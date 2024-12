“No me propongo escribir una oda al abatimiento, sino alardear con tanta fuerza como un gallo por la mañana, de pie en su gallinero, aunque sólo sea para despertar a mis vecinos”. <br/> Henry David THOREAU

Primero, porcentajes

Hoy analizaré en El Heraldo Radio, en el noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, porcentajes del tracking diario ClaudiaMetrics. El 73.8% de las personas entrevistadas aprueba lo que ha hecho Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y el 64.7% considera que ha sido buena o inclusive muy buena la respuesta de la presidenta Sheinbaum ante las exigencias desmesuradas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ni duda cabe, apoyo popular tiene la presidenta Sheinbaum para enfrentar los retos de la relación con el vecino del norte.

La Palabra del Año de Oxford para 2024 (en inglés, obviamente)

Oxford University Press, editor del que quizá sea el más importante diccionario en inglés, el Oxford English Dictionary, eligió como palabra del año 2024 una expresión de 1854, brain rot, que podría traducirse al español como podredumbre del cerebro.

¿Brain rot es una palabra o son dos? La gente especializada lo sabrá. El hecho es que tal podredumbre se refiere al “deterioro del estado mental o intelectual de una persona… por el consumo excesivo de contenidos de internet de muy mala calidad”. Yo diría que la putrefacción mental va más allá de la web: abunda en el columnismo político.

Según el diccionario de Oxford, el primer uso del término brain rot o podredumbre cerebral se registró en el libro de 1854 Walden o la vida en los bosques de Henry David Thoreau . Busqué tal expresión en una edición en inglés de ese libro y no la encontré; seguramente no hice bien la tarea. Desde luego, la gente de Oxford University Press sabe mucho más de estos temas que yo.

Walden, recordémoslo, es un clásico de la literatura estadounidense que tiene gran importancia para México. Cito un artículo de Daniel Molina publicado hace años en La Jornada:

√ En esa obra “consta el relato de la prisión que Thoreau sufrió durante una noche, en 1846, por negarse a pagar sus impuestos, como medida de protesta contra la guerra de agresión que el gobierno de James Polk había declarado el 13 de mayo en contra de México”.

√ “Fue su maestro y amigo Ralph Waldo Emerson, quien pagó la multa que se impuso a Thoreau y logró que lo liberaran de inmediato. Existe una versión según la cual, estando preso Thoreau, lo visitó Emerson y le preguntó: ‘¿Por qué estás en la cárcel?’. A lo que Thoreau le respondió, con un sutil reproche: ‘¿Y tú por qué no estás?’. Sobre la base de su breve experiencia carcelaria, Thoreau escribió posteriormente su célebre ensayo sobre la Desobediencia civil…, que se convirtió con el tiempo en el texto clásico de la resistencia civil”.

Recordar el encarcelamiento de Thoreau por negarse a pagar impuestos en protesta por una guerra de Estados Unidos contra México es hoy más importante que nunca, si no por otra cosa, porque sobra en aquel país —desgraciadamente también en el nuestro— gente con el cerebro podrido que apoya las insensateces de Donald Trump contra la sociedad mexicana.

A Claudia Sheinbaum la historia y la obra de Henry David Thoreau deberán servirle de inspiración para resistir los embates del excesivamente agresivo presidente electo de Estados Unidos y de su acólito, el canalla Justin Trudeau.

Trump fracasará porque a la sociedad mexicana ya no la gobierna gente apocada y corrupta, decidida a aceptar, sin protestar siquiera, cualquier capricho generado en el vecino del norte como propaganda para ocultar sus miserias sociales. Pero también —y muy especialmente— el nuevo gobierno de Estados Unidos no podrá con México porque en aquel país siempre habrá un digno Thoreau para enfrentar la podredumbre mental que envenena la política.

Harfuch contra la grilla

El secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum ha demostrado capacidad para enfrentar al crimen organizado. Omar García Harfuch pudo inclusive sobrevivir a un atentado terrible. La duda que tengo es si podrá con una mafia mucho más peligrosa que la del narcotráfico, la de la grilla.

Ayer, Ciro Gómez Leyva en Excélsior elogiaba a Harfuch, pero como una excusa para golpear a AMLO y, de esa manera, sembrar discordia en la relación, extraordinariamente buena, entre el expresidente y la presidenta Sheinbaum.

Por fortuna, ayer mismo Claudia demostró que no está en su interés —ni en sus sentimientos— enemistarse con Andrés Manuel: la presidenta homenajeó a López Obrador porque se cumplieron seis años de la llega del histórico tabasqueño al gobierno de México.

Hoy lunes 2 de diciembre sigue la grilla contra Omar García Harfuch. En el clásico nado sincronizado —quizá en el famoso golpe uno dos del boxeo— Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, ha contado una historia tremenda acerca de un conflicto espantoso entre el secretario de Seguridad de Claudia y el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Según Raymundo, Omar y Andy se pelean a muerte por la candidatura presidencial de 2030. Qué manera de envenenar...

Harfuch sabe cómo enfrentar al narco, pero no es experto en torear la grilla. De hecho, no pudo con la mafia de la politiquería cuando quiso ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Podrá ahora con sus rivales en Morena aliados con la comentoracia amarillista que tenemos? Para no sucumbir necesitará mucha serenidad y un equipo competente no solo para investigar a los malosos del crimen organizado, sino para no caer en la tentación de dar la batalla en terrenos que a los policías no les resultan favorable, como el de la intriga.

Creo que Harfuch, después de su tropiezo cuando intentaba ser candidato a la jefatura de gobierno, ya sabe más o menos lo que debe hacer para evitar la metralla de la grilla. No estoy tan seguro de que su equipo, quizá ya un poquito mareado por los éxitos, esté calificado para capotear al impredecible y no pocas veces irascible columnismo político.