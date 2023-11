Cuando en 2005 dejé la dirección de Milenio la encuestadora del diario propiedad de don Pancho González era María de las Heras, extraordinaria mujer con un talento muy desarrollado para dos disciplinas tan distintas y a la vez tan similares: las matemáticas y la política.

María consolidó su metodología trabajando para un hombre de excepción muy estricto en lo relacionado con la estadística, Luis Donaldo Colosio, quien en 1991 me la presentó. Desde mi primera charla con ella comprendí que era una persona poseedora de un intelecto privilegiado.

Años después del asesinato de Donaldo, cuando el diario Milenio era un recién nacido, contraté de De las Heras. Ciro Gómez Leyva, quien era el director editorial adjunto, recordará que el primer encuestador del diario, Rafael Jiménez, se retiró de la empresa por una falta ética: no nos dijo que las encuestas que hacía para nosotros las vendía al entonces candidato presidencial, Vicente Fox.

No eran malas las encuestas del señor Jiménez, quien había sido el encuestador de Reforma antes de que Raymundo Riva Palacio lo reclutara para Milenio—. Rafael correctamente pronosticaba el triunfo de Fox, pero en ningún momento nos comunicó, al menos a mí no me lo informó, que tenía un acuerdo comercial precisamente con Fox. Ante un conflicto ético tan grave, dejamos de publicar sus estudios.

María de las Heras también pronosticó la victoria de Fox —nadie más lo hizo en la campaña presidencial del 2000— y por esa razón, además de por haberla tratado en el equipo de Donaldo Colosio, pensé que ella podía realizar un trabajo de calidad como encuestadora de Milenio. Ella aceptó y rápidamente sus encuestas se convirtieron en las mejores entre las publicadas en la prensa mexicana.

Cuando me fui de Milenio, María seguía siendo la encuestadora de ese diario. Pero un día —grave error de Pancho González— la presionaron para que se fuera, y se fue. Creo que en 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, la dirección del diario le exigió compartir el espacio demoscópico con la empresa de Federico Berrueto y Liébano Sáenz, y ella no aceptó.

Dos años después, en la campaña presidencial de 2012, Milenio decidió difundir un tracking diario en el canal de TV de esa empresa, específicamente en el noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva. La casa encuestadora elegida para realizar el tracking era la de Berrueto y Liébano, pero ellos, por honestidad intelectual, rechazaron la oferta: tenían un compromiso con el equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y no iba a ser objetivos si publicaban.

Entonces, Milenio recurrió a otra casa encuestadora, GEA/ISA, cuyos propietarios eran muy cercanos al PAN y al gobierno de Calderón. Uno de ellos era en el Cisen el jefe de espías de aquella administración federal.

Para Milenio, pero sobre todo para Ciro, la encuesta de GEA/ISA resultó un desastre porque le dio durante muchos días consecutivos ventajas enormes a Peña Nieto que no existían.

En la elección de 2012 fue muy precisa la empresa de María de las Heras —De las Heras Demotecnia— en la que ya tenía el rol principal como directivo su hijo Rodrigo Galván.

Si Milenio no hubiera presionado a María para que se fuera, la señora De las Heras probablemente habría sido la responsable de aquel tracking que día a día Ciro daba a conocer. Y sí, hubiera sido perfecto el ejercicio y el señor Gómez Leyva no habría pasado por uno de los peores momentos de su trayectoria profesional.

Hoy lunes 20 de noviembre, en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva criticó al hijo de María, Rodrigo Galván de las Heras. Al periodista no le gustó la reciente encuesta de De las Heras Demotecnia en la que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 52 puntos sobre Xóchitl Gálvez.

¿En qué se basó Ciro para cuestionar a Rodrigo? En nada. Simplemente, con absoluta subjetividad, le parece “inverosímil” esa ventaja de la candidata presidencial de Morena. Si el señor Gómez Leyva no dio argumentos metodológicos para cuestionar a De las Heras, seguramente obedeció a que no los tiene.

Ciro sabe que, si a encuestas increíbles vamos, la que todo el mundo considera menos confiable es la de México Elige, precisamente la que mes a mes difunde Gómez Leyva en Radio Fórmula. Se le considera poco fidedigna no tanto por la metodología de sus propietarios que son al mismo tiempo sus analistas, Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza, sino porque es del dominio público que Aldo y Sergio trabajan como estrategas y aun publicistas digitales para la campaña de Xóchitl Gálvez.

Ellos lo han reconocido a medias. Admiten que Campuzano sí es colaborador de Xóchitl, pero niegan que lo sea Zaragoza, y como aseguran que el primero ya no hace las encuestas, entonces no ven el conflicto de interés. Desde luego, tal explicación resulta absolutamente insuficiente para garantizar honestidad intelectual, sobre todo porque hace dos años abiertamente mintieron para favorecer en Sonora a un candidato al que asesoraban, el priista Ernesto Gándara, contra su rival de Morena, Alfonso Durazo, actual gobernador de esa entidad.

Encuestas con grandes ventajas a favor de Claudia

No son pocas las encuestas de vivienda que ponen muy arriba a Claudia y muy abajo a Xóchitl. Veamos:

De las Heras Demotecnia, ventaja de 52 puntos . Encuesta en vivienda de 1 mil 400 casos. Se aplicó entre el 10 y el 13 de noviembre y se difundió en la página de internet de la casa encuestadora:

1º Con 66% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum , de Morena, PT y Partido Verde.

Con 66% de las preferencias electorales, , de Morena, PT y Partido Verde. 2º Con 14% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez , de PRI, PAN y PRD.

, de PRI, PAN y PRD. 3º Con 6% de las preferencias electorales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta De las Heras

Parametría, ventaja de 43 puntos . Encuesta en vivienda de 1 mil 600 casos. Se aplicó del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2023 y la difundió Reuters, la agencia de noticias con sede en Londres que ha sido sinónimo de buen periodismo desde hace más de 170 años.

1º Con 60% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum , de Morena, PT y Partido Verde.

Con 60% de las preferencias electorales, , de Morena, PT y Partido Verde. 2º Con 17% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez , de PRI, PAN y PRD.

, de PRI, PAN y PRD. 3º Con 9% de las preferencias electorales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta Parametría

Buendía & Márquez, ventaja de 30 puntos . Encuesta en vivienda de 1 mil 200 casos. Se aplicó del 22 al 28 de septiembre de 2023 y la difundió El Universal, un diario que Ciro Gómez Leyva considerará serio ya que colaboró en el mismo en su mejor etapa como columnista.

1º Con 50% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde.

Con 50% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde. 2º Con 20% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez, de PRI, PAN y PRD.

3º Con 9% de las preferencias electorales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta Buendía

Covarrubias y Asociados, ventaja de 47 puntos. Encuesta en vivienda de 1 mil 500 casos. Se aplicó —del 19 al 25 de septiembre de 2023 y la difundió La Vanguardia, de Barcelona, España, uno de los diarios más importantes de Europa.

1º Con 64% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde.

Con 64% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde. 2º Con 17% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez, de PRI, PAN y PRD.

3º Con 6% de las preferencias electorales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta Covarrubias/La Vanguardia

El Heraldo/Covarrubias y Asociados , ventaja de 38 puntos. Encuesta en vivienda de 1 mil 499 casos. Se aplicó del 21 al 28 de octubre de 2023 y la difundió El Heraldo de México, un diario todavía joven que se caracteriza por el periodismo mesurado, esto es, sin sensacionalismos.

1º Con 59% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde.

Con 59% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde. 2º Con 21% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez, de PRI, PAN y PRD.

3º Con 5% de las preferencias electorales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Encuesta El Heraldo

Posdata

En unos días SDPNoticias publicará la encuesta presidencial de MetricsMx, la más certera de todas.