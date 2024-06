Como adelanté el día de ayer, se vienen varios cambios en el mundo de la aviación , y uno de los más interesantes es sobre el duopolio que han conformado la fabricante norteamericana Boeing y la francesa Airbus, en cuanto a la colocación de sus equipos en el mercado aeronáutico.

Por eso llama poderosamente la atención que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) tiene previsto visitar el país de los pandas, nos referimos a China, para comenzar con el arranque del proceso de certificación, por parte de esta agencia de aviación europea, al nuevo equipo de COMAC, el C919, que está diseñado para competirle a Boeing y Airbus en aviones de cabina estrecha o pasillo único de mediano alcance.

Y no lo digo nada más yo, el CEO de una de las arrendadoras más grandes del mundo, el director general Firoz Tarapore, de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), ha realizado proyecciones al respecto que serían interesante analizar.

Es un hecho, quienes se dedican al negocio de rentar aviones saben muy bien cómo se encuentran los fabricantes, por un lado tenemos a Airbus que no se da abasto, y que además ha sufrido por la falta de materiales; por otro lado tenemos a Boeing con todos los problemas que en este espacio hemos visto y puntualizando.

En entrevista para el medio Aviation Business Middle East, Tarapore manifestó: “Por un lado, las limitaciones de suministro han obstaculizado la capacidad de Airbus de impulsar la producción para satisfacer la demanda récord, con espacios de producción para su popular familia A320 agotados hasta el final de la década.

Mientras tanto, su rival estadounidense, Boeing, ha estado lidiando con un mayor escrutinio regulatorio tras la emergencia aérea de Alaska Airlines en enero, que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a imponer un límite de producción a su modelo angosto 737 MAX más vendido”.

Por estas razones, considera que este nuevo equipo de la fabricante china COMAC es un “avión perfecto” y añadió “Durante la próxima década, COMAC tiene una oportunidad única de romper este duopolio en un triopolio porque, por un lado, Airbus está agotado y Boeing tiene problemas de producción, además de la demanda por equipos es “extremadamente robusta” de China y países vecinos.”.

Sin duda sus declaraciones son muy importantes y más en el marco de la próxima visita al gigante asiático por parte de la EASA. Este arrendador, para que tengan una idea de su importancia se encuentra entre los 10 más importantes, con una flota de más de 500 equipos, que se han visto afectados por los recientes acontecimientos con las fabricantes de aviones.

Por eso la llegada de un nuevo avión puede darles a los arrendadores un respiro en las entregas de equipos, de ahí la importancia de la certificación que la EASA realice al nuevo avión C919.

El diario South China Morning Post ha informado que esperan que la delegación de la EASA se reúna con los fabricantes de COMAC y con la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), donde se tiene previsto hacer una inspección a la línea de ensamblaje de este nuevo equipo, así como al avión de manera general.

El gobierno de China confía que con esta certificación, el mercado europeo le abra las puertas, pues por el momento ya tienen más de mil pedidos tan solo en las aerolíneas del gigante asiático. Como es el caso de China Eastern Airlines, en sus diferentes configuraciones de 158 asientos y de 192.

Por supuesto que los norteamericanos se han puesto un poco renuentes con la certificación de este modelo de aeronave, tanto por el tema del endurecimiento en el control de las exportaciones como en las licencias que piden, además que la empresa fabricante está ligada al ejército chino.

No obstante, es una realidad que no podemos soslayar, la aviación sigue creciendo a pesar de los escollos que se le presentan, y por ahora es China con este avión, pero no descartemos el desarrollo de aeronaves en otros países que se pongan las pilas y vean que sí conviene diseñar aviones para el mercado aeronáutico, como es el caso de “Halcón II”, que fue construido en tierras guanajuatenses con apoyo del gobierno del estado, y que se puede describir como una aeronave biplaza para la aviación deportiva.

México tiene grandes ingenieros aeronáuticos y cada vez más se están abriendo más carreras relacionadas al diseño de aeronaves, tanto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por supuesto que la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), por solo mencionar algunas.

Por lo que sería una gran idea apostarle a competir en la fabricación de aeronaves; ya en el pasado México fue pionero en este rubro, pero también hay otros países como India que pueden comenzar a pensar seriamente en entrarle al negocio de fabricar aviones.

Mientras, es un gran paso el que el C919 dará una vez que se comiencen con las certificaciones; ya no nada más será un modelo de avión utilizado por aerolíneas chinas, sino que de verdad tiene todo para entrar a competir contra Airbus y Boeing. El tiempo nos dirá si es así.