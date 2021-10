2 de Octubre del 2021

El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue una brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este período.

Hoy es 2 de Octubre pero del 2021 y parece que los años no han pasado y peor aún, que nada ha cambiado, porque si bien fue un evento absolutamente aterrador, hoy en día tenemos masacres prácticamente todos los días contra cualquier tipo de personas.

Y aunque se podría decir que estas masacres no son perpetradas por el estado como en el 68, de alguna manera sí lo es porque nos han abandonado, nos han abandonado a nuestra suerte, inseguros en carreteras, calles y en nuestras casas.

No se diga a las mujeres, son las menos protegidas por este gobierno. Así que aunque claro que uno tiene presente que hoy, hace 53 años ocurrió una descomunal masacre contra estudiantes, también diariamente tenemos frescos en la memoria sucesos igual de aterradores no tan lejanos , y más bien recientes.

Los estudiantes también en nuestro país, hoy no se si tienen alguna ilusión por prosperar en la patria que les vio nacer, unos no cuentan con medios para seguir estudiando, y los que cuentan con ello , su primera idea es salirse de su país a la primera oportunidad. No ven en México un sitio de oportunidades.

Me pregunto si se cuestionan la cantidad de horrores y errores que ha cometido el gobierno o es que la indiferencia y el hartazgo los tienen fuera de todas ganas de querer protestar: este presidente ha sabido como ganárselos porque sabe que cuando los jóvenes reclaman y levantan la voz se les escucha y se les aplaude pero ha sido más fácil beneficiarlos dándoles “becas” a cambio de silencios.

Deseo un nuevo despertar en nuestros jóvenes, porque creo que en ellos radica el cambio para nuestra nación. Deseo que los jóvenes encuentren en México esperanza .Deseo que no quieran emigrar por no encontrar nada aquí que los haga querer quedarse .2 de Octubre no se olvida , pero nunca ya se olvida nada de lo que está nación ha sufrido y sigue sufriendo .