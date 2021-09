El caso Gertz Manero

“Testigos revelan que Alejandro Gertz Manero titular de la Fiscalía General de la República en distintas fases de su función pública habría recibido dádivas, realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas”, escribe Anabel Hernández.

Durante seis años Alejandro Gertz Manero , Fiscal General de la República, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 año s, hija de Laura, fue detenida y acusada de “homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

Esto por un lado , por el otro ahora se le acusó de esto :

Un grupo de científicos mexicanos están ‘en la mira’ del fiscal Alejandro Gertz Manero , de acuerdo con lo publicación de ayer lunes por el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio.

Y es que el Riva Palacio afirmó que Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión contra 31 científicos , investigadores, académicos y personal administrativo.

El fiscal busca que sean llevados “al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, agregó el columnista.

El origen de esta acción, aseguran se encuentra en una denuncia presentada por María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Consejo, según informes del periodista.

Me preocupa mucho y me asusta mucho como mexicana y ciudadana , que el principal fiscal de México tenga ese odio y resentimiento sin piedad contra todo aquel que le incomode, estorbe, evidencie o le caiga mal.

La función de un fiscal es promover la acción de la justicia en cuanto atañe al interés público, además de representar al gobierno en lo que concierne a sus relaciones con el Poder Judicial. Carácter que se mantuvo hasta la Constitución de 1978 en la que, tras largo debate se rompe con el modelo de Ministerio Fiscal como órgano de transmisión entre el gobierno y los tribunales para decantarse por el del defensor del interés público tutelado por la Ley.

“Promueve la Justicia” tendría que ser la función justamente de promover la justicia . ¿Cómo alguien con ese puesto abusa de su poder para hundir a los otros y cometer injusticias? El Presidente López Obrador, le ha dado todo el respaldo, diciendo que su labor es impecable. No entiendo cómo AMLO puede proteger de este modo a gente que usa y abusa de su poder para dañar a otros .

Y lo más aterrador es que este “paladín de la Justicia” a podido meter a la cárcel a su sangre, a sus familiares , para que no comenten nada de sus triquiñuelas, para que no hereden lo que les corresponde . ¿Cómo es posible que un fiscal sea un villano? A quién podemos voltear a ver para existir justicia cuando Gertz Manero hace lo que hace sin mayor clemencia alguna ? Me pregunto cómo duerme, si acaso es feliz ? ¿Tendrá paz?Porque andar por la vida hundiendo a quien se te cruce en el camino , debe de ser desgastante . Al final de cuentas si yo tuviera simplemente ese poder jamás lo haría . No podría con mi conciencia y mi paz emocional . Ojalá el cambie de actitud y perdone , ablande su corazón, deje de usar su poder en beneficio suyo y se ponga a trabajar