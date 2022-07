IRREVERENTE

Les platico: Hace cosa de dos semanas en un chat de Monterrey, uno de sus integrantes comenzó a fanfarronear que él y El Norte eran, hagan de cuenta casi la misma cosa.

Fue redactor de deportes en ese periódico en los mismos tiempos en que acá su irreverente servidor fungía como editor de una de las secciones del que considero mi Alma Máter.

De pronto sus baladroneadas derivaron a tratar de refutarme cuando mencioné que la línea editorial de ese periódico estaba a cargo de quien dirige a su hermano menor, Reforma.

Por cierto, califiqué de torpe la forma en que dicha línea editorial es operada desde la CDMX.

Hubo más incidentes textuales ese día pero terminaron cuando invité al jactancioso de marras a que le preguntara por mí a la directora de El Norte.

Respondió que en ese momento le había preguntado a la citada dama y que lo que le había referido de mí, me lo diría en privado.

El diálogo epistolar se cerró con esta expresión mía: “Uy uy uy, mi vida se va a dividir antes y después de tu privado”, el cual, por cierto, nunca recibí.

¿Tan tan?

No, el cuento sigue porque mi locuaz interlocutor es asesor de César Garza, alcalde priyista de Apodaca, NL, y de otros personajes de la política regia.

A ellos les hace creer que controla a El Norte.

Me animo a refutarlo aquí y ahora porque me precio de conocer lo suficiente a mi Alma Máter como para afirmar categóricamente, que nadie desde adentro de su estructura puede jactarse de semejante “mérito”.

Y si nadie desde adentro puede hacerlo, como diría mi abuelita la ex alcaldesa de Perros Bravos, NL: “cuantimenos” desde afuera.

A las prueba me remito:

El periódico El Norte publicó que César Garza, el alcalde de Apodaca, NL, que es cliente del jactancioso ex reportero de deportes, se gastó $30 millones en tres festejos masivos que realizó en un salón de eventos en tan solo cinco meses, a saber:

Posada 2021, $8;241,753: efectuada en diciembre de ese año para funcionarios y representantes seccionales de colonias de dicho municipio. Mediante una petición del periodista Ángel Chavez, el periódico averiguó que el costo incluyó renta del salón, alimentos, honorarios de los grupos “Pesado” y “Bronco”, show infantil navideño y renta de camiones para trasladar a los asistentes. Día de las Madres, $9;954,396: realizado el 3 de mayo del año pasado en el mismo salón de eventos. Los gastos incluyeron $3;700,000 para pagarle a Gloria Trevi, renta del lugar y alimentos. Día del Maestro, $11;186,814: mayo 4 del 2021, para pagarle otros $3;700,000 a Gloria Trevi, a “Bronco” $1;500,000, renta del salón $3;800,000 y otros rubros. César Garza no incluyó en su reporte a transparencia los regalos de los dos últimos eventos, que fueron una casa y dos autos Spark último modelo.

A ver, César...

Si tu asesor controlara -como presume- al periódico El Norte, ¿esta noticia hubiera sido publicada?

¿Verdad que no?

Pues aquí tienen, tú y otros ilusos que le siguen pagando honorarios a quien les vende humo norteño, una muestra clara de que si eres noticia, te la van a publicar, sea mala o buena.

Yo no tengo madre, se me murió hace poquito. Ni padre ni hermano, porque también se me acaban de morir.

Pero analógicamente sí tengo madre suficiente para defender en público y en privado a mi Alma Máter.

Esto lo saben quienes dirigen actualmente a ese periódico, incluyendo a la dama que fue mencionada reiteradamente -incluso por su nombre- por quien fuera mi interlocutor en el chat mentado.