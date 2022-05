Ha trascendido a nivel nacional el enfrentamiento entre el periodista Vicente Serrano, apegado a la 4T, y el actor Héctor Suárez Gomís, que se ha manifestado como anti-AMLO.

Doy mi humilde opinión en cuanto al tema de la “pelea” Suárez Gomís- Serrano. El señor Suárez Gomís se ha declarado una persona que tiene síndrome de Asperger, pero que es funcional. Si Serrano sabia sobre esto, seguramente aprovechó esto para provocar a Héctor y buscar recibir una agresión física que llamara la atención de las redes.

Agresión es agresión, deje moretón o no. Y si a esas vamos el que empezó la agresión fue Don Vicente y si esto se la hace a una persona que tiene Asperger, sea o no figura pública, ya es algo gandalla.

Ayer me di un tiempo para escuchar un poco el “Live” en Twitter donde hablaban sobre el tema con Suárez Gomís incluido. La verdad me puse a oírlo porque estaba Manuel Díaz que colabora en SDPnoticias y se me hace una persona bastante imparcial en este tipo de temas.

No me toco oír a Manuel, pero si a varios diputados de oposición que defendían a Suárez Gomís en el pequeño foro. Diputadas de oposición, opinólogos anti 4T y personas que buscan cualquier tema para hacer ruido en contra del régimen actual.

En algún momento, Héctor definió este enfrentamiento como lo que muchos pensamos que es, una pelea de niños de primaria. Y créame que en la primaria se golpean mucho más fuerte y no anda interviniendo la CNDH, es mas, en ocasiones ni las mismas escuelas.

Funcionó de nuevo el “click-bait” de un evento nada relevante para distraernos a todos de lo más relevante. Oigo a diputadas de oposición defendiendo a Suárez Gomís y diciendo que le han dedicado tiempo en sus discusiones diarias. Veo a la CNDH defendiendo a Vicente Serrano y la agresión que le hicieron. Les pediría a las diputadas y diputados de oposición y a la CNDH que se pongan a trabajar en temas de relevancia nacional y no en peleas que tienen la veracidad de las primeras cachetadas en una pelea de lucha libre.

El señor Serrano puede demandar a el Señor Suárez Gomís y son cosas que ellos tienen que resolver. No dimensionamos en que se gasta la energía de nuestros recursos públicos y la verdad no se pueden enfocar en dos adultos en un conato de bronca.

Le dieron más duro a Alfredo Adame y no hizo tanto escándalo.

Concentrémonos en lo más relevante y en lo que verdaderamente le ayuda al país y no en cortinas de humo y click-baits que son perfectas para distraernos. Y creo que esto va más para la oposición que se distrae en cualquier asunto y no se aplica en ser la verdadera oposición.