Carta a Hugo López-Gatell

DOCTOR: HUGO

Hoy usted me dijo “individualista” porque así se refirió a los padres de familia que nos vamos a amparar para conseguir la vacuna a nuestros hijos . Nos dice “individualistas” porque le parece que es un acto egoísta y revanchista buscar que nuestros hijos no se enfermen.

Usted tiene un hijo adolescente, lo tengo presente porque siempre pensé qué sentiría con respecto a él, pienso si no le daría miedo que se infectara, que se enfermara, o perderlo. Hoy quisiera creer que usted no es un “individualista” porque puedo estar casi segura que ya fue vacunado, no creo quisiera dejarlo desprotegido, estoy segura lo ama y vio la manera de que ya esté inmunizado

¿Usted se considera entonces un ser individualista?

Doctor. Usted puede llamarme de la manera que quiera, sus palabras no me ofenden ni me afectan. Buscare por todos los medios que mis hijos tengan acceso a la vacuna, porque no es un favor lo que estoy pidiendo, es el derecho a la salud que está inscrito en el Artículo 4to de la Constitución mexicana.

Usted junto con su patrón están violentando ese derecho, y la ley los protege. Creo en las leyes de mi país. El que ahora se puedan vacunar adolescentes únicamente con alguna enfermedad, es solo un intento de apagar un gran incendio que todavía arderá, pero temo informarle que muchos padres amamos a nuestros hijos y con uñas y dientes buscaremos la forma de ser tan individualistas, que puedan tener acceso a la vacuna y tener un poco más de libertad.

No voy a ofenderlo, ni a etiquetarlo, de ninguna manera. No lo juzgaría si busca con desespero la vacuna para su hijo que está por nacer. Deseo que sus seres amados nunca sufran de alguna enfermedad y siempre tengan esa certeza de poder tener acceso a la salud.

Mientras tanto, que Dios lo bendiga.