Alfredo del Mazo Maza todavía gobernador del Estado de México , dio ayer su último informe de gobierno. Entró al recinto acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el primer informe al que el presidente Andrés Manuel acude. No es poca cosa, ya que Del Mazo sigue siendo el líder del priismo más organizado de la nación, el mexiquense.

Es evidente la buena relación que existe entre ambos a pesar de pertenecer a partidos distintos, y sí, muy muy distintos. En la política todo es posible. Así las cosas, Del Mazo inició su discurso agradeciendo la presencia del presidente López Obrador:

“Es un honor contar con su presencia el día de hoy; el Estado de México lo recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado. Le damos la más cordial bienvenida al presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador”. Alfredo del Mazo Maza

Del Mazo saludó también a la gobernadora electa Delfina Gómez y después agradeció la presencia de los exgobernadores Eruviel Ávila, César Camacho y Emilio Chuayffet. Además, estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, los arzobispos de Toluca y algunos líderes sindicales…

¿Y la gran ausente? Xóchitl Gálvez. La candidata elegida del Frente Amplio por México. (PRI, PAN y PRD). Del Mazo ni siquiera la mencionó, a pesar de ser la candidata para la presidencia de México y que su partido el Revolucionario Institucional la respalda.

Eso tiene una explicación. Quien impulsó a Xóchitl Gálvez fue el priista Alejandro “Alito” Moreno, cuya fuerza política en el Edomex no se compara con la que tiene Alfredo del Mazo Maza. El priismo de esa entidad seguramente no le perdona al famoso Alito que hubiese tenido miedo de que Beatriz Paredes le ganara a Gálvez, y que por lo tanto haya obligado a la experimentada política a retirarse.

Claudia Sheinbaum, en cambio, fue mencionada por el gobernador Alfredo del Mazo y en términos muy elogiosos. Sheinbaum, sí, la aspirante presidencial de Morena que ha estado arriba en todas las encuestas. Del Mazo agradeció la colaboración de la exjefa de gobierno de la CDMX en varios proyectos de transporte y para el abastecimiento de agua.

Se entiende tal agradecimiento ya que el Estado de México y la Ciudad de México tienen desde hace años una conexión importante. Pero se entiende más en el contexto de la actual lucha por la presidencia de la nación. Del Mazo, no hay duda, se la juega con Claudia, lo que significa que el priismo mexiquense también lo hace.

No es poca cosa. El Estado de México es una de las entidades con mayor población y peso electoral. Sin el priismo más fuerte del país, se debilita la alianza que apoya a Xóchitl .

Del Mazo y el Estado de México están con Claudia y no con Xóchitl Gálvez, a pesar de ser la candidata elegida por el Frente Amplio, la impuesta. Xóchitl Gálvez cree que tiene a todo el PRI de su lado, pero no es así. No fue invitada al sexto informe priista en Edomex; en ningún momento se refirió el gobernador Del Mazo a Gálvez, ni por haber sido la elegida apenas antier por el Frente Amplio, pero sí mencionó y con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum quien será, según las encuestas , la contrincante de Gálvez.

¿Será que Alfredo del Mazo tenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Sheinbaum? Es lo que, me dicen, se comentaba en los pasillos del recinto donde el mexiquense rindió su último informe.