IRREVERENTE

Resuelto: voy por la cubeta

Les platico varias acepciones al encabezado y sub título de mi artículo para hoy, 10 de octubre del año 2022 del Dios de Spinoza. ¡Arre!

1. Alfredo Jalife-Rahme escribiendo en su FB que un apreciado amigo mío huyó a Suiza por no sé qué alucinados motivos producto de los desvaríos de su senilidad intelectual.

2. Otro desenFRENAAdo diciendo que le pagó la publicación a don Rafael Loret de Mola, de su libro “El Gatopardo”.

3. Alguien más difundiendo el libelo de que México y Rusia firmaron un acuerdo militar.

4. El que sostiene como válido asignarle otros $13,000 millones más de presupuesto a las “dos bocas voraces y hambrientas” de una refinería que fue concebida para operar, sin tomar en cuenta el costo de su equipamiento.

5. Uno más que desacreditó mi reporte con datos sobre el estrepitoso fracaso del AIFA, prometiendo que subiría al chat donde él medra, el suyo propio con fotos, videos y otros testimonios. Es fecha que seguimos esperándolo… sentaditos y calladitos…

6. Cierto tipo que cuando era chiquito ni por descuido se asomó a los libros de Mark Twin y como consecuencia de semejante desperfecto de su orientación “educativa”, ignora que “es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y disipar la duda”.

7. El que los martes invita a desayunar a personajes de la crítica nacional y el día que dos de ellos no estuvieron con él porque estuvieron con éste su irreverente servidor en Rice University, dijo que habían ido a Houston representando a su programa de te-ve. Como decía el grafiti del desvencijado vagón al que AMLO le dio el banderazo de arranque en las también desvencijadas vías del Tren Maya: “NO MMES”.

8. El caballero que responde con textos cargados de emoticones a lo que él llama mis “diatribas”, en otro chat donde se esmera cada día en demostrar su calidad de fugado de la lista de espera de los trasplantes neuronales.

9. Otro que ni a mediocre llega, pontificando sobre las razones de la muerte del Che Guevara, ignorando que Fidel Castro le puso el dedo, avisándole a la CIA que su compañero de armas en la Sierra Maestra estaba en Bolivia.

10. El que le ve posibilidades al agrónomo que mal dirige a Pemex, para gobernar en su Estado natal, Tabasco. Cómo me gustaría decirles a esos dos que un veterinario, al menos sabe lidiar con animales. ¿Y el agrónomo? Bueno, ya se los dije, a ver si acusan de recibido este mensaje.

11. Y a quienes les venga el saco, les dedico la siguiente sentencia de Ray Bradbury en su célebre libro Fahrenheit 451: “No hace falta quemar libros si el mundo está lleno de gente que no lee, que no aprende, que no sabe…”