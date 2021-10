Así no Lilly

La senadora del PAN Lilly Téllez está convocando , para el día de la entrega de la medalla “Belisario Domínguez”, a una protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado, en su presencia.

Cito textual su tuit :

” El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente” Senadora del PAN, Lilly Téllez.

Si bien muchos, muchísimos no estamos de acuerdo con lo que dice y hace el presidente, me parece que el plan de Lilly no es atinado , no cuando el PAN se ha distinguido por tener otra altura y otros niveles discursivos y, probablemente sí, se ha distinguido por tener entre sus miembros a gente que posee educación, cultura y clase.

Me parece, sin temor a equivocarme, que Lilly Téllez posee todas estas cosas: educación, cultura y clase, pero intuyo que pretende conectar con la frustración y el enojo que muchos sentimos a través de la afrenta y la falta de respeto.

Se vale expresar las inconformidades, finalmente AMLO tiene que aprender no sólo a oír, sino a aceptar sus fallas y errores. Pero hacerlo de un modo en donde pueda parecer un ring de lucha libre, en un recinto que es sagrado para los mexicanos, como el Senado de la República, no creo que vaya por ahí el asunto.

Si bien la Medalla Belisario Domínguez ha perdido un poco su valía pues se ha entregado a personas que son elegidas no por sus méritos, sino muchas veces por estrategias políticas, no deja de ser un acto solemne.

Agredir a AMLO desde el Senado por parte del PAN, no fortalece al partido en sí, lo rebaja al nivel de los morenistas (recordemos a la senadora de Morena Citlali Hernández , casi mordiendo al panista Gustavo Madero). Convocar a que se le insulte al presidente en el Senado, tal vez hará que AMLO tropiece pero no va a caer; pero lo que sí caería sería el prestigio del PAN. Por ello, insisto, ¿rebajarse a esos niveles, senadora Lilly Téllez ? La afrenta tiene que ser de otro modo, como tú sabes hacerlo, con clase y educación, me parece que quieres convencernos que en verdad te arrepientes de haber estado en Morena y de haber creído en el presidente, al final, digámoslo así , fue tu jefe , en algún momento te dio la mano y creyó en ti , no por eso tienes que vivir eternamente en el silencio y en la indiferencia, pero insisto, las formas y momentos en donde pretendes que se escuche a la oposición no son los adecuados. Estoy segura que ahora que el presidente negó su asistencia a la entrega de la Medalla por tu advertencia para “atacarlo” , entenderá o será la hora que entienda, que más vale encuentre vías más asertivas y cercanas para escuchar lo que sus llamados “adversarios “, sin tener que retirarles en ataques y denostaciones.

Es hora, Andrés Manuel que dejes de atacar y dejes hablar , porque sí, quizá esta vez evitarás el “encontronazo”, pero seguirán habiendo más momentos en donde la gente, que no el o los partidos opositores te harán saber de su descontento y no será culpa de Lilly Téllez ni de tus llamados “adversarios” sino del pueblo mismo , harto y cansado de tantas mentiras . Ya pasó el día de ayer en la ciudad de Puebla , y no fue culpa de nadie .Reflexionemos nuestro proceder como oposición. Con crítica sí, pero sabiendo bien los cómo y “dondes”, recuperemos la clase el nivel y la educación que otrora distinguía al partido y a los militantes del mismo.