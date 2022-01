Covid-19: ¿De pandemia a endemia?

El gobierno español de Pedro Sánchez está empezando a buscar la manera de clasificar la actual pandemia del Covid-19 como endemia después de superar la sexta ola de contagios.

La clasificación del Covid-19 como pandemia hace que se activen muchos procesos como las pruebas a todas las personas que resulten sospechosas de tener el bicho, así como los apoyos económicos a los trabajadores que no pueden laborar por causa de un posible contagio.

¿Es lógica la decisión del gobierno español? La verdad pensar en convertir el virus del Covid-19 en algo comparado con una gripa todavía es muy aventurado. Para que una pandemia se convierta en una endemia se debe tener gráficas de comportamiento del virus y probables contagios, es decir, se tiene que conocer mucho mejor el comportamiento del bicho para cambiar su clasificación. Lo segundo y creo que todavía mas necesario, se tendrían que tener soluciones medicas para disminuir la ocupación de camas de hospital por cuestiones de coronavirus, cosa que todavía no se logra.

La misma OMS ha dicho que la posibilidad de decir que la COVID dejo de ser pandemia para ser endemia todavía esta muy lejana. Se tiene una gran incertidumbre en el comportamiento del virus y su propagación. Otro de los factores es la evolución del virus y como este ha ido mutando. La gente de la OMS ve complicado que la COVID deje de ser pandemia en el 2022 , tal vez iniciando el 2023 se pudiera tener otro panorama.

Mientras esto sucede , en México y en Estados Unidos ya están reduciendo los tiempos de incapacidad por contagio de Covid-19. En México, el IMSS solo otorgará 5 días de incapacidad a los asintomáticos y 7 días de incapacidad a los que tienen síntomas cuando antes se tenían 14 días por el contagio. En Estados Unidos, se ha determinado que una persona con Covid-19 deja de ser contagioso al día 5 de haber tenido un examen positivo por lo que la cuarentena de 10 días se ha reducido también. Con estos tiempos reducidos, los contagiados podrán volver a sus trabajos más pronto. ¿Será esto lo más adecuado?

Lo único seguro es que muchas más personas están siendo contagiadas y muchas más lo serán con el relajamiento de las normas y con el cansancio que esta causando el encierro. La gran diferencia con las primeras olas de Covid es que mucha menos gente está siendo hospitalizada y también las tasas de mortalidad relacionadas al bicho han bajado.

Se ha notado también que aunque muchos de los que tienen el cuadro completo de vacunación completo se han contagiado, también muchos no han tenido que acabar en el hospital intubados o en cuidados intensivos.

Muchos de los antivacunas dirán que las vacunas no ayudan a la gente a no contagiarse, yo creo que las vacunas han hecho que los hospitales no estén tan llenos como lo estuvieron al principio de la pandemia.

Esperemos que el bicho siga comportándose de manera menos peligrosa y que pronto podamos salir de la pandemia y que realmente podamos considerar al Covid-19 y a la variante que se quede como algo más endémico.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza