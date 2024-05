Ya empieza la semana cero en cuestiones electorales. Ahora si todos los candidatos empezaran a tirar toda la carne al asador. Las encuestas saldrán y dependiendo al final sabremos si estaban compradas o sus métodos de recolección de datos son los correctos y adecuados para la situación actual de la sociedad regiomontana.

Empezaremos a ver todas las acusaciones, verdaderas o falsas, infundadas o manipuladas. En la que llaman en Monterrey, la madre de todas las batallas, se espera una batalla cerrada de pronóstico reservado donde las encuestas serias tienen en empate técnico a los de MC y los de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Esto en un Nuevo León que seguramente votará por Xóchitl Gálvez esperaría que hiciera lo mismo con los candidatos a puestos locales.

El domingo en la noche vimos como la candidata de Movimiento Ciudadano acuso directamente a una candidata a diputada local de la Coalición Fuerza y Corazón por compra de votos. Al escuchar el audio, lo que se escucha es que la persona que maneja a ese grupo de personas esta pidiendo más dinero de lo que le dan los del otro partido, no quisiera sacar conclusiones.

Al candidato de PRI-PAN-PRD de Apodaca, César Garza, lo bajaron de la contienda porque vivió en el extranjero unos meses estudiando y no cumplió con vivir al menos un año en el municipio. Hay un caso de si vale, no vale para Garza pues con otros candidatos no viven en el municipio donde están contendiendo y es bastante obvio y no se hizo nada.

En lo que respecta a Colosio, se ha notado separado de la gente fosfo fosfo de Nuevo León. Después de ser ajonjolí de todos los moles, ahora no aparece en ninguno de los festejos, canciones o videos de los de MC. Estuvo en Jalisco con los naranjas, pero tiene mucho de no estar en Nuevo León donde va a ser votado. ¿Será que quiere esta más con lo que tienen la esencia de MC y no con lo que sea convertido MC en Nuevo León?

¿Por qué no salió Colosio Riojas en el último spot de MC? En el video se puede ver a Máynez con todos los candidatos del MC en Nuevo León en el famosísimo Pilo’s Bar, catedral de la música norteña. El Bar está en Guadalupe, Nuevo León, muy cerca del famosísimo DIF Capullos que también está en ese municipio. En el escenario principal, cantando el corrido de Monterrey, Mariana Rodríguez. Al que parece que corrieron pero de las fiestas de MC Regio fue a Luis Donaldo.

No estuvo en el trágico cierre de campaña en San Pedro donde sí estuvo Máynez y su compañera de formula Martha Herrera. No está en el último video de MC en el grupo al que se supone que pertenece. ¿Por qué esa alienación?

En el sospechosismo, ¿será que ya que gane Colosio declina para otro partido? Si lo hizo Lilly Téllez, porque no había de hacerlo Luis Donaldo.

¡Ánimo!