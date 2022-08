Las red de las llamadas farmacias similares del Dr Simi, dedicadas a la venta de medicamentos genéricos (con patente vencida) son de enorme utilidad al sistema de salud, máxime si consideramos la red alterna de consultorios, que además de restar mucha presión a los hospitales y consultorios (públicos y privados) dan un empleo digno a miles de médicos mexicanos egresados de universidades de toda índole. Estos consultorios crecieron como la hierba gracias al dogma neoliberal, de debilitar a todo lo público por sobre lo privado.

Las recientes críticas (que no pasarán de anecdótica retórica) por parte del sub secretario Hugo López-Gatell a dicha red de consultorios, bien puede obedecer a una parte de la estrategia oficial hacia el año electoral del 2024, donde se elegirá al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que (no hay que olvidar) el propietario de estas farmacias, el señor Víctor Gonzalez Torres, miembro de una familia perteneciente, por décadas, a la clase política mexicana (pariente del Dr. Emilio Martínez Manatuou, secretario de Estado y presidenciable en el sexenio de Díaz Ordaz y hermano del fundador del partido verde ecologista, Jorge González Torres ,y por obviedad de su hijo, del mismo nombre, apodado “el niño verde”).

Dicha táctica consistiría en darle fuerza política a un Víctor González Torres que ya contendió por la Presidencia, aunque al quitarle aquella candidatura formal del año 2006, decidió contender sin partido, cómo candidato independiente, sin partido ni registro, ya que en ese tiempo dicha figura no existía aún en México; no está de sobra decir que aún en esas condiciones su candidatura obtuvo más de medio millón de votos (así hayan sido oficialmente nulos), los suficientes estos cómo para que, si éstos hubiesen sido para AMLO, Felipe Calderón no habría podido consumar su fraude electoral.

No es casualidad pues, que a don Víctor Gonzalez se le vea muy movido a últimas fechas en promocionar su imagen pública, mediante estrategias publicitarias cómo la de una serie televisiva autobiográfica, un libro y otras, cómo pintar una colonia entera, en Ecatepec, con el logo de la botarga de sus farmacias, también la costumbre ya de arrojar peluches del famoso personaje durante los conciertos de artistas famosos que se presentan en México. Con un riesgo perfectamente calculado cómo lo es el atacar al Dr. Simi, el oficialismo sólo le estaría dando fuerza a don Víctor (así como con el caso del proceso de desafuero a Andrés Manuel, en el 2005/2006), y tener así una carta que divida a la ya de por sí languideciente oposición política en México. Sin duda, Andrés Manuel es un genio de la política, y no permitirá sombras que puedan entorpecer el movimiento que él creó, y encabeza desde la presidencia, dejando algún cabo suelto.