En la mira

En la mira están las chivas y las águilas del américa quienes mañana se enfrentan en el Clásico Nacional, no esos inventos del clásico de México , por una parte se agradece que se inventen nuevas dinámicas para revivir una pasión que se ha quedado lejos de lo que se vivía en los ochenta, noventas incluso a principios del nuevo siglo, donde no era necesario hacer tanta parafernalia para saber que existía una rivalidad que en la cancha iba a detonar como el partido más esperado de la temporada.

Lamentablemente en este momento chivas y américa no cuentan con figuras mediáticas y mucho menos salidas de las fuerzas básicas, todos los reflectores van sobre los jugadores que poco a poco se están ganando a sus respectivas aficiones, como es el caso de Henry Martín que con goles y empuje ha logrado ser el capitán de las águilas demostrando que puede ser un líder histórico porque además la cantidad de anotaciones que lleva con el conjunto de Coapa nos hace suponer que estará por lo menos entre los 5 mejores goleadores en la historia del club américa, pero después de él no viene nadie.

Emilio Lara es el jugador de fuerzas básicas con más proyección, sin embargo la mentalidad, el creerse superior a los demás, pensar que tenía garantizada la titularidad por ser acudir a la copa del mundo como sparring no lo es todo, el chico se mareó muy rápido y hoy sigue sin ser un referente, como tampoco lo son los extranjeros, Diego Valdés cuando quiere juega bien y muestra un nivel superlativo, pero por lo general es un jugador flojo igual que Roger Martínez que solo está para cobrar mensualmente, porque futbolísticamente no le aporta nada al equipo, en este mismo tenor esta Jonathan Rodríguez un jugador callado, que cumple, pero que no termina por despuntar como lo hizo en Cruz Azul , el único que se salva es Fidalgo, el español con sus actuaciones, liderazgo y buen futbol poco a poco se ha ganado el cariño de la gente.

En chivas hoy tienen como la gran figura al Pocho Guzmán, un jugador que nos quieren vender como el Messi mexicano, un jugador que no le alcanzó para ser convocado por Diego Cocca a la selección mexicana, los jugadores de la cantera son comunes y corrientes, nadie destaca a un nivel que deje impactados a visores europeos, Sepúlveda, Orozco, Beltrán y Flores son los más destacados de ese pelotón, por eso el rebaño tiene que comprar más a la segura como lo hizo con Alexis Vega, quien por cierto nos dejó en claro en el día de medios que no tiene ni la menor idea de lo que significa Chivas, dejando abierta la puerta para en algún momento si le llega una oferta jugar para el acérrimo rival, las águilas del américa, situación que si pudo controlar Henry Martín, quien fue más inteligente al responder los cuestionamientos sobre un probable fichaje al rebaño.

Finalmente los entrenadores tampoco tienen identidad, Puanovic es el novato, que vivirá por primera vez un clásico, pero que por lo menos le metió más cerebro a sus respuestas al mencionar que el siempre será de chivas, cosa que Alexis Vega no supo hacer, y de las águilas pues está el Tano Ortiz, un técnico que sabe que de no ganar el título su estancia en américa llegará a su fin, que como jugador paso desapercibido, el único recuerdo que tiene la afición de él es un cabezazo para descender al Necaxa, de ahí en fuera no aportó mucho.

Lo único que queda es esperar buen futbol, que los jugadores salgan a entregar un buen espectáculo, que bastante falta le hace al futbol mexicano, que los entrenadores no especulen y salgan a proponer y sobre todo a buscar la victoria.