty buscará un acuerdo con Joe Biden Joe para que se retire…»

Predicción: «…y Joe Biden se tiene que asegurar de que el acuerdo se cumpla y no metan a prisión a alguien de su familia. Por eso pondrá gran resistencia a abandonar antes del acuerdo. Se va a subir el precio al cielo.»

(Referencia 15)

https://youtu.be/ert58Piqyow Primer paso en el derrocamiento de Tío Joe Biden. El republicano James Comer, chair de la... Publicado por Miguel Zavala en Miércoles, 10 de mayo de 2023

El 24 de junio de 2023 insisto en mi predicción de derrocamiento por chantaje de Joe Biden.

«¿Por qué los medios de información corporativos de EUA están ya abordando el tema de la corrupción de los Biden?... Porque es parte del plan que anticipamos desde hace mucho tiempo… Es preciso quitarlo del camino (a Joe Biden) evitando que se aferre a una reelección, porque perdería miserablemente. Y la forma de quitarlo es bajo chantaje, evidenciando su corrupción, de tal forma que la salida sea: o te vas a la cárcel o te haces a un lado. No implica esto que renuncie, no. Implica solo que no busque la reelección.»

(Referencia 16)

https://youtu.be/mAyCYU926xM ¿Por qué los medios de información corporativos de EUA están ya abordando el tema de la... Publicado por Miguel Zavala en Sábado, 24 de junio de 2023

El 7 de enero de 2024 JP Morgan se suma a mi predicción de derrocamiento de Joe Biden de la candidatura del demócrata.

«JP Morgan proyecta que Biden será retirado de la candidatura del Demócrata… Bueno, estoy leyendo el Outlook de JP Morgan… Y ve lo que dicen en el tercer punto de predicción, lo traduzco: “El presidente Biden se retira en algún momento entre el supermartes (primarias) y las elecciones de noviembre, alegando motivos de salud (se refieren a la demencia senil). Biden pasa la antorcha a un candidato sustituto nombrado por el Comité Nacional Demócrata.”

(Referencia 17)

JP Morgan proyecta que Biden será retirado de la candidatura del Demócrata. He dicho insistentemente esto desde hace... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 7 de enero de 2024

El 7 de enero de 2024 Barack Obama entra en escena contra Joe Biden para forzar su derrocamiento.

»Checa la sincronía del deep state en su estado de pánico. Acabo de compartirte un párrafo del Outlook de JP Morgan donde “predicen” que Joe será derrocado… Y el mismo día, el taquígrafo de la Comunidad de Inteligencia (CI), el Washington Post, publica que Barack Hussein Obama está alarmado porque Trump está muy expansivo y Joe no lo podrá vencer.

»JP Morgan (miembro del club del gran dinero) publica que Joe será derrocado. Ahí está lo que ocurrirá. Inmediatamente, la CI le dicta al Washington Post (dos agencias al servicio de las élites) que avise al público que Joe perderá, y para eso usan como portavoz a uno de sus servidores, Obama. Ahí está la justificación prefabricada de lo que ocurrirá.»

(Referencia 18)

Crece la lista del pánico por Trump....El anciano sera derrocado ! Checa la sincronía del Deep State en su estado de... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 7 de enero de 2024

El 8 de febrero de 2024 se da otro golpe más a Joe Biden en el proyecto de derrocarlo de la candidatura.

«Washington Post informó que el fiscal especial asignado al caso del mal manejo de documentos clasificados por parte de Joe Biden ha determinado que Joe Biden manejó descuidadamente materiales clasificados encontrados en su casa y en su antigua oficina… Y hoy se revela que el fiscal no presentará cargos contra Joe porque un jurado en un tribunal lo consideraría mentalmente incompetente para sostener un juicio.»

(Referencia 19)

Absurda y lamentable situación: Visto de conjunto se ve el absurdo, pero es revelador y confirma lo que he estado... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 8 de febrero de 2024

El 12 de febrero de 2024, con motivo de una publicación del New York Times donde demandan su renuncia, hago un recuento del avance del proyecto de derrocamiento de Joe de la candidatura del demócrata.

»Recuerde que anticipamos esto desde mucho tiempo atrás, en el 2021… Cuando exponen públicamente la corrupción de los Biden dije que era por órdenes de las élites, era la forma de presionarlo para la salida. Luego viene otra vía para acelerar la salida: los documentos clasificados que se robó el Tío Joe. Las pruebas de los documentos las habían aportado sus mismas gentes del staff. Y luego viene el fiscal de los documentos, Robert Hur, y concluye que Joe está mentalmente incapacitado para un juicio. Fue el golpe final. Estaba cantado el coup desde adentro… Por eso Joe, al siguiente día de que Hur emitió su conclusión como fiscal, se enfureció y gritó públicamente.

»Estoy de acuerdo con el Times en lo siguiente, y lo he dicho muchas veces: Joe será derrocado (el Times lo llama renuncia necesaria) y renuncia en la convención demócrata. Es más o menos nuestra predicción desde hace tiempo.

»Tal como he dicho, tuvieron que hacer todo eso porque podemos inferir que Joe Biden se aferró al poder, no quería renunciar. Y ahí no cumplió el acuerdo con las élites.»

Al momento en que escribo este artículo, añado una reflexión que hice en algunas de mis publicaciones: ¿para qué declararlo mentalmente incompetente? Bueno, es que esto tiene una doble utilidad. Si está incapacitado mentalmente según un veredicto jurídico, entonces lo está también para intentar la reelección y debe renunciar a la misma. Luego, si Joe es inculpado de algunos delitos al final de su gestión, ahora sí puede evadir el juicio político y/o los tribunales arguyendo la verdad: está mentalmente incapacitado para enfrentar un juicio.

Pero aquí surge un gran absurdo o aberración que sigue señalando mucha gente en los EUA: si está mentalmente incapacitado para enfrentar un juicio, ¿cómo sigue siendo presidente de los EUA? La respuesta ya la hemos dado a lo largo de este artículo: Joe siempre fue un instrumento desechable útil tal como está.

(Referencia 20)

El New York Times se suma al Golpe contra Joe: exigen su renuncia. Recuerde que anticipamos esto desde mucho tiempo... Publicado por Miguel Zavala en Lunes, 12 de febrero de 2024

El 27 de febrero de 2024 señalo la intensificación de la campaña mediática que demanda la renuncia de Joe Biden a la candidatura.

«Bueno, desde hace semanas se intensificó una campaña de críticas mediáticas a Joe por su senilidad. El hecho de que sean los mismos medios corporativos los encargados de eso nos dice que las élites del dinero ya dieron el banderazo para tumbarlo. Y la campaña contra Joe sigue y crece… También se han sumado políticos demócratas a esa ola de críticas a Joe pidiendo su renuncia, y eso es lo más sintomático.

Y ahora el New York Post saca esta nota, donde cita declaraciones de demócratas que son del grupo de Obama, como Jon Favreau, Dan Pfeiffer, David Axelrod y Jon Lovett, todos criticando a Joe por su senilidad.

(Referencia 21)

Ahí se va cumpliendo mi predicción de que el anciano será "derrocado" por las élites del dinero. Lo dije en apuntes... Publicado por Miguel Zavala en Martes, 27 de febrero de 2024

El 17 de marzo de 2024 el Washington Post demanda la renuncia de Joe a la candidatura y la renuncia de Kamala como vicepresidenta por inepta y extravagante.

«…hoy el Washington Post editorializa pidiendo que Kamala Harris renuncie, y reconoce además el “menguante” estado físico y mental de Joe… ”El enigma de Kamala se reduce a esto: la eligieron porque era negra y mujer, una combinación equivalente a seguridad laboral. Ahora que se ha convertido en una carga para la candidatura demócrata, Biden no puede despedirla… No se puede subestimar la gravedad de esta situación. Las menguantes facultades de Biden, a pesar de su relativamente exitoso discurso sobre el estado de la unión, y su creciente fragilidad física son preocupantes”.

»En suma, el Washington Post (la comunidad de inteligencia) está urgiendo a la clase política para que ya retiren al par.»

Esta nota me hizo inferir que la comunidad de inteligencia ya infería o sabía factualmente que Biden elegiría a Kamala como candidata. Tal vez por eso se adelantaba a través de sus taquígrafos para demandar el derrocamiento del par.

(Referencia 22)

Y crece la lista del pánico por Trump: ahora el Washington Post. En efecto, hoy el Washington Post editorializa... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 17 de marzo de 2024

El 27 de junio de 2024 ocurrió el debate presidencial donde Joe Biden se derrumbó por completo al evidenciarse ante un auditorio nacional como un hombre con un grave problema de senilidad, incapacitado para la política. Confieso que, por momentos, su personalidad frágil y su extravío mental me movió a sincera compasión. Era el detonante final para su derrocamiento.

(Referencia 23)

Qué penoso para EUA: Pese a todo el trabajo de ingeniería química de una semana, Joe tuvo freezes y extravíos... Publicado por Miguel Zavala en Jueves, 27 de junio de 2024

El 30 de junio de 2024 se prueba como cierta la predicción que hice el 21 de enero de 2023 sobre que el staff de Joe Biden lo iba a traicionar para bloquearle el camino a la reelección, y que los operadores de esa traición serían Anita Dunn y Bob Bauer.

En efecto, este día la familia Biden acusó a Anita Dunn, a su esposo Bob Bauer y al ex jefe de staff de la Casa Blanca, Ron Klain, de haber ocasionado el derrumbe de Joe Biden en tanto ellos estuvieron a cargo de proponer el debate y de preparar a Joe para el mismo (Ver enlace a la noticia al final del artículo)

Negar que hubo traición sería inverosímil. Anita Dunn, su esposo Bauer y Ron Klain necesariamente sabían que Joe tenía un serio problema de senilidad, algo que lo arruinaría si se presentaba a un debate con Trump. Pero pese a eso permitieron que el 15 de mayo de 2024 Joe retara a Trump a sostener un debate, o tal vez ellos motivaron eso. Otra aberración de dicho desafío fue que no era necesario puesto que los debates tradicionalmente se realizan luego de la nominación en la convención, algo que ocurriría hasta dos meses después.

Dado lo anterior, es inevitable inferir con muy buna probabilidad que esos tres personajes propiciaron el debate anticipado para que ocurriera el derrumbe político de Joe Biden y forzar su renuncia a la candidatura. Si eso ocurrió como digo, y haciendo concesiones al maquiavelismo vulgar, debo admitir que lo pensaron bien, porque si ese derrumbe se da en un debate ya con Joe Biden como candidato nominado oficialmente, habría sido imposible sustituirlo con cualquier otro con mejores posibilidades.

Ahora bien, sería ingenuo suponer que Anita, Bob Bauer y Klain tramaron la traición por su propia iniciativa. Son personas con poder en el círculo de Washington D.C., pero no tanto como para derrocar a un presidente por su cuenta. Necesariamente esta traición fue tramada desde las muy altas esferas en el Partido Demócrata y en el deep state. Y podemos ahora bucear hasta el fondo de ese pantano para encontrar la muy probable causa primaria de esa traición.

Anita Dunn fue incorporada al gabinete de Biden el 15 de enero de 2023, en medio de la crisis política que estaba creando su esposo (Bauer) con el asunto de los documentos clasificados. Anita y su esposo pertenecen al grupo político de Barack Obama. El esposo de Anita fue parte de Perkins Coie, el despacho de abogados que lleva los asuntos del demócrata, que se involucra mucho en asuntos electoreros, y estuvo muy involucrado en la farsa Rusiagate para derrocar a Trump. A su vez, ese despacho está muy ligado a Obama y a Hillary Clinton. Así que ahí tienes la muy probable causa primaria de la traición y golpe a Joe Biden.

Finalmente, el 21 de julio de 2024 Joe Biden renuncia a la candidatura del Partido Demócrata.

«Ahí lo tienes, se ha cumplido mi predicción de que Joe Biden era desechable y que sería derrocado por su propio partido.»

(Referencia 24)

Ahí lo tienes, se ha cumplido mi predicción de que Joe Biden era desechable y sería derrocado por su propio partido... Publicado por Miguel Zavala en Domingo, 21 de julio de 2024

Dejaré para el siguiente artículo algunos eventos que ocurrieron antes y después del derrocamiento de Joe Biden de la candidatura de su partido. Son eventos de mucho interés que merecen un artículo especial, porque ocasionaron una guerra civil y traiciones al interior del Partido Demócrata que aportaron alguna cuota a la consolidación de la ya segura y arrasadora victoria de Donald Trump.

