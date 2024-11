Insultos, pérdida de control

Ayer miércoles, en El Heraldo Radio, dije en mi comentario sobre el tracking ClaudiaMetrics que decepciona, ¡bastante!, escuchar a personas inteligentes e informadas perder el control cuando, en las conversaciones, se toca el tema del viaje de Claudia Sheinbaum a Brasil en aerolíneas comerciales.

Hasta fuertes insultos he escuchado de parte de gente normalmente sensata cuando afirmo que me gustó, y me gustó mucho, que Claudia no volara en aeronaves privadas o exclusivas, como el famoso y carísimo avión presidencial comprado por Calderón, estrenado por Peña Nieto y jamás utilizado por López Obrador.

En los medios se ha criticado a la presidenta por esa muestra de austeridad. Increíble que se prefiera el derroche de recursos públicos.

Algunos columnistas, como Salvador Camarena, de El Financiero, han propuesto que Claudia Sheinbaum ya no viaje en aerolíneas comerciales. Exigen que lo haga en aviones de las fuerzas armadas.

Camarena, por lo visto, no ha revisado estadísticas de seguridad de las aeronaves militares: en todos los países, incluyendo potencias como Estados Unidos, Rusia y Francia, es larguísima la lista de accidentes en los que participan aviones o helicópteros de los distintos ejércitos. Enseguida numerosos ejemplos tomados de internet:

2010:

10 de abril. Un Tupolev de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló cerca de la Base Aérea de Smolensk en Rusia. Fallecieron 96 personas, entre ellas el presidente polaco Lech Kaczyński .

Un Tupolev de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló cerca de la Base Aérea de Smolensk en Rusia. Fallecieron 96 personas, entre ellas el presidente polaco . 20 de abril. En Colombia, chocaron dos helicópteros, un Bell 222 y un Hughes 500, en el municipio de Chaparral. Murieron cinco personas, incluido el general Fernando Joya.

2011:

26 de julio. Fallecieron 80 personas cuando un Lockheed C-130 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos se estrelló en una zona montañosa.

Fallecieron 80 personas cuando un Lockheed C-130 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos se estrelló en una zona montañosa. 2 de septiembre. Un avión CASA C-212 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile se estrelló al aproximarse a la Isla Robinson Crusoe. Murieron 3 tripulantes y 18 pasajeros.

Un avión CASA C-212 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile se estrelló al aproximarse a la Isla Robinson Crusoe. Murieron 3 tripulantes y 18 pasajeros. 11 de noviembre. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se estrelló en Chalco, Estado de México. Murieron 8 personas, entre ellas Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación.

2013:

7 de abril. Un T-35 Pillan de la Fuerza Aérea Dominicana se estrelló en el mar Caribe. Fallecieron sus dos tripulantes.

2014:

11 de febrero. Un Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló en la provincia de Oum el-Bouaghi en Argelia. 77 personas fallecieron.

Un Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló en la provincia de Oum el-Bouaghi en Argelia. 77 personas fallecieron. 17 de mayo. Un avión Antonov de la Fuerza Aérea de Laos se estrelló en el norte del país. Fallecieron 14 personas. Entre las víctimas, el ministro de defensa y vice primer ministro Douangchay Phichit y el ministro de seguridad pública Thongbanh Sengaphone.

2015 :

18 de enero. Un Antonov de la Fuerza Aérea Siria se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto Abu al-Duhur. Murieron 30 personas.

Un Antonov de la Fuerza Aérea Siria se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto Abu al-Duhur. Murieron 30 personas. 26 de enero. Un caza a reacción griego F-16 se estrelló contra otros aviones de la OTAN estacionados en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, España. Murieron 11 personas.

Un caza a reacción griego F-16 se estrelló contra otros aviones de la OTAN estacionados en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, España. Murieron 11 personas. 5 de mayo. Un avión de transporte militar Airbus A400M Atlas en un vuelo de prueba, se estrelló en la Rinconada, Sevilla, España. Cuatro de los seis tripulantes fallecieron. El avión lo piloteaban empleados de Airbus Defence and Space.

Un avión de transporte militar Airbus A400M Atlas en un vuelo de prueba, se estrelló en la Rinconada, Sevilla, España. Cuatro de los seis tripulantes fallecieron. El avión lo piloteaban empleados de Airbus Defence and Space. 30 de junio. Un Lockheed C-130 de la Fuerza Aérea de Indonesia se estrelló en Sumatra Septentrional. Murieron 139 personas, 122 a bordo del avión y 17 en tierra.

Un Lockheed C-130 de la Fuerza Aérea de Indonesia se estrelló en Sumatra Septentrional. Murieron 139 personas, 122 a bordo del avión y 17 en tierra. 7 de julio. Un Lockheed Martin F-16 estadounidense colisionó en el aire con un Cessna 150 en Carolina del Sur. Los 2 tripulantes del Cessna murieron mientras que el piloto del F-16 se eyectó del avión.

Un Lockheed Martin F-16 estadounidense colisionó en el aire con un Cessna 150 en Carolina del Sur. Los 2 tripulantes del Cessna murieron mientras que el piloto del F-16 se eyectó del avión. 2 de octubre. Un avión Lockheed Martin C-130J Super Hercules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco tiempo después de despegar del Aeropuerto de Jalalabad en Afganistán. Murieron 11 ocupantes del avión y tres personas en tierra.

2016:

22 de julio. Un avión de transporte militar Antonov An-32 desapareció mientras volaba sobre la Bahía de Bengala. Murieron 29 personas.

Un avión de transporte militar Antonov An-32 desapareció mientras volaba sobre la Bahía de Bengala. Murieron 29 personas. 25 de diciembre. Una aeronave Tupolev-154 del Ministerio de Defensa de Rusia se estrelló en el Mar Negro. Fallecieron 92 personas.

2017:

7 de junio. Un avión de transporte Shaanxi Y-8F-200 de la Fuerza Aérea de Myanmar se estrelló en el Océano Índico. Murieron 41 personas.

Un avión de transporte Shaanxi Y-8F-200 de la Fuerza Aérea de Myanmar se estrelló en el Océano Índico. Murieron 41 personas. 10 de julio. Un avión cisterna Lockheed Martin KC-130 Hercules del Cuerpo de Marines estadounidense se desintegró sobre el Condado de Leflore, Misisipi. Fallecieron 16 personas.

2018:

16 de febrero. Un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Fallecieron 13 personas en tierra. Ilesos todos los tripulantes.

Un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Fallecieron 13 personas en tierra. Ilesos todos los tripulantes. 6 de marzo. Un avión Antonov de la Fuerza Aérea Rusa se estrelló cuando intentaba aterrizar en Siria. Murieron 39 personas.

Un avión Antonov de la Fuerza Aérea Rusa se estrelló cuando intentaba aterrizar en Siria. Murieron 39 personas. 11 de abril. Un avión Ilyushin Il-76 de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló después de despegar del Aeropuerto de Boufarik. Las 257 personas a bordo del avión fallecieron.

2019:

26 de noviembre. Dos helicópteros que transportaban soldados franceses en Malí chocaron. Murieron 13 militares.

Dos helicópteros que transportaban soldados franceses en Malí chocaron. Murieron 13 militares. 9 de diciembre. Un avión Lockheed C-130 de la Fuerza Aérea de Chile con 38 personas a bordo desapareció mientras volaba entre la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas y la Base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártida. El avión se encontró dos días después. No hubo sobrevivientes.

2020:

2 de enero. Un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de la República de China se estrelló en Nueva Taipéí. Entre las víctimas estaba el general de la Fuerza Aérea Shen Yi-Ming.

Un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de la República de China se estrelló en Nueva Taipéí. Entre las víctimas estaba el general de la Fuerza Aérea Shen Yi-Ming. 7 de julio . Un Mil Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú se precipitó a tierra en el Departamento de Amazonas. Cuatro personas fallecieron.

. Un Mil Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú se precipitó a tierra en el Departamento de Amazonas. Cuatro personas fallecieron. 25 de septiembre. Un avión militar Antonov An-26 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en Ucrania. Murieron 26 personas.

2021:

9 de febrero. Un avión Cessna 402B de la Fuerza Aérea Paraguaya se estrelló en la ciudad de Luque. Siete personas murieron.

Un avión Cessna 402B de la Fuerza Aérea Paraguaya se estrelló en la ciudad de Luque. Siete personas murieron. 21 de febrero. Un Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana cayó al despegar de Xalapa, Veracruz. Murieron seis personas.

Un Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana cayó al despegar de Xalapa, Veracruz. Murieron seis personas. 25 de marzo. Un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba vacunas contra el Covid-19 se estrelló en la ciudad de Rocha. No hubo muertos, pero la carga se perdió.

Un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba vacunas contra el Covid-19 se estrelló en la ciudad de Rocha. No hubo muertos, pero la carga se perdió. 21 de mayo. Un avión Beechcraft King Air de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló cerca del Aeropuerto de Kaduna. Murieron 11 personas, entre ellas el general Ibrahim Attahiru, jefe del Estado Mayor del ejército.

Un avión Beechcraft King Air de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló cerca del Aeropuerto de Kaduna. Murieron 11 personas, entre ellas el general Ibrahim Attahiru, jefe del Estado Mayor del ejército. 10 de junio. Un Beechcraft 1900 de las Fuerzas Armadas de Birmania se estrelló cuando se acercaba para aterrizar en Pyin U Lwin. Fallecieron 12 personas.

Un Beechcraft 1900 de las Fuerzas Armadas de Birmania se estrelló cuando se acercaba para aterrizar en Pyin U Lwin. Fallecieron 12 personas. 4 de julio. Un avión Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrelló en Patikul. Murieron 45 personas, tres en tierra.

Un avión Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrelló en Patikul. Murieron 45 personas, tres en tierra. 17 de agosto. Un avión de transporte militar Ilyushin Il-112 se estrelló cerca de la base aérea de Kubinka. Fallecieron los tres tripulantes.

Un avión de transporte militar Ilyushin Il-112 se estrelló cerca de la base aérea de Kubinka. Fallecieron los tres tripulantes. 30 de noviembre. Un helicóptero Mil Mi-17 del Servicio Estatal de Fronteras de Azerbaiyán se estrelló en Jizi. Murieron 14 personas.

Un helicóptero Mil Mi-17 del Servicio Estatal de Fronteras de Azerbaiyán se estrelló en Jizi. Murieron 14 personas. 8 de diciembre. Un Mil Mi-17 de la Fuerza Aérea India se estrelló en Tamil Nadu. Fallecieron 14 personas, entre ellas el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Bipin Rawat.

2022:

15 de julio. Un helicóptero Black Hawk de la Armada de México se estrelló en Los Mochis, Sinaloa. Hubo 14 muertos.

Un helicóptero Black Hawk de la Armada de México se estrelló en Los Mochis, Sinaloa. Hubo 14 muertos. 17 de octubre. Un avión militar ruso Su-34 se estrelló contra un edificio de departamentos en Yeisk. El impacto incendió el edificio. Fallecieron 15 personas.

Un avión militar ruso Su-34 se estrelló contra un edificio de departamentos en Yeisk. El impacto incendió el edificio. Fallecieron 15 personas. 23 de octubre. Un avión Su-30 cayó sobre un edificio residencial vacío en la ciudad de Irkutsk, Rusia. Los 2 pilotos murieron.

2023:

6 de diciembre. Un helicóptero Bell 412 de las Fuerzas de Defensa de Guyana se estrelló cerca de la frontera con Venezuela. Murieron cinco personas.

2024:

12 de marzo . Un Ilyushin Il-76 de la Fuerza Aérea de Rusia se estrelló en el Óblast de Ivanovo. Murieron 15 personas.

. Un Ilyushin Il-76 de la Fuerza Aérea de Rusia se estrelló en el Óblast de Ivanovo. Murieron 15 personas. 19 de mayo. Un helicóptero Bell-212 de la Fuerza Aérea de Irán se estrelló en Varzaqan. Fallecieron 8 personas, entre ellas Ebrahim Raisi, presidente del país, y el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir-Abdollahian.

Un helicóptero Bell-212 de la Fuerza Aérea de Irán se estrelló en Varzaqan. Fallecieron 8 personas, entre ellas Ebrahim Raisi, presidente del país, y el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir-Abdollahian. 10 de junio. Un avión Dornier Do 228 de la Fuerzas de Defensa de Malaui se estrelló en el bosque de Chikangawa. Murieron nueve personas, entre ellas el vicepresidente del país Malaui Saulos Chilima.

Un avión Dornier Do 228 de la Fuerzas de Defensa de Malaui se estrelló en el bosque de Chikangawa. Murieron nueve personas, entre ellas el vicepresidente del país Malaui Saulos Chilima. 15 de agosto. Dos pilotos franceses murieron cuando el caza Rafale que tripulaban colisionó en pleno vuelo contra otro avión del mismo modelo.

Otro accidente de avión militar en México

En el desfile aéreo del 16 de septiembre sobre la Ciudad de México, un Northrop F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana colisionó con un Lockheed T-33. Este último chocó con los otros tres Lockheed T-33 que volaban en formación. Solo tres de los nueve pilotos a bordo de los aviones sobrevivieron.

Aviones presidenciales de México

La utilización de aeronaves para uso exclusivo de la presidencia comenzó en el sexenio de José López Portillo .

. El expresidente Miguel de la Madrid compró un avión presidencial Boeing 757 —él no pudo estrenarlo: lo hizo Carlos Salinas — debido a que falló el que se usaba desde el gobierno de su antecesor.

compró un avión presidencial Boeing 757 —él no pudo estrenarlo: lo hizo — debido a que falló el que se usaba desde el gobierno de su antecesor. En el último viaje internacional de Carlos Salinas se rompió el parabrisas del avión presidencial y tuvo así que volar hasta Indonesia, durante el doble de horas, a poca velocidad y casi al nivel del agua del mar.

En un viaje a Francia del expresidente Ernesto Zedillo el piloto no recargó a tiempo combustible y milagrosamente llegó a Irlanda para abastecerse.

Las 5 veces que los aviones presidenciales le fallaron a Peña Nieto. Cito una nota de El Universal:

A Enrique Peña Nieto los dos aviones presidenciales que usó le fallaron varias veces. Inclusive falló el famoso avión comprado por Calderón que no tenía ni Obama.

En 2013 el avión presidencial, en un viaje de regreso de Haití, fue impactado por un rayo en pleno vuelo.

En marzo del 2015 el mismo avión tuvo otro problema durante un vuelo de Escocia a Canadá donde se abastecería de combustible para retornar a la Ciudad de México: en una tormenta de nieve el avión perdió dos válvulas de combustible. La aeronave voló bajo, cerca de los aeropuertos de Canadá y Estados Unidos para después realizar un aterrizaje de emergencia.

En abril del 2015, en Panamá, el avión presidencial aterrizó sin problemas, pero ya no se pudo mover de la plataforma de desembarco, por lo que tuvo que ser remolcado.

En junio del 2018, el avión que no tenia ni Obama presentó una falla técnica, en una tarjeta de la computadora, antes de ir a Puerto Vallarta.

presentó una falla técnica, en una tarjeta de la computadora, antes de ir a Puerto Vallarta. Seis meses después, volvieron a fallar las computadoras del avión presidencial, esta vez en el aeropuerto de Nueva York. Se tuvo que enviar al viejo avión presidencial por Peña Nieto.

Luiz Inácio Lula da Silva

El pasado mes de octubre el avión en el que el presidente de Brasil, Lula, viajaba de regreso a su país después de haber asistido a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, sufrió un problema luego del despegue. Otro avión oficial brasileño llegó para llevarse al mandatario.

Angele Merkel

En noviembre de 2018, cuando Merkel se dirigía a la apertura de la cumbre del G20 en Argentina, su avión sufrió un desperfecto eléctrico que obligó a los pilotos a dar la vuelta y aterrizar en Colonia. La canciller tuvo que volar en un avión oficial pequeño a Madrid, España, y de esta ciudad a Buenos Aires en la aerolínea comercial Iberia.

Antony Blinken

El 17 de enero de 2024 el secretario de Estado de EE.UU., Blinken, tuvo que cambiar de avión para regresar a Washington desde Davos después de que su avión sufriera una fuga de oxígeno.

Aviones militares y presidenciales, menos seguros y muchísimo más caros que los de aerolíneas comerciales