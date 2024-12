En su reportaje sobre las 25 mujeres más influyentes del mundo, el diario británico Financial Times dijo: “Este año celebramos a las mujeres que están rehaciendo el mundo en el que vivimos hoy”. Se trata de un proyecto especial que se elaboró durante varios meses consultando a especialistas de todas partes. Esta es la lista.

1.- Claudia Sheinbaum

2.- Úrsula von der Leyen

3.- Taylor Swift

4.- Christine Lagarde

5.- Arundhati Roy

6.- Cristina Junqueira

7.- Chemena Kamali

8.- Elyanna

9.- Emma Stone

10.- Kamala Harris

11.- Charli XCX

12.- Adejoké Bakare

13.- Margrethe Vestager

14.- Rachel Reeves

15.- Lisa Su

16.- Fei-Fei Li

17.- Julia Hoggett

18.- Ruth Porat

19.- Bisan Owda

20.- Gisèle Pelicot

21.- Yulia Navalnaya

22.- Simone Biles

23.- Jasmin Paris

24.- Anne Hidalgo

25.- Sally Rooney

Recuerdo el júbilo con el que, en los primeros días de enero de 2023, recibimos la noticia de que una mujer encabezaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta portada de La Jornada no me dejará mentir: “Norma Lucía Piña. Una mujer presidirá la Corte por primera vez en 2 siglos”.

La Jornada

Si la ministra Piña hubiera hecho su tarea correctamente, quizá hoy aparecería en la lista del Financial Times. Pero ella fracasó. Su obligación era la de proteger a la corte suprema pero, por no entender el oficio de la política, metió a la cúpula del poder judicial en una guerra absurda con los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y perdió. Si busca culpables a la reforma del poder judicial que Norma Piña se vea en el espejo.

Mujeres en los puestos de mando, sí, muchas y más todavía. Solo ellas podrán cambiar lo que no funciona. Pero, como se decía en la campaña presidencial, no cualquier mujer. Habría sido un error elegir a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Por fortuna la sociedad mexicana fue inteligente y votó por Claudia Sheinbaum, quien ha sido reconocida por el diario británico no por ser presidenta, sino por sus muchas virtudes.

Mujeres gobernantes hay otras, como la italiana Giorgia Meloni. Esta, en el reportaje del Financial Times, aparece, pero en los comentarios de los lectores: una de ellos pregunta si será la mujer más influyente de Europa en este momento. Es un lector descuidado: evidentemente para el periódico británico la mujer más influyente de Europa es Úrsula von der Leyen. En fin, hay más mujeres gobernando países, como Mette Frederiksen, de Dinamarca; Katerina Sakellaropoulou, de Grecia; Dina Boluarte, de Perú, etcétera. No están en la lista de las mujeres más influyentes. Claudia sí, y lo merece. Ojalá la próxima corte suprema mexicana sea presidida por una jurista competente que sepa de política, honesta, enérgica y que no tenga nada que ver con Morena. Cualquier otra cosa será un nuevo fracaso para la SCJN.