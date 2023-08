1.- Ciro es ciento por ciento honesto

Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera de este jueves 10 de agosto que Ciro Gómez Leyva es corrupto.

Mi comentario: No estoy de acuerdo con el querido, respetado y admirado Andrés Manuel. Como el presidente sabe, conozco muy bien a Ciro; meto las manos a la lumbre por el conductor de los noticieros principales de Radio Fórmula e Imagen TV. Ciro es un periodista absolutamente honesto, me consta.

2.- Las malas encuestas de Ciro

Andrés Manuel también comentó que Ciro, desde hace años, ha difundido encuestas aplicadas por empresas demoscópicas cuyos propietarios tienen conflictos de interés.

Mi comentario: Estoy absolutamente seguro de que las encuestas que Ciro ha difundido en Radio Fórmula y en Milenio TV son pésimas, ya sea por su metodología o porque los responsables de tales estudios trabajan para campañas políticas o gobiernos. Doy algunos datos:

En 2006 , durante la campaña electoral presidencial de ese año, en Radio Fórmula el señor Gómez Leyva dio a conocer una encuesta de GEA/ISA que favorecía a Felipe Calderón , candidato del PAN, y perjudicaba a AMLO , candidato de la izquierda. Seguramente Ciro no lo sabía, pero uno de los encuestadores participaba en el equipo de Calderón. Lo demuestra el hecho de que Felipe hizo a Guillermo Valdés director de la agencia de espionaje del aquel gobierno.

Ciro defendió hoy jueves la encuesta del colaborador de Calderón afirmando que sus resultados coincidieron con los números de votos de cada candidato en la elección de 2006. Mal argumento, ya que eso significa que coincidieron con cifras surgidas de un brutal fraude electoral.

Dice Ciro que él no contrató a GEA/ISA para Milenio TV en las presidenciales de 2012, sino que eso lo hicieron los Panchos González, padre e hijo , propietarios de esa empresa de medios.

Seguramente así ocurrió porque la casa encuestadora que Pancho papá quería era la de Liébano Sáenz y Federico Berrueto.

Ciro no contrató a GEA/ISA, empresa del jefe de espías de Calderón, es la verdad, pero como responsable editorial del espacio en que se iba a difundir un tracking diario debió haberle dicho a Pancho que se les iba a cuestionar por tener como encuestador a un funcionario de primer nivel del gobierno. Esta fue la falta de Ciro, y no fue menor.

GEA/ISA, durante cada día de la campaña electoral presidencial de 2012, le dio una enorme ventaja a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Orador. Como no era real tal ventaja, Ciro Gómez Leyva después de las elecciones tuvo que disculparse. Además, prometió que no iba a volver a difundir sistemáticamente encuestas.

El problema es que con el paso del tiempo a Ciro se le olvidó su promesa y un buen día aceptó que la empresa México Elige diera a conocer encuestas políticas cada mes.

México Elige, lo he dicho desde que debutó en el noticiero radiofónico de Ciro, tuvo una buena idea, encuestar en Facebook, y funcionó, hasta que se volvió imposible utilizar para esos fines a la red social de Mark Elliot Zuckerberg, quien por presiones electorales en otros países decidió no facilitar el acceso de nadie a su base de usuarios.

Pero ese no fue el mayor problema de México Elige, sino que en la campaña de gobernador de Sonora de 2021 trabajó para el candidato del PRI, Ernesto Gándara, y lo ocultó cuando en Radio Fórmula difundió una encuesta en la que este priista le ganaba por muchísimos puntos al candidato de Morena, Alfonso Durazo. Lo cierto es que al final Durazo aplastó a Gándara y México Elige falló por unos 30 puntos.

Ahora Ciro podrá decir que México Elige fue una de las muchas encuestadoras que acertaron al resultado en el Estado de México. Quizá se debió a que los propietarios de esa empresa no trabajaron para ninguna de las candidatas. Lo cierto es que no fue tan difícil pronosticar el triunfo de Delfina Gómez por menos ventaja de la que llegó a tener en los sondeos.

Ciro ha insistido en las encuestas de México Elige, a pesar de que es del dominio público de que sus dueños, Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, participan en el grupo de estrategas de la candidata de la derecha empresarial, Xóchitl Gálvez. Conflicto de interés brutal.

3.- La libertad de expresión presidencial

Para mucha gente AMLO no debería criticar periodistas ni a juristas de la SCJN ni a la candidata de la derecha ni a nadie. Quienes así piensan insisten en la falacia de que el presidente, por ser funcionario público, no tiene la misma libertad que el resto de las personas.

Lo anterior me parece absurdo. Pero no soy nadie para imponer mi punto de vista. Así que sugiero a siete ministros y cuatro ministras de la corte suprema organizar un debate académico, no oficial, acerca de ese tema. Para que todos en México entendamos.

Deben opinar, por escrito o en video, quienes integran la corte, de preferencia no en abogañol, sino como personas cultas que son y que tienen capacidad para argumentar inclusive con excelencia filosófica.

Norma Piña es inteligente y puede hacerlo así, lo mismo que los muy analíticos Arturo Zaldívar y Jorge Pardo, y bueno, me encantaría conocer el punto de vista de la escritora Margarita Ríos Farjat —esta mujer tiene una envidiable capacidad para expresarse con lógica— y también el del muy bien preparado en las mejores universidades Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.

Por lo demás, han demostrado profundidad de pensamiento para un debate de altura, más académico y basado en valores que jurídico, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá. El que parece el más viejo en la corte, Luis María Aguilar, más allá de su ideología que evidentemente no coincide con la de AMLO, sin duda podría hacer la más prudente reflexión.

A las que no quiero escuchar porque ellas se subordinan a la disciplina política es a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz.

Además, la SCJN debe invitar a ese debate a otros abogados muy brillantes, que existen en México, como Javier Quijano; a sociólogos, a filósofos, a escritores, a politólogos, a historiadores, a periodistas, a rectores de universidades y al propio Andrés Manuel, quien algo podrá decir acerca del tema. Me encantaría que el erudito Enrique Krauze explicara por qué le fascinó que la corte suprema hace años le diera la razón en un asunto en el que estaba en riesgo su libertad de expresión y hoy quiere negársela al presidente de México. ¿Alejandro Junco, tan defensor siempre del derecho a decir lo que cada quien quiera, qué opina de censurar a AMLO?

No se trata de que la corte discuta la libertad de expresión presidencial en sesión formal para dictar una sentencia que, en cualquier caso, polarizaría todavía más a la sociedad mexicana.

Lo que valdría la pena es que ministros y ministras solo analizaran intelectualmente hablando algo tan importante que, si Morena gana las elecciones de 2024, continuará porque, la verdad sea dicha, no veo a Claudia Sheinbaum con ganas de volver a la política de comunicación del pasado que resolvía sus diferencias con los y las periodistas entregando cada vez más dinero a las empresas mediáticas y a la comentocracia.

Ahí está el origen del conflicto actual. Como AMLO dejó de pagar, le pegan. No pienso que Ciro haga eso, pero otros y otras comentócratas sí que lo hacen buscando que vuelvan los dineros perdidos.

Entonces, como le pegan y no va a pagar, Andrés Manuel simple y sencillamente responde, es decir, ejerce su libertad de expresión. Creo que Claudia actuará de la misma manera. Xóchitl Gálvez evidentemente no, por eso la apoyan tan excesivamente en los medios: por la promesa de la vendedora de gelatinas de volver al esquema de antes.

¿Que AMLO a veces exagera en sus críticas a los y las periodistas? Es verdad, pero los y las periodistas exageran más cuando se refieren al presidente de México y aun a su hijo menor de edad, a quien han insultado y calumniado.

¿Que Andrés no debería criticar a ministros y ministras de la corte? Bueno, para eso mi propuesta: que los y las juristas más importantes de México debatan acerca de si el presidente tiene ese derecho o no.

En lo personal pienso que sería terrible llegar a la conclusión de que el presidente tiene una libertad de expresión limitada. Por eso, y solo por eso me gustaría conocer la opinión de gente más calificada que yo en este tema.