Dos colaboradores del secretario de Relaciones Exteriores comentaron en Twitter mi artículo “En 10 puntos. ¿Por qué Ebrard permite que sus asesores grillen a Beatriz?” . Enseguida reproduzco sus tuits.

Réplica de Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la cancillería

Estimado @FedericoArreola, te aclaro cuatro puntos sobre tu última columna en que me mencionas:

1.- Tengo una encomienda del presidente y del canciller. A eso dedico el 100% de mi tiempo.

2.- Nada tengo que ver con la línea editorial de @LPOmx ni de ningún otro medio.

3.- A @BeatrizGMuller le tengo gran admiración y respeto, además de agradecimiento por el trato siempre amable que ha tenido conmigo.

4. Fue @Martha_Barcena quien promovió su candidatura al BID, de manera pública. En el proceso no participa la @SRE_mx, como ella sabe.

Saludos.

Réplica de Daniel Millán, jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores

Respuesta al Sr @FedericoArreola, quien hoy se refiere a mí en su columna de SDP.

1.- Mi trabajo y foco de atención es contribuir al desarrollo exitoso de la política exterior del presidente López Obrador y del canciller Ebrard.

2.- No controlo la línea editorial de @LPOmx ni de ningún otro medio. Desconozco si ese sea el tipo de relaciones entre gobierno y prensa a la que usted está acostumbrado.

3.- Como expuso mi colega y amigo @r_velascoa, por la doctora Gutiérrez Müller lo único que hay es admiración, respeto y agradecimiento.

4.- Nuestro trabajo está orientado a la defensa y promoción de México en el mundo, no a ‘generar enredos buscapleitos’. No suena la frase más afortunada en voz de alguien que parece tener fijación por el Lic. Marcelo Ebrard, sobre quien ha escrito diez columnas de ataque en los últimos meses.

Mi comentario

Al señor Roberto Velasco lo respeto; a Daniel Millán, no. Del primero solo diré que podría creerle lo que afirma acerca de que no está en ninguna campaña para grillar a Beatriz Gutiérrez Müller; lamentablemente a quien sí grilla, sin venir al caso, es a la embajadora Martha Bárcena. Lo ha hecho inclusive en sus tuits de réplica a mi columna al decir que la diplomática sí promovió su candidatura al BID, lo que es falso. Martha, me consta, está felizmente retirada de la vida de funcionaria. Se dedica ahora a otras actividades, como escribir para El Heraldo de México. Ojalá Roberto Velasco supere sus sentimientos de antipatía en relación a Bárcena. Si no lo hace, la embajadora en retiro le cantará al jefe de la unidad para América del Norte de la cancillería esa, tan famosa, de Grupo Firme: “¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder”. Como quiera que sea, con la esperanza de que cambie su actitud, un abrazo a don Roberto Velasco.

Ya lo dije, a Daniel Millán no lo respeto. Diré por qué con una serie de tuits de este político priista que no dejó al viejo partido autoritario hace décadas indignado por sus inmoralidades, sino que todavía en la campaña de 2018 era un entusiasta militante que no solo apoyaba a José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI —lo que era su derecho democrático—, sino que con perversidad alejada del ideal de la democracia atacaba al entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Antes de reproducir fotografías de los tuits priistas y contra AMLO del jefe de la oficina del canciller, diré que si acaso es cierto lo que dice al final de su réplica, entonces tendrá que aplicarme para cumplir mis metas. Millán asegura que he escrito “diez columnas de ataque” a Marcelo Ebrard en los últimos meses. ¿Solo diez? ¡Carajo! He estado de flojo, ya que la meta que me fijé era de 30 escritos para desenmascarar a Marcelo. Deberé trabajar horas extra para llegar al objetivo.

Aquí los tuits del colaborador de Ebrard:

Pruebas Daniel Millán 1 (@dmillan Twitter)

a

Daniel Millán prueba 2 (@dmillan)

b

Daniel Millán prueba 3 (@dmillan)

c

Daniel Millán 4 (@dmillan Twitter)

c

Daniel Millán 5 (@dmillan Twitter)

ccccccc

Daniel Millán 6 (@dmillan Twitter)

Daniel Millán 7 (@dmillan Twitter)

ccc

Daniel Millán 8 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 9 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 10 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 11 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 12 (@dmillan Twitter)

ccc

Daniel Millán 13 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 14 (@dmillan Twitter)

ccc

Daniel Millán 15 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 15 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 17 (@dmillan Twitter)

cccc

Daniel Millán 18 (@dmillan Twitter)

ccccc

Daniel Millán 19 (@dmillan Twitter)

ccccc