Times Higher Education ha publicado su ranking de universidades de América Latina del año 2024.

Lamentable la situación de nuestras universidades. Solo hay entre las primeras 10, el Tecnológico de Monterrey, y cayó notablemente respecto de la clasificación de 2023: de la cuarta posición pasó a la séptima. ¿La UNAM? Se mantuvo en el mismo lugar 15.

El resto de las instituciones de enseñanza superior de nuestro país están todas por debajo de la posición número 40. Por mucho, las mejores universidades latinoamericanas son las brasileñas y después las chilenas.

Enseguida el ranking de Times Higher Education:

1º Universidad de São Paulo, de Brasil (2º en el ranking de 2023)

2º Universidad de Campinas, de Brasil (3º en el ranking de 2023)

3º Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil (11º en el ranking de 2023)

4º Pontificia Universidad Católica de Chile (1º en el ranking de 2023)

5º Universidad Estatal Paulista, de Brasil (10º en el ranking de 2023)

6º Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, de Brasil (8º en el ranking de 2023)

7º Tecnológico de Monterrey, de México (4º en el ranking de 2023)

7º Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil (6º en el ranking de 2023)

9º Universidad de Chile (9º en el ranking de 2023)

10º Universidad Federal de Santa Catarina, de Brasil (12º en el ranking de 2023)

11º Universidad Federal de São Paulo, de Brasil (5º en el ranking de 2023)

12º Universidad de los Andes, de Colombia (14º en el ranking de 2023)

13º Universidad Federal de Minas Gerai, de Brasil (7º en el ranking de 2023)

14º Universidad Federal de São Carlos, de Brasil (16º en el ranking de 2023)

15º Universidad Nacional Autónoma de México (15º en el ranking de 2023)

Otras universidades mexicanas:

40º Universidad Autónoma Metropolitana

50º Instituto Politécnico Nacional

66º Universidad Autónoma del Estado de México

67º Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

77º Universidad Autónoma de Nuevo León

86º Universidad de Monterrey

87º Universidad Panamericana

88º Universidad Autónoma de Querétaro

94º Universidad de Guadalajara

Entre los lugares 105 y 121, Universidad Autónoma de Baja California

Entre los lugares 105 y 121, Universidad Autónoma de Chapingo

Entre los lugares 105 y 121, Universidad Autónoma de Yucatán

Entre los lugares 105 y 121, Universidad Autónoma de Guanajuato

Entre los lugares 126 y 150, Universidad Anáhuac

Entre los lugares 126 y 150, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entre los lugares 126 y 150, Universidad de Sonora

Del lugar 151 en adelante, Universidad Autónoma de Chiapas

Del lugar 151 en adelante, Universidad Autónoma de Sinaloa

Del lugar 151 en adelante, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Del lugar 151 en adelante, Universidad Autónoma de Coahuila

Del lugar 151 en adelante, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Del lugar 151 en adelante, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Del lugar 151 en adelante, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Del lugar 151 en adelante, Universidad de Colima

Todavía más abajo, Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica

Todavía más abajo, Universidad CETYS

Todavía más abajo, Universidad Tec Milenio

Todavía más abajo, Instituto Tecnológico de Tijuana

Autonomía

Si no he contado mal, de las 30 universidades mexicanas en la clasificación de Times Higher Education, 17 son autónomas y lo presumen sus nombres. Es importante la autonomía, pero...

En un artículo publicado en la página de internet de la Fundación UNAM, la actual secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, reflexionó sobre la autonomía universitaria. La cito para entender el concepto:

“La autonomía en sentido amplio consiste en la capacidad de una universidad de dictarse sus propias leyes y regir su comportamiento por normas que ella misma determina, principalmente en tres renglones básicos: el académico, el del gobierno y el financiamiento”.

“La autonomía universitaria presupone el reconocimiento de que el primer motivo de la búsqueda de conocimiento nuevo es la necesidad, característicamente humana, de comprender cada vez mejor el mundo que nos rodea y del que somos parte, así como la aplicación de dicho conocimiento a la solución de los problemas de la humanidad y de su hábitat”.

“Una mercantilización de la universidad pública significaría la destrucción de la esencia de la investigación y de la búsqueda organizada de conocimientos, al tiempo de un intento por poner al servicio de fines y valores instrumentales al conocimiento mismo, y por ello, a la autonomía universitaria”.

“Se ve cabalmente que la autonomía se basa en razones de principio; que es contraria a cualquier criterio pragmático, y que presupone una filosofía educativa que postula un modelo de enseñanza integral donde el saber técnico está subordinado a los más altos valores humanistas”.

“La UNAM es una institución fundamental para México, una fuerza viva que ha ayudado a construir el país que tenemos actualmente gracias a su autonomía”.

Muy bien, la autonomía universitaria tiene relevancia, pero no garantiza calidad. Lo peor es que, a veces, pareciera que la gran meta a alcanzar por las universidades públicas de México es la autonomía. En sus discursos, las personas que encabezan tales instituciones no dejan pasar oportunidad para alardear toda la autonomía que han logrado. Felicidades, dirigen universidades autónomas, ¿y qué con eso?