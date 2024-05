En México la consolidación de la democracia está siendo una realidad, el pensamiento crítico, autónomo, que atrae consigo el beneficio social, es grande y lo podemos ver y sentir en nuestro alrededor; esto es resultado de grandes luchas sociales y transformaciones que hemos vivido a lo largo de la historia de este gran país, como la cuarta transformación en la cual nos está tocando ser partícipes y que estamos impulsando desde nuestras trincheras, en resumen, estamos consolidando la revolución de las conciencias.

Hoy en Sonora estamos de fiesta, porque la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eligió Hermosillo, nuestra capital, para que sea parte de los grandes cierres que hará a lo largo y ancho de nuestro país. Este acto solo nos confirma lo que hemos sabido en los últimos meses, la confianza que tiene el pueblo sonorense en refrendar la continuidad de la transformación el próximo 2 de junio y por supuesto para arropar a nuestros candidatos que buscan la elección popular por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Sonora.

Claudia Sheinbaum necesita mayoría calificada para terminar de consolidar las reformas constitucionales impulsadas desde este gobierno y que serán para beneficiar al pueblo, así que desde el senado Heriberto Aguilar Castillo hombre de todas las confianzas de Claudia, será fundamental para llevar a cabo este encargo, por otra parte la capital de Sonora será recuperada por María Dolores del Río que está dando una cátedra magistral de lo que es trabajar en favor del pueblo, así que las y los sonorenses buenos, tenemos que demostrar de que estamos hechos el próximo dos de junio.

Cada semana se sacan encuestas de encuestas y es enormemente satisfactorio para quienes creemos en este gran proyecto de transformación llamado Morena, como vamos en las preferencias electorales y como el pueblo refrenda la confianza para continuar en el camino del bienestar y las oportunidades de abajo hacia arriba, obviamente esto es un cambio doloroso para quienes estaban acostumbrados a quedarse con los recursos de las familias mexicanas que más lo necesitan y sobre todo para quienes recibían privilegios del viejo régimen y que hoy se exhiben solos al sacar sus pensamientos más oscuros.

Los cambios que se están logrando, son producto de grandes luchas, de una revolución pacífica que empieza a rendir frutos y de la que segura estoy continuará para lograr consolidar el movimiento que inició con el impulso de un hombre que quedará en la historia de nuestro país como, el gran líder mundial AMLO que llegó para regenerar el tejido social desde la niñez.

Es realmente impresionante como a la oposición se le nota lo desconcertada y perdida que está, en su desquiciada desesperación se olvidan que para lograr mantenerse en el poder es tener presente que lo principal es servir al pueblo, otorgándole facilidades para tener educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otras oportunidades para tener acceso a una vida digna, esto es lo que realmente estamos impulsando quienes queremos que siga la continuidad de este gobierno de la transformación.

Hay personas que no logran entender porque se les da apoyos sociales a los más pobres, están en la desesperación total defendiendo que esos apoyos regresen a los de arriba y no, la historia nos ha demostrado una y otra vez que el camino no es darles a los de arriba para que les gotee a los de abajo, hoy la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ende el Gobierno de México rompió ese paradigma para que todo fluya desde abajo y que el dinero que se quedaba en unos cuantos, ahora les toque a quienes nunca les había tocado, realmente es una lucha diaria la que se tiene que librar para que se mentalicen que los privilegios para unos cuantos ya se terminaron con la llegada de la 4T.

Por otro lado no puedo dejar de comentar que el día de ayer vimos a nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo totalmente presidenciable en Tercer Grado, respondiendo a todos y cada uno de los cuestionamientos de los presentes, con porte, sobria, inteligente, afirmando y confirmando que será la primer mujer presidenta de México, que se siente lista y preparada para continuar sacando adelante a este país por los próximos seis años, totalmente avalada por su historia propia; activista estudiantil, luchadora social, política eficiente, científica, que busca seguir implementando lo aplicado cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Te pido que salgas a votar este próximo 2 de junio, que te lleves a tu familia y amistades para que seas parte de la fiesta grande y de la continuidad de la verdadera democracia que cada vez lleva más y mejor bienestar a todos los rincones de nuestro país, principalmente a los hogares de las familias que más lo necesitan, recuerda que estas elecciones son las más grandes de la historia y merecen una participación igual de histórica, el plan C de todo morena es la clave para consolidar el futuro de las nuevas generaciones y de las que ya están en el ocaso, pero independientemente de tu decisión de por quién votar, ejerce tu derecho y haz patria, acude a la casilla que te corresponde, aquí está el sitio web habilitado para que ubiques la dirección exacta, consúltalo https://ubicatucasilla.ine.mx/, no dejes que nadie decida por ti y por el futuro de nuestro querido país.

Como siempre te mando un abrazo revolucionario a la distancia, ¡ánimo!

Janny Barrera en X: @cpjannybarrera