Haciendo “inferencias” dignas de algunos pésimos trabajos pseudo periodísticos que las audiencias han tenido que leer los pasados dos años, El Universal pone en entredicho la honestidad de la periodista independiente Meme Yamel, que colabora en medios establecidos a la par de conducir el programa “Al Chile” en YouTube.

Quizás a los anónimos que escriben la sección de chismes denominada “Bajo Reserva” en El Universal esto les parecerá poca cosa, pero hay que recordarles que hasta “columnistas” y “comunicadores” dizque reconocidos cómo “Loretito” Carlos Loret y el ya eternizado en el monigote “Brozo”, Víctor Trujillo son youtubers en esa entelequia bizarramente financiada denominada “LatinUs”.

Yo no me apresuraría a llamar “periodista”, así con minúsculas a Yamel, una profesional que al menos le ha dado seguimiento a casos de corrupción en Pemex y que se ha tomado la molestia de madrugar y presentarse en “La Mañanera” con la intención de cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que las supuestas “vacas sagradas” del periodismo no han hecho, porque son perezosos, o no se atreven.

Sin mencionar nombres, porque son muy susceptibles, pero les recuerdo que El Universal publica a “periodistas” que se han enriquecido lucrando con su influencia mediática. Lo hay uno, por ejemplo, que gana millones de pesos al mes, cuando la realidad de los periodistas de a pie es una existencia precaria y mal pagada. Existe otro que tiene un yate bautizado con un pseudónimo mamonsísimo y que ha sido señalado, junto con su esposa, de extorsionar a una de las empresarias más ricas de México.

Mejor no sigamos, porque se pueden pisar callos, pero la realidad es que el último lugar que puede expedir credenciales de “periodista verdadero” o no es El Universal. Con esos colaboradores y “estrellas”...