Panamá.-

Les platico: La noticia será dada a conocer tan pronto lleguen a esta capital, los negociadores de la 4T, comandados por Ignacio Ovalle , ex director de Segalmex , ex sub secretario de Gobernación y recientemente nombrado director general del que será rebautizado como “Republicano Canal México-Panamá, RCMP”.

Está confirmada la visita a esta ciudad, del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo primer jefe en la política fue precisamente Ignacio Ovalle.

Una de las razones por las que Ovalle fue designado director del RCMP es que resultó todo un maestro en maniobras del erario durante su paso por Segalmex, donde hundió casi $13,000 millones que fueron a llenar las cuentas de sus testaferros.

Recordemos que la operación del Canal se basa en maniobras para hundir y llenar los embalses por donde transitan en promedio 35 buques al día, del Atlántico al Pacífico y viceversa.

Ovalle declaró que con esta compra -cuyo monto aún no ha sido dado a conocer- queda formalmente cancelado el proyecto del tren transístmico que le haría competencia al Canal de Panamá a través de un tren que recorrería los 310 kilómetros que separan a Salinas Cruz, Oaxaca, de Coatzacoalcos, Veracruz.

“¿Para qué competir si podemos comprar?” , remató Ovalle, poco antes de abordar el vuelo de Copa Airlines desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, rumbo a la ciudad de Panamá.

Fuerte acogida recibe propuesta de panorámicos ciudadanos

Fue acogida vigorosamente y con alto entusiasmo, la propuesta de un “buen hombre” que se autonombra presidente de cierta colonia de San Pedro Garza García.

Consiste en rentar panorámicos para enviarles mensajes a los alcaldes del área metropolitana de Monterrey , principalmente a Miguel Treviño de Hoyos, de quien es animador líder del popular grupo conocido como “LFA”, Las Focas Aplaudidoras.

Renta de panorámicos Monterrey (Plácido Garza / Ivonne Sena)

El “buen hombre” sostiene que los panorámicos serán costeados por los miles de sampetrinos que se apuntaron jubilosamente para este proyecto, al que en medio de su inmensa modestia él mismo calificó como buenísimo.

Emulando a su guía espiritual Andrés Manuel, realizó una consulta popular para escoger las primeras dos fotos que aparecerán en los mentados... panorámicos y son las que ilustran este artículo.

Renta de panorámicos Monterrey (Plácido Garza / Ivonne Sena)

Renuncia Yasmín Esquivel a la SCJN

La pasante de Leyes Yasmín Esquive l renunció este 28 de diciembre a su cargo como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende, se bajó de la carrera en busca de la presidencia del máximo órgano del poder judicial en México.

Esto, después de que aquí, su irreverente servidor, le hizo llegar el siguiente análisis desconocido hasta ahora, con un elemento irrefutable que mi BigData encontró en la tesis que ella dice haber escrito en 1985. ¡Arre!

En la página 85 de su tesis (foto adjunta) se lee claramente que ella se refiere a la “crisis económica actual, año de 1987″ (sic).

Tesis de Yasmín Esquivel SCJN (Plácido Garza)

O sea, nadie de los que opinan en un sentido u otro ha notado -hasta ahora- la incongruencia de que en su defensa, Yasmín asegure haber escrito su tesis en el año 1985 y en la citada página 85 del documento original se refiera a la crisis económica actual, año de 1987.

Tesis de Edgar Ulises Báez UNAM (Plácido Garza)

Con redacción idéntica, el autor original de la tesis, Edgar Ulises Báez, se refirió a “la crisis económica actual, año de 1986″, (sic), en su página 93.

CAJÓN DEL SASTRE... DE PANAMÁ

“Con excepción hecha del incidente de las páginas citadas sobre las tesis de Yasmín y Edgar Ulises, que es prueba irrefutable del plagio por parte de la primera en detrimento del segundo, por favor, no se tomen muy en serio las tres noticias, pues hoy es el Día de los Santos Inocentes”, remata y advierte la irreverente de mi Gaby.