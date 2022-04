A lo largo del día domingo 10 de abril hemos visto una serie de incongruencias dentro de las filas de la llamada oposición mexicana, entre bromas y chistoretes, las redes sociales fueron evidenciando las incongruencias que desde cuentas personales, de empresa y evidentes “bots”, lanzaban con intentos débiles de golpeteo político, todo fue en vano , no lo pudo lograr el INE, menos lo iba a lograr esa minoría rapaz que solo cloquea desde un escritorio amparados por el anonimato de una cuenta falsa.

Los medios alineados a la oposición se dieron vuelo mencionando el alto nivel de abstención en el ejercicio de revocación de mandato 2022, intencionalmente omiten la abismal diferencia de casillas instaladas, en comparación con el ejercicio electoral en el año 2018, casi 100 mil casillas de diferencia, qué algo nos debe decir en la sumatoria final.

Algunos gustan de hacer mofa, tratando de desanimar, hablando del acarreo de los adultos; pero se les olvida qué sólo los adultos mayores saben lo que representa una pensión y ser tomados en cuenta, que los pesos recibidos de pensión circulan entre pueblos, ciudades y rancherías, activando la economía local, que muchos adultos sobreviven solo con la pensión recibida y aportan a sus hogares, quienes viven con sus hijos o nietos… por eso y más... #AmorConAmorSePaga es lema para muchos de los beneficiados del gobierno federal, esos que durante sexenios fueron exprimidos y abandonados, hoy un círculo virtuoso toca muchos hogares y llega hasta los empresarios, al final es dinero utilizado por todos.

Domingo 10 de abril de 2022, pasaban de las 9 de la noche y se leía en todas partes: más de 15 millones han votado por la continuidad del presidente, lic. Andrés Manuel López Obrador.

Y no es por desanimar o echar sal a la herida de la oposición... pero hurgando un poco en la memoria de ese 2018, y con estos números mismos números, fácilmente habrían bastado para arrasar al priismo y su coalición, @JoseAMeadeK, de la misma manera que el ahora prófugo, Ricardo Anaya, @RicardoAnayaC, también hubiese quedado rezagado, pero no se molesten, es solo un ejercicio de memoria… recordando lo que estos, sus rémoras, perdón; sus coaliciones no pudieron conseguir en la “elección grande”.

Eran las 21:23 de la noche este domingo de alegría para muchos mexicanos… El #PREP a esas horas reflejaba lo que desde el Instituto Nacional Electoral, #INE, llegaba uno de tantos reportes que presurosos desde redes sociales viralizaron, mostrando números que eran más que esperados, resultados de un día complicado, sí, por las distancias que muchos tuvieron que recorrer, sobre todo en lugares tan alejados, pero que en las gráficas siempre han dado votos al presidente, y precisamente ahí es donde el “arbitro” electoral trató de jugar “chueco”, pero demostrando que sin importar las decenas de kilómetros, la ley y fortaleza del pueblo se impondría.

A cuánta alegría del lado izquierdo, hablo del corazón, alborozados compartían sus fotografías y vídeos dando fe de la hazaña que estaban realizando, a los medios no les quedó más remedio que hacer eco, o se quedaban sin la nota del día, y entre dientes murmuraban lo acontecido en esta jornada electoral que marcará un hito en la historia de nuestro país…

La marcada y gran diferencia en la acera de enfrente, el encono, el odio, el ardor y clasismo ya tan característico de la derecha, salía a borbotones, encontronazos en grupos de whatsapp vimos todos, los pantallazos llevando y trayendo acusaciones fueron incrementando a medida que avanzaba la jornada, las burlas hacía los que orgullosamente subían fotografías de sus dedos entintados, muestra clara del voto, no pasaban desapercibidas. ¡Viles patadas de ahogados!

Como tampoco pasó desapercibida la falta de violencia de otros comicios electorales, no se mencionaron mapaches, carruseles, compra de votos, robos de urnas por grupos violentos… Las enormes filas donde todos pacientes esperaban fueron el actor principal en cada vídeo compartido y vitoreado, se estaba logrando lo que muchos detractores temían; el pueblo de México tomando plena conciencia de cuánto vale su voto y su presencia, de quienes son los que verdaderamente deciden…

Con poco menos de 9 mil casillas computadas, de las 57 mil 500 que se dignaron poner, ya se podía ver un amplio margen... Ni con trampas, amenazas y miles de millones gastados en publicidad y actores e “influencers”… Ya no es fácil engañar, ya los tiempos están cambiando, las clases de política dadas cada mañana desde Palacio Nacional están surtiendo efecto en el pueblo llano, pero más que eso, los beneficios de los que son acreedores y que mes a mes ven reflejados en sus bolsillos, esas pensiones y becas, trabajos, todo ese efectivo va y da vueltas en manos de los que menos tienen, los pueblos y rancherías se benefician en una cadena virtuosa que desde las burbujas clasistas no pueden comprender.

“Con sólo 6 centros de votación en Ocuilan gana la continuidad del presidente 2,720 contra 170. Hay Obradorismo en el municipio”, posteaba el diputado David Orihuela Nava, desde el estado de México, antes bastión del PRI.

Los análisis sobre la jornada fueron apareciendo, algunos de verdad paupérrimos, de pena ajena tener que bajar semejante escalera para “dialogar” con quienes solo repetían como loros la consigna de engaños…

“AMLO perdió 15 millones de votos”, era una de las más mencionadas, lumbreras de la estadística debieron lanzar ese “HashTag”… Con esa mediocre premisa les diría (para estar en su nivel): “Como solo fueron un tercio de casillas las que permitió el INE, multiplícalo por tres…” Sí, de risa loca lo rústico del “debate”.

Y para precisar, salían los defensores de la verdad…

“@Navegaciones: Se debe contrastar el 18% de participación que reporta el @INEMexico con el 33% de cobertura que permitieron sus casillas instaladas. Si hubieran instalado el 100% tendríamos un 54% de participación. Lo dicho: el árbitro electoral es el principal enemigo de la democracia”. Pedro Miguel

Hablando de las casillas, recordemos que en las elecciones de 2018... Fueron 156 mil 808 casillas las instaladas para la elección 2018, a diferencia de las 57 mil 500 instaladas ayer domingo… las cifras las compartió en su momento el mismo Ciro Murayama...

Ni con trampas pudieron detener al pueblo...

“Fernández Noroña @fernandeznorona San Juan Ixtaltepec, Oaxaca. Recorrieron 73 km para votar.” Con foto incluida el Diputado del PT comentó en twitter…

Clara muestra de las marrullerías impuestas con la esperanza de desalentar el voto, así como los cambios de dirección, o las filas en “orden alfabético”, hágame el “rechinado” favor…

Lo irrisorio de las trampitas y trampotas que el imperativo órgano electoral fue imponiendo a lo largo del tiempo, denotaba el ánimo caldeado al interior del mismo INE, los mismos consejeros mostraban sus descontento ante el proceder de su titular y su principal lacayo, alegando “autonomía” querían imponer su ley y su verdad, amagando incluso con no hacer las elecciones ya previstas.

Aquí, en este punto de estira y afloja, los mexicanos entendimos, no es el instituto electoral como tal el que se maleó y convirtió en un pozo sin fondo... son los rufianes anquilosados que dominan ahí, al grado de llegar a creerse intocables…

Pese a todo y a muchos, la democracia tiene un logro más, filas enormes en Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, todo el país siendo testigo; volvimos a hacer historia, el despertar del pueblo es la más grande victoria que se puede adjudicar Andrés Manuel López Obrador… “Tengan para que aprendan”.