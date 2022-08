Un momento íntimo directo al corazón de sus simpatizantes, pero al mismo tiempo directo a la entraña de sus detractores (como dice uno de ellos, “no me obliguen a decir nombres”). Eso ha significado el video que Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales el domingo 31 de julio por la noche. Guitarra en mano, Claudia canta “Siempre en mi mente”, canción de Juan Gabriel lanzada en 1978 y que, impensadamente, alcanzó mucha popularidad. Y es que se trata de una canción suave, una melodía casi monótona que se repite con obstinación, con un registro corto comparado con el usual de su autor.

En un video anterior en que la jefa de gobierno de Ciudad de México muestra el departamento donde vive, hacia el final de la transmisión presume una guitarra que, revela, le ha obsequiado su pareja Jesús María Tarriba Unger. Rasga algunos acordes y ofrece cantar en otra ocasión. Y la canción elegida ha sido una de Juan Gabriel, autor que seguro le agrada porque, en otro video que circula por las redes, se le ve bailando “El Noa Noa”, acompañada por mariachi, en el festejo de su cumpleaños; pero baila con todos los varones disponibles al parecer en la oficina del Palacio de Gobierno.

Al comentar con un amigo estos momentos, me hizo llegar un video en que se ve a Claudia cuando niña de unos 10 años cantando y tocando con mucha seguridad varios instrumentos de percusión. Es decir, desde muy pequeña ha estado en contacto con la música. ¿Dónde creen que fue tomado el video? La información dice que fue grabado en 1972, en el auditorio de una escuela privada de la Colonia del Valle. En ese video ella, su hermano y otros niños interpretan música latinoamericana; y lo hacen muy bien. Miren:

Quizá esa niña pudo dedicarse a la música latinoamericana, folclórica o de trova, pero no, eligió la ciencia; y con el tiempo, la lucha social y política, sobre todo junto al hoy presidente López Obrador. No obstante, al parecer el apego a la guitarra la ha acompañado y la expresión social y política le viene de familia, de la música aprendida e interpretada desde muy temprano (como la pieza del folclor argentino “Chacarera de la libertad”, que aparece en el video). Y en todo caso, con ese video infantil a Sheinbaum se le ha cumplido la ilusión que muchos tienen en relación a una profesión o gusto: en el sueño soñar que se da con un video o un disco de cuando se era niño, que registra las habilidades infantiles del soñante, que despierta y ve que no existe nada.

En el nuevo video, acompañada por su pareja cantan al unísono en una escena que se percibe espontánea (aunque claro, siendo ella una figura pública relevante, tiene también impacto político; natural), íntima, serena, sin mayor pretensión que la de compartir el momento con sus seguidores y simpatizantes. Como ella misma describe: “Así somos Jesús y yo, al natural, desafinados. Lo que importa es el amor. Buena noche”.

“Siempre en mi mente”, Claudia y Jesús:

Pero ya que a Claudia le agrada Juan Gabriel, sugiero que para la próxima ocasión cante un fragmento al menos, porque es larga, de “A mi guitarra” del propio “Divo de Juárez”, que en los surgentes primeros versos dice así:

Yo ya no me siento solo Ya tengo una amiga Ya soy muy feliz Es una linda guitarra La que me aconseja Lo que hay que decir, sí Todas estas cosas bellas Que yo te canto No salen de mí Salen de mi guitarra Porque ella bien sabe Lo que traigo aquí

Y sí, como solía decir otro amigo, qué bueno que aparte de éxito Claudia tiene amor; no son fenómenos fáciles de combinar. Y también es bueno que, al privilegiar la ciencia y la política, no se haya desprendido de su gusto por la música ni de su guitarra.

Aquí, Juan Gabriel canta “A mi guitarra” (1976), acompañándose a sí mismo:

Héctor Palacio en Twitter: @NietzscheAristo