Aprecio, respeto y admiro al doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC . Como lo he dicho en este espacio numerosas veces, en mi opinión fue él, desde la sociedad civil, el gran héroe mexicano en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Antes de continuar destacaré la calidad humana de Francisco Moreno Sánchez. Ya son demasiadas décadas las que he dedicado a relacionarme con especialistas en medicina por algunas enfermedades graves que desgraciadamente no me afectan a mí, sino a dos personas de mi familia, una mayor de edad y la otra todavía en la etapa infantil. Estoy agradecido con tanta gente profesional que nos ha apoyado. El más generoso ha sido sin duda el doctor Moreno.

Desde hace bastantes años no hay semana en que no recurra a Moreno Sánchez para pedirle algún consejo o contrastar opiniones técnicas de médicos y médicas de distintas especialidades. Una vez hasta lo puse en contacto con una experta del extranjero que dudaba de un tratamiento recibido en México para atacar a la tuberculosis renal multidrogoresistente. Después supe que la prestigiada y sin duda versada infectóloga de un hospital de Cleveland reconoció que Moreno Sánchez le había dado una lección.

Para mi familia Francisco Moreno es mucho más que un héroe: se le ve como casi un santo. En algo he fracasado con él: no he logrado que me cobre una sola consulta. Cuando insisto, me dice: “Permítame ayudar, entiendo el sufrimiento, el problema que usted tiene es complicadísimo y siento la obligación de apoyar. Si algo aporto para mí es suficiente pago”. En un agradecimiento eterno me han unido al doctor Moreno Sánchez las infecciones asociadas a ciertas enfermedades malditas:

La ya mencionada tuberculosis renal multidrogoresistente.

Los procesos infecciosos que llegan cuando las medicinas más avanzadas luchan contra el terrible mal de Crohn .

. Los bichos peligrosos relacionados con la espondilitis anquilosante .

. El agravamiento de los síntomas provocados por la bacteria clostridium difficile.

Por cierto, en todos los casos el doctor Moreno Sánchez ha tenido que estudiar porque no solo afectan a una persona adulta, sino también a un niño: no es pediatra y se informa o pregunta a colegas especializados en atender menores.

Alguna vez, cuando otros médicos y médicas estaban en la confusión, el equipo de infectólogos de Moreno Sánchez detectó la necesidad de una ileostomía, que es una cirugía de colon muy complicada. Salvaron una vida. Y, también, el diagnóstico de Francisco Moreno resultó fundamental cuando se presentó una infección en la columna vertebral que requirió otra cirugía, quizá más compleja aún.

He platicado tantas veces con él, no solo de enfermedades y medicinas: también de futbol… y de política. Cuando apareció el covid lo invité a escribir artículos en SDPNoticias: lo hizo antes de que decidiera llevar sus colaboraciones a Reforma. Me encantó que en nuestro sitio noticioso el doctor Moreno Sánchez cuestionara con sensatez e información válida lo que hacía el gobierno para enfrentar la pandemia. Sin crítica racional no hay avance de ningún tipo.

Menciono ahora al doctor Moreno Sánchez porque él ha difundido un video en el que apoya a Xóchitl Gálvez. Es su derecho y lo felicito por expresarlo públicamente. Él sabe que yo estoy con Claudia Sheinbaum.

En esta disputa creo que le voy a ganar a Francisco Moreno Sánchez, y espero que por goleada. Desde diciembre del año pasado mi familia ha vivido casi permanentemente en dos hospitales privados del mayor nivel, el Centro Médico ABC y el Hospital Ángeles Lomas. El doctor Moreno está al tanto de ello. Por tal motivo, he tenido tiempo de sobra para realizar sondeos entre el personal de ambas instituciones de excelencia.

Es verdad, entre médicos y médicas Xóchitl tiene más apoyo que Claudia. La candidata de la derecha no logra unanimidad a su favor en ese grupo, pero está adelante, no por mucho, pero tiene ventaja. Lo contrario ocurre entre el resto del personal —enfermeras, enfermeros, gente de la cocina, quienes limpian las habitaciones, camilleros, vigilantes, dependientes de cafeterías y farmacias, etcétera—: Claudia arrasa y prácticamente cuenta con todos los votos.

Entre quienes trabajan en tales hospitales, lo cierto es que médicos y médicas son una minoría bastante reducida frente al resto de trabajadores y trabajadoras. Es decir, la candidata del doctor Moreno Sánchez pierde, y por mucho, en los grandes hospitales de México. Algo bueno en la 4T verá tanta gente que desea la continuidad.

Por cierto, el doctor Francisco Moreno Sánchez deberá admitir que Claudia Sheinbaum lo hizo muy bien en el combate a la pandemia cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su momento, todo el mundo aplaudió a Claudia. La única crítica que recibió —vulgar grilla— fue por haber entregado ivermectina a la sociedad.

El doctor Moreno Sánchez sabe que si una institución puso de moda a la ivermectina fue el Centro Médico ABC, donde él es un líder indiscutible. La gente de todo el país exigía ivermectina porque en ese hospital la recomendaban y qué bueno que así lo hicieron: no había muchas opciones, entonces había que ir a todas si no provocaban otros problemas, y la ivermectina es inmocua.

Para demostrar lo anterior citaré el artículo que publiqué en enero 24 de 2021, “Receta del Dr. Moreno Sánchez para el covid del presidente Andrés Manuel”. Preocupado por la salud del presidente de la nación consulté con el doctor Francisco Moreno Sánchez, entonces jefe del programa de covid del Hospital ABC de la Ciudad de México, y esto me dijo:

“ Si el presidente rechazara medicamentos sofisticados que se han aplicado a líderes de otros países —no sería raro que tal cosa ocurriera, dada la convicción de AMLO de ser tratado igual que cualquier persona—, representa sin duda una muy buena noticia que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Oliva López Arellano , secretaria de Salud de la Ciudad de México, desatendiendo recomendaciones sin sentido de la Secretaría de Salud federal, hayan decidido ofrecer la ivermectina y la azitromicina . En la experiencia de Moreno Sánchez, estos medicamentos fáciles de conseguir y de bajo costo funcionan tomados en las etapas iniciales de la enfermedad, en la que podría encontrarse el presidente de México”.

que se han aplicado a líderes de otros países —no sería raro que tal cosa ocurriera, dada la convicción de AMLO de ser tratado igual que cualquier persona—, representa sin duda una muy buena noticia que la jefa de gobierno y , secretaria de Salud de la Ciudad de México, desatendiendo recomendaciones sin sentido de la Secretaría de Salud federal, hayan decidido ofrecer . En la experiencia de Moreno Sánchez, estos medicamentos fáciles de conseguir y de bajo costo funcionan tomados en las etapas iniciales de la enfermedad, en la que podría encontrarse el presidente de México”. Pero si fuera necesario recurrir a lo más avanzado por su condición de jefe de Estado, el doctor Moreno Sánchez recomendó a Andrés Manuel antivirales como remdesivir y bamlanivima, que desgraciadamente no era posible conseguir en Mñéxico sin un permiso especial de Copfepris.

Claudia hizo un muy buen trabajo durante la pandemia. ¿Xóchitl? Se la pasó grillando en el Senado. La gente lo sabe, inclusive es un hecho conocido en los hospitales privados donde la mayoría del personal votará por la candidata de izquierda.

Creo que en su diagnóstico político el doctor Moreno Sánchez ignoró un factor que conoce a la perfección: las fallas actuales en el sector salud no pueden llevarnos a olvidar décadas de raterías, mentiras e ineficacia de los gobiernos anteriores. La gente no ha borrado de su memoria tanta corrupción del PRI y del PAN, así que dará la victoria a Claudia Sheinbaum —por cierto, una mujer absolutamente honesta, a diferencia de la chanchullera Xóchitl Gálvez—.

Y bueno, el doctor Moreno Sánchez estará de acuerdo, más allá de la ideología, en que él mismo celebrará si la presidenta Sheinbaum consigue su objetivo de que un médico de primerísimo nivel, David Kershenobich, encabece el sector salud en el primer sexenio con un gobierno femenino y feminista.