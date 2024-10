Desde hace muchos años, en tiempos libres me pongo a cosechar en el internet información sobre diversos temas que son de mi interés (política, economía, sociedad, etc.), misma que voy guardando en una base de datos. Dada mi propensión al asombro, analizo la información que cosecho para tratar de conocer y explicar los objetos que se me van presentando, ya sean hechos, personas o cualquier otra cosa. En esta actividad uso mucho Facebook como libreta de apuntes rápidos de los conocimientos que me van asaltando en mis investigaciones, que luego me sirven de base en mis análisis más formales y estructurados, de tal forma que se trata de publicaciones escritas al vuelo, casi instintivamente, y por tanto poco formales y sin pulimientos de redacción. Y si uso Facebook para esto es para que cada publicación tenga constancia pública y para la utilidad de aquellas personas que les otorguen algún valor.

Mis análisis rápidos publicados en Facebook (esbozos o preliminares de análisis), como toda tentativa de conocimiento, son descripciones, explicaciones y previsiones de sus objetos (hechos, personas o cualquier otra cosa), como tengo especial predilección por los temas de política internacional, y sobre todo de EUA, he dedicado muchas publicaciones al gobierno de Joe Biden, a Donald Trump y su movimiento, y a la interacción de conflicto entre ambos. En algunas de esas publicaciones he hecho predicciones que ya se han cumplido, y si el diario me lo permite, voy a dedicar tres artículos a igual número de mis predicciones (un artículo por predicción), y que son las siguientes: los atentados contra Donald Trump, el derrocamiento de Joe Biden de la candidatura de su partido a la presidencia, y el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2024.

No voy a referirme a todas mis publicaciones en Facebook en esos tres temas porque son cientos, tal vez. En su lugar, he elegido una muestra de mis publicaciones que me pareció representativa en cada tema. Intentaré que los tres artículos estén publicados antes de las votaciones en los EUA.

Las tres predicciones que voy a abordar son de muy larga data en el pasado. Desde marzo de 2023 empecé a predecir que habría atentados contra Donald Trump, y empezó a cumplirse el 13 de julio de 2024. Desde marzo de 2022 empecé a predecir que Joe Biden era desechable, que no sería el candidato del Partido Demócrata, y que sería derrocado de la candidatura en la convención de su partido, y se cumplió el 21 de julio de 2024. Al menos desde marzo de 2023 empecé a predecir que Donald Trump ganaría las elecciones presidenciales de 2024, y a partir de enero de 2024 le empecé a poner cifras: Trump ganará con ventaja de entre 15 y 20 puntos porcentuales. Esta última predicción está por cumplirse total o parcialmente en cuestión de días, si no ocurre una tragedia.

Las predicciones pueden ser más antiguas de lo que he dicho en el párrafo anterior. Como son cientos de publicaciones las que he hecho en esos temas, me ha resultado técnicamente imposible revisar cada publicación de entre cientos hasta el inicio, y me he detenido en las fechas que ya mencioné. Así que asumo esas fechas como los inicios.

Dentro de cada una de esas tres predicciones hay más predicciones anidadas que se cumplieron. Menciono dos de esas predicciones anidadas. En enero de 2023 predije los nombres de los políticos que operarían el derrocamiento de Joe Biden desde adentro, y en julio de 2024 la familia Biden acusó a esas personas de ser los operadores de la traición. El 14 de julio de 2024, un día después del primer atentado contra Trump, predije que habría más atentados, y se cumplió. A medida que el lector lea los artículos irá viendo esas y otras predicciones adicionales anidadas.

Lo tres artículos serán totalmente descriptivos y no explicativos, o sea, me limitaré a describir lo más sintéticamente que me sea posible el contenido de mis publicaciones o citar textualmente las partes importantes de algunas de ellas. Cuando se trate de citas textuales de mis publicaciones, las mismas irán precedidas y/o seguidas de comillas angulares: « ». En el caso de que alguien quiera consultar alguna de las publicaciones, añadiré un enlace a cada una de ellas como referencia al final del escrito. Todo esto quedará claro en la lectura misma.

Es muy importante aclarar que mis predicciones son inferencias hipotéticas, es decir, proposiciones probables que se pueden inferir a partir de ciertos datos antecedentes o hipótesis, y con las cuales yo asiento o creo que son conclusiones probables de alguna otra cosa o de ciertos datos antecedentes. Esto significa que, hasta el momento en que hice dichas predicciones, no me era posible probar directa, factual y completamente que el evento a futuro previsto en cada caso es efecto de las causas o determinantes que aduzco. Sin embargo, la inferencia que uso es una forma de conocimiento válido, y el hecho de que las predicciones resultantes ya se hayan cumplido refuerza mi asentimiento y mi creencia en ellas.

Publicaré al final un cuarto artículo que será una presentación formal del procedimiento analítico que me permitió realizar las predicciones. Es posible tratar esto en un solo artículo porque, en el sustrato, los tres eventos están muy interconectados. Será un artículo descriptivo y explicativo, tratando de determinar el porqué de las cosas y haciendo lo más claro y accesible al entendimiento de los lectores cada situación. En lo esencial, mi objetivo con este cuarto y final artículo es que el lector comprenda que mis análisis, pese a cualquier matiz de crudeza que parecieran tener, o por muy audaces que parezcan por momentos, son legítimos y eficaces en tanto sus previsiones se han cumplido.

Empecemos con mi predicción de los atentados contra Donald Trump.

17 de marzo del 2023:

17 de marzo del 2023:

(Referencia 01, 2023)

«Está muy complicado que le ganen a Trump por las buenas. Si se va con juego limpio, los va a derrotar a todos. Las condiciones histórico-sociales de EUA se han deteriorado horriblemente, y ese deterioro ha pegado donde más le duele a la gente, donde la gente hace un golpe de timón hacia la rebelión pacífica o violenta: el bolsillo, el alimento y alojo de la familia. El resultado es que la gente está pero muy furiosa y convencida de que el sistema político ya no funciona. Todo eso que vemos, polls y símbolos que se hacen grandes de inmediato sobre las fallas del sistema, son los síntomas de la furia de la gente.

»Y esas son las condiciones ideales para Trump, porque este hombre ya se asentó en la conciencia de la gente como el antídoto, la antítesis o bomba nuclear contra el sistema.

»No hay trumpismo sin Trump. Si tratan de inventar un clon de Trump sin trumpismo, no va a funcionar, porque la gente furiosa ya vio los hilos del retablo, ya sabe que los políticos de sistema son títeres.

»Necesitan derrotarlo por las malas, porque si no, él los va a derrotar en redondo.»

En esta publicación vemos una predicción adicional anidada: Trump ganará las elecciones primarias (se cumplió) y constitucionales (muy probable que se cumpla). Y cuando hablo de “clon de Trump sin trumpismo”, me refería a Ron DeSantis y al resto de los oponentes de Trump en las elecciones primarias y constitucionales.

18 de marzo de 2023:

18 de marzo de 2023:

(Referencia 02, 2023)

«A estas alturas, y dado el completo desastre que han creado en EUA, las élites del dinero y el sistema saben que el demócrata no gana las elecciones en EUA por las buenas ni de milagro.

»Así pues, a estas alturas ya saben que Trump los va a arrasar: si el clon (Ron DeSantis) no bastó para parar a Trump, menos el demócrata. Y ahí es donde pasaron a la solución que he dicho desde hace mucho es la única que tienen: sacar a Trump a la mala. Sacar a la mala incluye una gama reducida de acciones posibles: magnicidio, fraude electoral o fabricarle delitos.»

20 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2024:

20 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2024:

(Referencia 03, 2023)

25 de mayo de 2023

(Referencia 04, 2023)

26 de mayo de 2023

(Referencia 05, 2023)

14 de junio de 2023

(Referencia 06, 2023)

15 de junio de 2023

(Referencia 07, 2023)

24 de junio de 2023

(Referencia 08, 2023)

(Referencia 09, 2023)

Pues muy bien, pero me preocupa Trump. Todos los pronósticos, de encuestas, de expertos, de aportaciones, es que... Publicado por Miguel Zavala en Viernes, 7 de julio de 2023

(Referencia 10, 2023)

20 de julio de 2023

(Referencia 11, 2023)

16 de agosto de 2023

(Referencia 13, 2023)

21 de agosto de 2023

(Referencia 14, 2023)

25 de septiembre de 2023

(Referencia 16, 2023)

30 de mayo de 2024

(Referencia 24, 2024)

1 de junio de 2024

(Referencia 25, 2024)

Todas estas publicaciones (14) tratan esencialmente de lo mismo con variantes grandes o ligeras. A continuación voy a tratar de resumirlas en sus elementos comunes. Sin embargo, recuerde lo que dije arriba: este artículo es descriptivo, lo que significa que no daré explicaciones de lo que enuncio en mis publicaciones. Esa explicación por extenso la daré en el cuarto artículo que pienso publicar en esta serie.

Desde el 2016, y sobre todo desde el gobierno de Joe Biden, EUA está inmerso en un conflicto político de proporciones épicas entre dos partes: por un lado, las élites globales del dinero apoyadas por sus servidores (Deep State, Partido Demócrata, Uniparty y las grandes corporaciones de medios), y por otro lado, Donald Trump y sus adherentes republicanos, conservadores y sin partido.

En lo esencial, el conflicto radica en lo antitético o irreconciliable de los programas de cada parte. Las élites del dinero y sus servidores pugnan por el avance y consolidación del globalismo: libre mercado, que en realidad no es libre; el liberalismo a ultranza que se convierte por momentos en libertinismo vulgar; el new green deal y el corporativismo o la precedencia el Estado y sus gobiernos sobre los individuos. Donald Trump postula por el nacionalismo (america first), el conservadurismo relajado, el liberalismo original o la precedencia del individuo sobre el Estado y sus gobiernos, o sea, postula por la restauración de los Estados Unidos a los valores de su edad dorada (MAGA).

El avance del globalismo desde los años 80 en EU ha ocasionado una gradual destrucción de EUA en muchos ámbitos (economía, bienestar, política, cultura, etc.), y esta destrucción alcanzó su pleamar en el gobierno de Joe Biden. Por el contrario, el gobierno de Donald Trump, que anuló al globalismo para implantar su programa nacionalista, reportó una mejora sustancial en muchos ámbitos de la vida nacional de aquel país, especialmente en economía, bienestar, reducción del gobierno, fomento a la iniciativa privada y renuncia a las guerras.

Por lo anterior, los estadounidenses se han ido desplazando cada vez más en apoyo de Trump. En este proceso de expansión política, Trump se ha convertido gradualmente en un caudillo restaurador para muchos estadounidenses. Pero la gran ironía en esto, es que los mismos enemigos de Trump lo consolidaron como el caudillo con sus pertinaces, brutales, masivos y estúpidos ataques contra él desde 2015 a la fecha: la farsa Rusiagate, espionaje político, impeachment, persecución judicial, falsas narrativas mediáticas, mentiras, injurias, etc.

El resultado es que, si el juego político-electoral fuera limpio, sin duda alguna que Trump arrasará en las elecciones de 2024. Al menos desde marzo de 2023 he predicho esto, y desde enero de 2024 estimo que Trump podría ganar con entre 15 y 20 puntos porcentuales de ventaja. Pero como aquí hay trillones de dólares al año en juego que las élites del dinero y sus servidores extraen de los ciudadanos de EU, y como ya han hecho muchas acciones irregulares para eliminar a la mala a Trump desde 2016, siempre he tenido claro que ahora tampoco habrá juego limpio. Ellos, las élites del dinero y sus servidores, ya aprendieron la lección con el triunfo de Trump en 2016 que les costó perder acceso a tanto dinero, y no están dispuestos a cometer el mismo error de nuevo. Así que podemos inferir con alta probabilidad que harán todo lo posible para eliminar a Trump del juego político como sea y al costo que sea.

Fue lo anterior lo que me permitió inferir con buena probabilidad que el plan de las élites y sus servidores contra Trump es el siguiente: o encarcelarlo (en marcha), o asesinarlo (lo infiero con buena probabilidad), o un fraude electoral masivo (lo infiero). Pero hay más formas en que las élites del dinero y sus servidores podrían atacar a Trump si su triunfo en las elecciones se da, como intentar bloquearle el acceso a la presidencia, otro intento de golpe de Estado, desestabilizar al país y al gobierno de Trump con un cataclismo social provocado.

En muchas de mis publicaciones aclaro siempre que mi predicción de los atentados contra Trump son producto de inferencias hipotéticas.

4 de agosto de 2023:

4 de agosto de 2023:

(Referencia 12, 2023)

«…por fin alguien en los EUA se ha proyectado para ver lo que yo he visto a futuro desde hace mucho tiempo. Y tenía que ser Branco, un caricaturista político audaz. Demos lectura al cartón: ¿Y qué hacemos si no podemos eliminar a Trump de la política con la cárcel?, pregunta Merrick Garland, procurador de justicia de los EUA. La CIA no responde, solo vuelve los ojos al cuadro de John F. Kennedy. Más claro no se puede. La respuesta implícita es: Entonces lo asesinamos.»

23 de agosto de 2023 y 1 de enero de 2024:

23 de agosto de 2023 y 1 de enero de 2024:

(Referencia 15, 2023)

1 de enero de 2024

(Referencia 20, 2024)

«Tucker Carlson se ha conectado al magnicidio: “¿No tienen que matarte ahora, Trump?”

»Lo hemos dicho desde hace muchos meses, y ahora Tucker Carlson lo entendió y lo dijo… Hoy Tucker Carlson está realizando una entrevista a Trump de manera simultánea al debate presidencial republicano al que no asistió Trump y que patrocina la falsimedia Fox. Bueno, en cierta parte Tucker le dice lo siguiente a Trump:

»Tucker Carlson: “No está funcionando (se refiere a la persecución contra Trump). Los números de tus encuestas aumentan. Cuando allanaron con el FBI a Mar a Lago en agosto del año pasado, tus números subieron. Pueden acusarte 20 veces y no vas a perder las primarias republicanas por eso.”

»Trump: “Bueno, lo hace parecer aún más ridículo. Ósea, las cuatro acusaciones y tal vez haya más, no lo sé. Esta gente está loca.”

»Tucker Carlson: “Pero son acciones contraproducentes. Entonces, si lo analizas, lo que estoy diciendo es que hay en esto una escalada. ¿Qué es lo siguiente? ¿Después de intentar meterte en prisión por el resto de tu vida? Eso no funciona. Entonces ¿no tienen que matarte ahora?”»

Meses después, el 1 de enero de 2024, Tucker volvió a hacer la misma inferencia de magnicidio contra Trump en entrevista con Bongino.

29 de septiembre de 2023:

29 de septiembre de 2023:

(Referencia 17, 2023)

Esta publicación es muy útil para entender que las élites del dinero y sus servidores siempre están dispuestos a hacer el mal deliberadamente.

«Donald es simplemente invencible, publica hoy el New York Times.

»David McIntosh es un político republicano, actualmente representante en la Cámara, que data desde Reagan, que es criatura del sistema, pero cuya importancia radica en que él es el fundador de una fundación política llamada Club del Crecimiento, y que es apoyada por los magnates de EU, o sea, por el Foro.

»Una de las cosas que armó y echó a andar McIntosh hace meses con paladas de dinero de los magnates , fue una campaña agresiva de propaganda para destruir a Trump: TV, prensa escrita, internet, redes, etc. Bueno, el Times pudo conseguir un correo que David McIntosh dirigió a los magnates de la fundación para darles su balance final de su agresiva campaña contra Trump. Cito algo de lo que publica hoy el Times con base a al contenido de ese correo: “Cada anuncio tradicional de posproducción que ataca al presidente Trump resultó contraproducente o no produjo ningún impacto en su apoyo y favorabilidad en las urnas. Esto incluye anuncios que muestran principalmente videos de él diciendo comentarios liberales o estúpidos de su propia boca”.

»Conclusión: Los magnates globales ya reconocen que Trump es invencible por las buenas. Solo les queda lo que ya he mencionado con insistencia: cárcel, fraude o asesinato.»

25 de noviembre de 2023 y 7 de mayo de 2024:

25 de noviembre de 2023 y 7 de mayo de 2024:

(Referencia 18, 2023)

7 de mayo de 2024

(Referencia 23, 2024)

Estas dos publicaciones también son muy útiles para entender que las élites del dinero y sus criaturas servidoras en el Deep State, el Uniparty y los medios corporativos, siempre están dispuestos a hacer el mal radical.

»Daniel Goldman, una de las criaturas que le sirven al Big Club en el partido Demócrata, y por tanto criatura del sistema, aparece con Jen Psaki en NBC. En la entrevista, Dan se pone histérico por Trump y exige esto: Trump tiene que ser “eliminado”

»Obviamente, si tú le preguntas al pelele Goldman qué quiso decir con “eliminado”, te dirá que hablaba de eliminación política.

»Y entonces, luego la falsimedia business insider especula sobre qué pasaría si Trump “muere” antes de las elecciones.»

El 7 de mayo de 2024 vuelve a la carga Jean Psaki.

«Y aquí como que casi lo confiesa tontamente una criatura del Deep, Jen Psaki, quien fue secretaria de prensa de Joe y quien es parte del grupo Kerry. Dice Psaki esto en su nuevo trabajo en la falsimedia NBC: “Creo que muchos de ellos (republicanos) quieren estar cerca del poder. También asumen o tienen el pensamiento de que ‘tal vez Donald Trump se vaya. Tal vez vaya a la cárcel. Tal vez muera. No quiero ser demasiado morbosa, pero tal vez, quiero decir, no es un hombre joven. ¿Quién sabe qué tienen en la cabeza? Piensan: ‘Tal vez yo sigo en la Oficina Oval’.»

Es inevitable inferir que están al menos concitando al asesinato de Trump o que hay algo más maligno. Pero para ser justos con Psaki, lo que dice es muy probable verdad, pero era aplicable sobre todo a algunos de los contendientes de Trump en las elecciones primarias. Como digo en varias de mis publicaciones, todos ellos sabían que era imposible vencer a Trump, pero algunos estaban ahí porque le apostaban a que Trump sería eliminado a la fuerza.

4 de diciembre de 2023:

4 de diciembre de 2023:

(Referencia 19, 2023)

Esta publicación es muy importante, de colección. Otra vez muy útil para entender que las élites del dinero y sus criaturas servidoras siempre están dispuestos a hacer el mal radical.

»Hoy el Washington Post publica una editorial donde afirma que la victoria de Trump en las primarias ya es inevitable, y que en la constitucional podría ganar porque aventaja a Joe y al resto. Entonces la editorial asume eso como una tragedia mayor que amenaza con la dictadura Trump (en realidad la dictadura son ellos ahora, y este hecho es prueba adicional) Y entones en la editorial señalan esto: ¿qué vamos a hacer? Esto es tal como si se acercara a la Tierra un asteroide enorme que impactará. ¿Vamos a permanecer sin hacer nada?

»Y entonces publican la nota con la imagen de Julio César, el emperador romano… Esa es la respuesta implícita a lo que se pregunta el pasquín sobre lo que deben hacer: asesinar a Trump.

Para entender bien las graves implicaciones de este asunto, hago las siguientes aclaraciones citando partes de mi publicación y añadiendo algunas cosas al momento de escribir esto.

»…el autor de la editorial, Robert Kagan… Es esposo de Victoria Nuland, una criatura del Deep en el Departamento de Estado. A su vez, la intel depende del Departamento de Estado.

»… he dicho muchas veces que el sistema tiene sus canales de comunicación mediáticas ya bien establecidos, entre esos canales está la intel con el Washington Post, ósea, este pasquín le sirve de caja de resonancia a la intel para sus embustes.

Como sabemos que el magnate global Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, debemos responder con toda sinceridad una pregunta: si este artículo está concitando furiosa y cínicamente al asesinato de Trump, ¿por qué Bezos no evitó su publicación?

Supongo que el lector ya tiene la respuesta correcta, porque la misma la da hasta un niño de primaria que lea esto. Y la respuesta es alarmante por las personas y las instituciones implicadas.

»Ahora bien, esto para mí es indicador de que arriba ya están muy empañicados con Trump. Significa que el apoyo a Trump es abrumador en los EU, más de lo que se ve en las polls... Y eso los ha metido en pánico total.

»La necesidad de control siempre es síntoma de miedo o terror a algo que nos amenaza. Y el asesinato es la forma más extrema de control.

»Entonces, mi predicción que hice desde hace más de un año se va cumpliendo progresivamente.»

22 de enero de 2024:

22 de enero de 2024:

(Referencia 21, 2024)

Otra publicación muy importante, también de colección. De igual forma, útil para entender que las élites del dinero hacen el mal radical deliberadamente.

»El hijo del neofascista George Soros, un miembro distinguido de las élites del dinero y del Foro, Alex, publica esto en Twitter: Un agujero de bala en un vidrio blindado y 47 dólares en billetes. Para tu información, Donald Trump se perfila a ser el presidente 47 de los EUA.»

22 de abril de 2024:

22 de abril de 2024:

(Referencia 22, 2024)

«La legisladora republicana Marjorie Taylor se suma al club del magnicidio: los demócratas desean asesinar a Trump, dice.»

21 de junio de 2024:

21 de junio de 2024:

(Referencia 26, 2024)

«El USSS (Servicio Secreto) va a incrementar la seguridad para Trump.

»Bueno, ayer decíamos que, a medida que avanza el tiempo, el miedo y el pánico van ganando terreno en el campo de los Demócratas y el Deep, y eso incrementa las probabilidades de un evento fatal, porque la gente, en estado de pánico, hace estupideces.

»Viendo con ingenuidad la noticia que suelta Kelly, debo concluir que el USSS ya se emparejó conmigo, ya entendió lo que yo entendí hace tiempo.

»Ahora bien, debo confesarte que yo no soy creyente del sentido ético en los políticos y burócratas. Así que el aumento en efectivos y de medidas de seguridad no me garantizan nada, y sí me preocupan más.»

13 de julio de 2024:

13 de julio de 2024:

(Referencia 27, 2024)

«Hace unos momentos se acaba de cumplir mi sombría predicción de 2023 para Trump: será blanco de un magnicidio.... Pero fue fallido, gracias a Dios.»

13 de julio de 2024:

13 de julio de 2024:

(Referencia 35, 2024)

El día del atentado fallido contra Trump me puse a recuperar las publicaciones que había hecho con esa predicción para publicar pantallazos de las mismas. Empecé con 26, y he ido actualizando ese post con nuevas publicaciones que encuentro por accidente.

«Ahí lo tienes, he terminado: Son 45 análisis que publiqué prediciendo que podría ocurrir un magnicidio contra Trump con alta probabilidad.

»Son análisis y reflexiones al vuelo que no están pulidos en texto, pero están bastante claros. He elegido las 45 publicaciones más importantes, y empiezan el 17 de marzo de 2023 con la primera predicción. La más reciente fue del 23 de junio de 2024. En cada uno ese asunto o es tema central o colateral del análisis. A saber, nadie lo veía venir en marzo de 2023 cuando yo publique eso. Y por cierto que lo hice con tiento porque son cosas delicadas, lo explico en algunas publicaciones iniciales y más tardías.»

14 de julio de 2024:

14 de julio de 2024:

(Referencia 28, 2024)

Este día predije que habría más atentados contra Donald Trump. Cito lo que dije ese día al respecto.

«Esto (el atentado fallido) indica que Trump sí tiene la ventaja aplastante de entre 15 y 20 puntos que he advertido desde hace mucho tiempo.

»Y después del magnicidio su ventaja será simplemente monstruosa, o al menos esa ventaja previa se consolida.

»En cuanto a Trump, solo tiene que seguir igual, pero debe maximizar su seguridad y prepararse para algo muy duro, porque, en este estado de desesperación de las élites, pueden… Intentar otro atentado, ahora eficaz. Esto es muy posible porque un segundo atentado ya es gratis, no tiene costos, y lo van a hacer si pueden. Todos los costos que podrían enfrentar ya los tienen con este atentado. Entonces, hacer el que sigue ya es gratis, es free lunch, no tienen nada que pagar.

»¿Va a ocurrir lo que digo?

»No puedo asegurar nada al 100%. Es una predicción basada en inferencias de probabilidad (hipotéticas) a partir de algunos datos.»

15 de septiembre de 2024:

15 de septiembre de 2024:

(Referencia 29, 2024)

Este día se cumplió mi predicción del 14 de julio de 2024 sobre que habría más atentados contra Donald Trump.

«Se volvió a cumplir mi predicción: otro intento de magnicidio contra Trump... Fallido

»Si recuerda, desde marzo de 2023 predije que habría un magnicidio contra Trump. Se cumplió hace poco. Pero cuando ocurrió, hice la siguiente predicción: lo volverán a intentar, y habrá más. Y ya ocurrió. Todo está publicado. ¿Cómo sabía yo que habría más? Lo explicaré de nuevo.

»1.- Hay trillones de dls al año en juego para las élites globales y sus servidores.

»2.- Se ve imposible derrotar a Trump por las buenas, los juicios se caen por espurios, los juicios le ayudan, la ventaja de Trump es muy grande y está fuera del alcance del fraude.

»3.- Como toda persona sensata puede inferir con buena probabilidad que el primer intento fue una conspiración, el Deep ya se sabe expuesto al público, y el Demócrata ya se comió el costo total.

»4.- Como nadie será castigado, y como ya comieron el costo político total en el primer intento, entonces....

»5.- Ya no hay costo por intentarlo de nuevo.

»Conclusión: lo volverán a intentar porque no hay costo y por lo que está en juego (punto 1). Ese fue el esquema analítico y mi predicción.

»Y ocurrió. Segundo intento, afortunadamente fallido.»

16 de septiembre de 2024:

16 de septiembre de 2024:

(Referencia 30, 2024)

«Espero que ya quede claro porqué siempre digo esto como preámbulo a mis análisis electorales en EUA: “Si Trump llega vivo y libre a las votaciones, entonces...”. ¿Ya quedó claro con el segundo intento de magnicidio? Y van a ocurrir cosas más terribles.

»Estamos en ese estrato de la política que es la realidad, donde se aplica el maquiavelismo vulgar o deformado: el fin justifica los medios.

»Por eso digo que el maquiavelismo de las personas insertas en el sistema actual, han pervertido el maquiavelismo genuino y practican un maquiavelismo vulgar y deformado, que justifica los mayores crímenes contra la humanidad con el fin de su interés privado.

»Son personas muy peligrosas, y tienen muy buenos y trillonarios estimulantes, de tal forma que no van a parar. Lo van a intentar una y otra vez, y si Trump gana, vendrá nueva tentativa de golpe de Estado, y sigue la historia.

»Como siempre digo, esta historia es una guerra de titanes que solo se termina cuando eliminen a Trump o cuando Trump los destruya.»

17 de septiembre de 2024:

17 de septiembre de 2024:

(Referencia 31, 2024)

«Ahí lo tienes, yo tenía razón: ya no hay garantías de que no ocurran más atentados contra Trump, según la intel de occidente.

»Según unos datos que estoy leyendo, algunas fuentes de la Inteligencia de EUA y de UK, el Servicio Secreto de EUA (USSS) no puede ya dar garantías de que no ocurran más atentados contra Trump… Y esto confirma lo que dije días después de que se cumplió mi predicción del primer atentado (13 de julio): se puede inferir que los atentados seguirán, porque ya son free.»

17 de septiembre de 2024:

(Referencia 32, 2024)

«Todo mundo en EUA asombrado de que Bongino haya predicho el segundo atentado. Checa este titular: “¿Le avisaron?: Bongino explica cómo predijo un segundo intento de asesinato.”

»En realidad, las predicciones que hemos hecho aquí tienen mucho más méritos: en junio de 2022 predije que derrocarían a Joe ya cerca de la convención; desde marzo de 2023 predije el primer atentado contra Trump, y un día después del primer atentado predije que habría más atentados. Son tres predicciones sumamente complicadas, peliagudas, y con casi dos años de anticipación las dos principales.

»Bongino fue un agente del Servicio Secreto (USSS) muchos años, luego se retiró y se dedicó al análisis político en medios alternativos. Compareció en el Congreso el 26 de agosto pasado, y ahí predijo otro “incidente” con el Servicio Secreto, afirmando que la agencia estaba peor en ese momento que antes del intento de asesinato contra Trump.»

26 de septiembre de 2024:

26 de septiembre de 2024:

(Referencia 33, 2024)

«Importante Poll de Rasmussen: 66% de estadounidenses creen que habrá más intentos de magnicidios contra Trump. 49% atribuye eso a la retórica del Demócrata y el Deep State, 36% a motivaciones psicológicas de los chacales, 15% no sabe.»

13 de octubre de 2024:

13 de octubre de 2024:

(Referencia 34, 2024)

«Posible tercer atentado contra Trump bloqueado por los sheriffs de California ... Subrayo posible.

»Así está ocurriendo aquí: seguir con la cacería de Trump ya es free, libre de costos políticos.»

X: @RelatorOnline

.

.

