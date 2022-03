Con Belinda no, pero tras Anaya ¿sí?

“Lo arbitrario no sólo es funesto cuando se utiliza para el crimen. Empleado contra el crimen, también es peligroso”. HENRI-BENJAMIN CONSTANT DE REBECQUE

“Solo un rumor, solo una voz, que me viene a hablar de amor No hay nadie más, en mi rincón Solo Dios sabe quien soy Solo un rumor, solo una voz, que me viene a hablar de amor No hay nadie más, en mi rincón Solo Dios sabe quien soy”. BELINDA

La utopía sería vivir donde los gobernadores se abstuvieran de cometer abusos desde el poder. La otra “utopía” es la que interpreta Belinda y ni siquiera esa le sirvió para que López Obrador no la ventaneara en la mañanera.

El mandatario informó que la deuda de la cantante con el SAT asciende a 7.2 millones de pesos y que si bien ella entabla un juicio contra dicha dependencia, no se le “perseguirá” por ello. ¡Qué alivio! ¡Menos mal!

Después del descontón en la mañanera, rompiendo la ley (es ilegal que una autoridad haga públicos esos datos), es “tranquilizante” saber que no van tras ella, lo que esto quiera significar…

¿Le condonarán los impuestos?, ¿se habrá acordado López Obrador que, en aquel cierre de campaña en el Estadio Azteca, Belinda fue de las cantantes que regaló su voz para deleitarnos con un concierto en favor del macuspano? Imposible saberse. Pero, bueno, por lo pronto ya dijo que no se le persigue.

Andrés Manuel se pavoneó que en su gobierno no se persigue o se encarcela a los famosos. Dijo que eso era antes para “aparentar que se combatía la evasión fiscal”, mientras que a los “de mero arriba”, los realmente poderosos, no se les tocaba.

Tal vez ya se le olvidó que, por menos de lo que debe hoy Belinda, él gustoso ayudó a alimentar en caso y la persecución contra de Ricardo Anaya. Cierto, en ese entonces López Obrador aún no era presidente, pero de que lucró con el asunto de las supuestas malas cuentas del queretano con el SAT, lo hizo.

Así, aunque diga que no, nuestro presidente sabe lucrar políticamente con las cifras de sus enemigos políticos y exhibe a los morosos.

Eso de que en si gobierno no se persigue, no se fustiga, no se viola la ley es una mentira más.

Y no defiendo ni a Belinda ni a Anaya, pero lo anterior no quita que el mandatario agita un garrote en contra de sus enemigos prácticamente todas las mañanas. Un aviso a todos de que los adeudos con el SAT pueden ser dados a conocer en sus mañaneras y usados por su gobierno. Hablamos del mismo personaje que no declaró impuestos durante décadas… Increíble.

Ayer en la conferencia de prensa volvió a amenazar a sus adversarios diciendo que dará a conocer las ganancias de algunos periodistas (obvio su “coco” Carlos Loret de Mola) y que no dejará de culpar al INAI de no permitirle hablar. Por cierto, esas sí constituyen amenazas, no como las que el presidente y sus seguidores acusan a periodistas profieren.

La acusación de AMLO contra el INAI se basa en decir: “El INAI lo crearon para proteger a los ‘machucones’; se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia y reservan la información”.

Valga hacer unas acotaciones:

El INAI se creó para proteger a los civiles de que los servidores públicos no amenazaran o usaran la información personal de los ciudadanos para amedrentarlos (tipo lo que hace AMLO ahora mismo Su gobierno es el que reserva información de todo tipo y la manda mantener a la sombra por años.

López Obrador dijo que no daría a conocer la lista de deudores del SAT porque el INAI no se lo permite, pero acto seguido mostró una lista de 25 grupos empresariales que recibieron condonaciones en gobiernos pasados.

¿Por qué usar los datos fiscales de unos y no de otros? Porque López Obrador hace lo mejor que sabe hacer: ser completa y totalmente arbitrario.

Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero