¿Es la 4T una secta en la que deben idolatrar a quienes mandan?

Y sí… Isabel Arvide en aras de querer conquistarlo, lo hundió más, porque es claro que a este presidente tanta lambisconería no le sienta nada bien. Se pone en evidencia que están entrenados para adularlo , porque se han ido dando cuenta que sólo así pueden escalar dentro del poder. Agradarlo a él es obtener algo a cambio. Y lo sabe Arvide. Pero no solamente ella, sino varios más que se han agregado a la lista de la adulación.

No podemos olvidar que también Claudia Sheinbaum lo hace constantemente, quizá la única que es sincera en eso.

¿Los demás? Quién sabe. de pronto hasta me da un poco de ternura porque pienso que Andrés Manuel López Obrador se siente querido y no se da cuenta que lo adulan por mero interés. O al menos yo no estoy muy convencida que todos en su gabinete de verdad lo quieran.

Tampoco podemos dejar de hablar de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada , con un territorio ciento por ciento morenista: en su grito de ayer vitoreó a Claudia Sheinbaum . “Viva Iztapalapa libre , viva nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum”; al parecer es una cosa hereditaria, también van descubriendo que si adulan a Claudia, obtendrán todo, o eso creen.

¿Será la 4T una suerte como de secta donde tienen que adorar a los líderes porque de otra forma se quedan fuera?

En fin, Isabel Arvide hundió a su jefe y patrono, pero también se hundió, ahora sí, a ella misma también .