Empiezo por la biografía de Pere Rusiñol:

Es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona .

. Ha colaborado en los diarios catalanes Avui y El Periódico de Catalunya.

y de Catalunya. Estuvo varios años en El País —como redactor de Política , de Internacional y editor en jefe de Sociedad —.

—como redactor de , de y editor en jefe de —. En Público fue adjunto a la dirección hasta el cierre de la edición en papel, en 2012.

fue adjunto a la dirección hasta el cierre de la edición en papel, en 2012. Ahora es socio y redactor de las revistas Alternativas Económicas y Mongolia .

y . También colabora en elDiario.es y Al Rojo Vivo ( La Sexta TV ).

y ( ). SDPNoticias ha publicado algunos de sus artículos, sobre todo una entrevista que en marzo del año pasado le hizo a Claudia Sheinbaum para elDiario.es .

ha publicado algunos de sus artículos, sobre todo una entrevista que en marzo del año pasado le hizo a Claudia Sheinbaum para . Rusiñol conoce la política de nuestro país y ayer opinó brevemente —vía WhatsApp— acerca de la tercera pregunta del tracking ClaudiaMetrics: “¿Cómo prefiere usted que Claudia Sheinbaum se comunique con la gente durante su gobierno?”.

En la primera medición del ClaudiaMetrics, la del 14 de julio, el 53% de la gente entrevistada prefería que Claudia Sheinbaum siguiera con la tradición de las Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente el porcentaje subió un punto: 54%. Rusiñol explica de esta manera la opinión de la sociedad mexicana:

“Cuando a la ciudadanía se le da algo, luego ya es muy difícil que, si le gusta, acepte perderlo... Y más si se trata de un show tan interesante como las Mañaneras, un género inclasificable y me atrevería a decir que único en el mundo... Desde luego inconcebible en España, donde el presidente del gobierno (Pedro Sánchez) se compromete a celebrar una única rueda de prensa larga al año. Los datos que arroja la encuesta son muy rotundos: AMLO se irá, pero la ciudadanía quiere que siga la Mañanera o, a malas, reconvertida en Tardanera o Semanera. Sea como sea: show diario. Claudia Sheinbaum tiene un estilo muy distinto al de AMLO y seguro que sabrá darle otro tono u otro formato, pero con estos datos realmente le sería muy difícil cancelar la fórmula sin más. Parece que al pueblo mexicano le gusta Queen: ‘El show debe continuar’. ¡Música, maestra!”. Pere Rusiñol

En todo el mundo —así ha sido en todos los tiempos— la política es espectáculo que la gente aprueba o rechaza. En este sentido, Andrés Manuel es uno de los más grandes artistas de la historia reciente.

Es interesante que Rusiñol pensara en The Show Must Go On, de Queen , para alentar a Claudia a seguir con las Mañaneras. Es una canción compuesta por el guitarrista Brian May seis meses antes de la muerte de Freddie Mercury. En efecto, cuando este genio la interpretó ya estaba gravemente enfermo. Mercury murió, pero lo seguimos escuchando; a Queen también. A las personas valiosas no se les olvida.

En México pronto terminará el sexenio más trascendente de nuestra historia reciente. El genio político que lo hizo posible se irá del escenario, pero Claudia lo recordará y aun homenajeará a diario durante seis años, sin siquiera tener la necesidad de mencionarlo, si como le pide la gente en el tracking ella continúa con las Mañaneras.

Dejo para el final un video de 1991 de Queen que seguramente conoce la presidenta electa. Por si sirviera para el diseño de políticas públicas de comunicación. Por cierto, el concepto políticas públicas a AMLO no le gusta porque es una gringada originada en la arrogante Universidad de Harvard o en alguna otra institución de educación superior de Estados Unidos. Desconozco si a Claudia le agrada tal expresión o no.