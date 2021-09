López-Dóriga y Carlos Marín sin Do ni Pingüé

Hay una dupla espléndida que ha encontrado el tono y el time perfecto para hablar de política y de hecho, hasta hacer sátira política: la de Carlos Loret de Mola y Brozo ( Victor Trujillo) . El primero sabe hacer periodismo, tiene una muy buena manera de comunicar y entiende bien la política . Brozo sin lugar a dudas posee ese encanto para hacer comedia y narrar en un especie de “chiste” lo que sucede dentro de la política .

Yo admiro mucho a Joaquín López-Dóriga , lo considero, literal, un maestro del periodismo y ha transitado y narrado mil eventos que quedarán para la historia mundial. Pero esta dupla que ahora quiere hacer con Carlos Marín , de plano no la entiendo .

Para empezar, por sí solo, la persona de Carlos Marín no me atrae, no me agrada su gesto adusto, ni su tono de voz ni la forma en que tiene de decir las cosas. Me parece incluso grosero y prepotente . No es un estilo que me atraiga. Por eso creo que este dueto así no funciona. No se ve muy natural. Es más bien como el intento de que se junten dos personas para criticar al gobierno. Pero así , sin más .

Desconozco si López-Dóriga y Marín son amigos . Pero no siempre, y nada más por ser amigos, las cosas funcionan: debe de haber algo más que a ellos les falta .

Hace años, muchas veces les tocó hacer mancuerna a López-Dóriga y a Loret, cuando ambos trabajaban en la TV y ahí la magia se hacía, se notaba una verdadera sincronía y una muy buena química. Tal vez porque Loret de Mola, insisto, es muy buen comunicador y López-Dóriga, guste o no, también lo es . Tal vez porque se entendían bastante bien bajo los reflectores y uno sabía en qué momento darle la palabra al otro. Por cierto, y aquí como mero chisme, me pregunto si aún seguirán siendo amigos y se seguirán hablando una vez que ambos dejaron la televisión.

A Carlos Marín no ha habido un solo momento en que me haya detenido a escucharlo en este nuevo intento con Joaquín. Me interesa oír y ver a Joaquín López-Dóriga en su puntual noticiero vespertino en Radio Fórmula pero no me interesa ponerle atención a Marín en lo que ellos hacen en redes sociales. Cosa que seguro le agobia muchísimo. Recuerdo que él tenía un programa de entrevistas llamado El Asalto a la Razón en Milenio TV. El tono en su forma de entrevistar me parecía irreverente y hostil. Si bien quería hacerse pasar como un entrevistador que generara confianza en el entrevistado y pretendía ser profundo y directo, más me parecía que podía llegar a ser hasta agresivo con el otro. Quizá generaba simpatía en el entrevistado, pero en el espectador no.

El punto al que quiero llegar es que López-Dóriga necesita retomar aires frescos o más llamativos para hacer un dueto llamativo, si se trata de hacer una crítica política, pero con Carlos Marín creo yo es tiempo perdido .

No se me ocurren nombres que él pudiera invitar para hacer mancuerna , ya lo intentó en un momento dado, en un especie de ensayo con Chumel Torres, pero este se notaba bastante nervioso y no pudo con el monstruo que es López-Dóriga en el periodismo. Habría que seguir buscando fórmulas y personas para que funcione este intento por hacer un dúo dinámico que asemeje al que hacen Loret y Brozo. Y usted ¿A qué personaje le propondría a Joaquín López Dóriga para hacerlo?