Hace días recordé el Plan A del presidente Andrés Manuel López Obrador : su iniciativa de reforma electoral constitucional que, en opinión del tabasqueño, instauraría en México una verdadera democracia ya que evitaría fraudes en los procesos de votaciones.

AMLO no tuvo mayoría en el Congreso y el Plan A no avanzó. Surgió entonces el Plan B , que era un paquete de reformas a leyes secundarias, que sí se aprobó en el poder legislativo pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó.

Lo anterior llevó al presidente a proponer el Plan C —numerosas reformas a la Constitución, incluida la muy polémica que cambiará por completo al poder judicial—, y esto al parecer será posible gracias a la manera en que la legislación vigente distribuye entre los distintos partidos políticos las diputaciones de representación proporcional. Con el método actual, Morena y a sus aliados, Verde y PT, tendrán la mayoría que se necesita para modificar nuestra carta magna.

Me pregunté qué hubiera pasado de haberse aprobado en el poder legislativo el Plan A y, como hipótesis, pensé que con los resultados electorales de 2024 a Morena, al PT y al Verde de ningún modo les habría alcanzado para reformar la Constitución sin pactar con el PRIAN.

Como no soy experto en el tema, recurrí a una persona que en su momento estudió bastante —para cuestionarla con seriedad— la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. Estoy hablando de alguien con estudios avanzados en derecho y que ha participado en el consejo de un instituto electoral estatal. Le pedí un análisis estadístico de lo que hubiera pasado con el Plan A de AMLO en vez de que con la ley actual. Me lo entregó y lo reproduzco enseguida:

INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL ENVIADA POR ELPRESIDENTE EN ABRIL DE 2022

En abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma constitucional en materia electoral —el llamado plan A—; entre otros temas, la reforma planteaba modificar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución, que contemplan el número de integrantes de cada cámara y su forma de elección.

Diputados y diputadas: En primer lugar, la reforma proponía la disminución a 300 diputados o diputadas (actualmente son 500) y, en segundo lugar, que su elección fuera mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas, tomando en cuenta la población total del último censo general de población, dividiéndose entre el número de diputaciones, a efecto de obtener, en números enteros, el cociente de distribución para la cantidad de curules asignadas.

De manera específica, la fórmula que se planteaba era:

1. A cada partido político le sería asignado el número de diputaciones que le correspondiera, de acuerdo con la votación obtenida en cada entidad federativa.

2. A efecto de obtener el cociente natural de asignación, se dividiría la votación válida de la entidad federativa entre el número total de diputaciones por asignar (votación válida: el total de votos depositados, descontando los nulos y aquellos emitidos a favor de partidos o listas de candidaturas independientes que no hubieran obtenido al menos el tres por ciento de la votación en la entidad federativa correspondiente).

3. Todo partido político o lista de candidaturas independientes que alcanzara por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida en la entidad federativa tendría derecho a que le fueran asignadas tantas curules como cocientes naturales enteros contuviera su votación.

4. Los remanentes se asignarían mediante el método de cociente natural y resto mayor.

(Es importante señalar que el procedimiento no estaba completo, incluso en el propio artículo 54 se señalaba que la legislación única en materia electoral desarrollaría las reglas y fórmulas para los efectos anteriores).

Con los elementos que se establecían en la propuesta de reforma se puede establecer, como se precisó en la propia exposición de motivos de la iniciativa, que el número de diputaciones por cada entidad habrían sido los siguientes:

Cámara de Diputados en el Plan A

Ahora bien, sin que se cuente con certeza respecto a las reglas que se hubieran establecido en la legislación secundaria, las estimaciones electorales en el presente proceso electoral habrían sido en algunas entidades las siguientes:

Primer ejemplo, Ciudad de México:

√ Número de diputados: 22

√ Votación válida emitida: 5,377,169 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos; no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuenta con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 5,377,169 ÷ 22 = 244,416.773

√ Asignación:

MC: 472,469 votos = 1 diputado (remanente .933046553)

PAN/PRI/PRD: 2,071,329 votos = 8 diputados (remanente .474)

MORENA/PT/PVEM: 2,833,371 votos: 11 diputados (remanente .5923)

Total: 20 diputados

√ Remanentes, se asignan a MC y MORENA/PT/PVEM:

Comparación resultados actuales con Plan A en CDMX

Segundo ejemplo, Nuevo León:

√ Número de diputados: 14

√ Votación válida emitida: 2,447,249 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%). ÷÷

√ Cociente natural de asignación: 2,447,249 ÷ 14 = 174803.5

√ Asignación:

MC: 654,714 votos = 3 diputados (remanente .745428438)

PAN/PRI/PRD: 922,500 votos = 5 diputados (remanente .277354286)

MORENA/PT/PVEM: 870,035 votos: 4 diputados (remanente .977217275)

Total: 12 diputados

√ Remanentes, se asignan a MC y MORENA/PT/PVEM:

Comparación resultados actuales con Plan A en Nuevo León

Tercer ejemplo, Yucatán:

√ Número de diputados: 6

√ Votación válida emitida: 1,232,632 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 1,232,632 ÷ 6 = 205,438.6667

√ Asignación:

MC: 64,859 votos = 0 diputados (remanente 0.315709798)

PAN/PRI/PRD: 523,884 votos = 2 diputados (remanente .550074962)

MORENA/PT/PVEM: 870,035 votos: 3 diputados (remanente .13421524)

Total: 5 diputados

Remanentes, se asignan a PAN/PRI/PRD:

Comparación resultados actuales con Plan A en Yucatán

Cuarto ejemplo, Chihuahua:

√ Número de diputados: 9

√ Votación válida emitida: 1,565,610 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 1,565,610 ÷ 9 = 173956.6667

√ Asignación:

MC: 137,581 votos = 0 diputados (remanente 0.790892368)

PAN/PRI/PRD: 604,375 votos = 3 diputados (remanente .474284784)

MORENA/PT/PVEM: 823,654votos: 4 diputados (remanente .734822849)

Total: 7 diputados

Remanentes, se asignan a MC y MORENA/PT/PVEM:

Comparación resultados actuales con Plan A en Chihuahua

Quinto ejemplo, Puebla:

√ Número de diputados: 16

√ Votación válida emitida: 3,078,009 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 3,078,009 ÷ 16 = 192375.5625

√ Asignación:

MC: 278,931 votos = 1 diputados (remanente .449929484)

PAN/PRI/PRD: 863,744 votos = 4 diputados (remanente .489884208)

MORENA/PT/PVEM: 1,935,334 votos: 10 diputados (remanente .06018631)

Total: 15 diputados

√ Remanentes, se asignan a PAN/PRI/PRD:

Comparación resultados actuales con Plan A en Puebla

Sexto ejemplo, Guerrero:

√ Número de diputados: 8

√ Votación válida emitida: 1,439,926 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 1,439,926 ÷ 8 = 179990.75

√ Asignación:

MC: 114,692 votos = 0 diputados (remanente .637210523)

PAN/PRI/PRD: 336,563 votos = 1 diputado (remanente .869890536)

MORENA/PT/PVEM: 988,671 votos: 5 diputados (remanente .492898941)

Total: 6 diputados

Remanentes, se asignan a PAN/PRI/PRD y MC:

Comparación resultados actuales con Plan A en Guerrero

Séptimo ejemplo, Sonora:

√ Número de diputados: 7

√ Votación válida emitida: 1,116,974 votos (se tomará como votación válida emitida el total de votos depositados descontando los votos nulos, no se disminuyen los votos que obtuvo el PRD, pues no se cuentan con los datos exactos, pero para obtener la votación válida emitida en términos de lo dispuesto en el artículo 54 propuesto es necesario disminuir los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%).

√ Cociente natural de asignación: 1,116,974 ÷ 7 = 15956.28571

√ Asignación:

MC: 124,485 votos = 0 diputados (remanente .780139018)

PAN/PRI/PRD: 319, 223 votos = 2 diputados (remanente .000548804)

MORENA/PT/PVEM: 682,266 votos: 4 diputados (remanente .275714565)

Total: 6 diputados

Remanente, se asigna a MC:

Comparación resultados actuales con Plan A en Sonora

Observaciones y conclusión :

1. No se pudieron hacer los cálculos en todos los estados porque en muchos los partidos iban separados en los distritos y las variaciones eran enormes.

Se hizo un cálculo de estados representativos donde las coaliciones fueron juntas en todos los distritos.

Lo interesante está en aquellos estados donde arrasó Morena, porque en esos si hubieran habido resultados diferentes y los porcentajes hubieran aumentado los números de la oposición.

La fórmula tiene una pequeña falla porque se deben quitar los votos del PRD, pero esos datos no se tenían a la mano, así que el cálculo se hizo integrándolos como unidad.

Se aplicó la fórmula de manera general, pero la propuesta de reforma constitucional decía que los detalles se verían en la ley.

Conclusión: La hipótesis es acertada, ya que con el cálculo previsto en el famoso Plan A el equilibrio sería otro, menos favorable para Morena y aliados.

ClaudiaMetrics

Estos son los datos de la tercera medición del tracking ClaudiaMetrics:

ClaudiaMetrics

Del 15 al 16 de julio hay una ligerísimo caída, pero caída al fin, en los números. En efecto, pasó de 72.6 a 72.3 el porcentaje de gente que considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum han conducido muy bien o bien la transición gubernamental. Y las opiniones muy buenas y buenas acerca del próximo gabinete disminuyeron de 72.1% a 71.7%. En la tercera pregunta, acerca de si Claudia debe comunicar sus proyectos y programas de gobierno en conferencias de prensa mañaneras, las personas que están de acuerdo con esta idea pasaron de 54.0% a 53.6%.

Comentaré hoy miércoles con Sergio Sarmiento en El Heraldo Radio que tales disminuciones en los porcentajes del ClaudiaMetrics son muy útiles para una puntualización más que necesaria: este tracking no es un ejercicio de relaciones públicas, es decir, no se realiza para agradar a la presidenta Sheinbaum, con quien evidentemente simpatizo. El ejercicio lo estamos haciendo en SDPNoticias sino con una única intención, absolutamente objetiva: medir lo que sociedad mexicana piense acerca del trabajo de la presidenta.

Lo aclaro porque algunos amigos del periodismo y la política —no pocos, tristemente no pocos: así nuestra cultura— me han preguntado qué voy a hacer si algún día cae la aprobación de Claudia: “¿Publicarás la verdad o no?”. Mi respuesta en todos los casos ha sido la misma: “Si un día cae, pues cayó, y ya”.

Durante la contienda interna de Morena difundimos un tracking diario en SDPNoticias, también elaborado por la casa encuestadora MetricsMx. Muchas veces respondí esa pregunta: “Si las preferencias electorales a favor de Claudia disminuyen, pues disminuyeron y ni modo”. No ocurrió. Hubo movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero en general irrelevantes: algunos días bajaban los números de Sheinbaum un poco, y otros subían un poco más. La tendencia de ella fue a la alza y la de su principal rival, Marcelo Ebrard, a la baja.

A Adán Augusto López el tracking invariablemente lo ponía en la lona, y se me preguntaba: “¿Qué vas a hacer si AMLO da el dedazo por Adán?”. Mi respuesta: “Decir que Andrés Manuel no actuó democráticamente, y ya”. Tampoco ocurrió: AMLO no intervino en la elección interna de Morena.

En la oposición Lilly Téllez, Beatriz Paredes y Luis Donaldo Colosio Riojas tenían los mejores números. Consideré terrible para el PRIAN que sus dirigentes desecharan primero a Lilly y después a Beatriz para entregar la candidatura presidencial a la nada seria, y por lo tanto desde el inicio condenada al fracaso, Xóchitl Gálvez. Y lamenté que Donaldo no se hubiera dado la oportunidad de jugar, como abanderado de MC, en las ligas mayores.

Ya veremos qué pasa con los números de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. No nos vamos a engañar ni vamos a intentar engañar a nadie. La verdad, cualquiera que sea, ayuda más que la mentira. Siempre que sea necesario parafrasearé una frase que se atribuye a George Orwell, pero que en realidad es de otra persona: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. En este caso, lo que ni yo mismo quisiera que se publicara porque va contra mis simpatías personales. Todo lo demás son relaciones públicas”