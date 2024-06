Sobre la honorabilidad que su empresa merece.

Alberto Halabe

Estimado John Stankey,

Le escribo la presente carta para comentarle sobre el manejo que en México se realiza con las líneas telefónicas y los teléfonos celulares de su compañía AT&T, pero antes me interesa que conozca mi sentir acerca de la telefonía celular:

Yo, como la gran mayoría de los médicos del mundo, tenemos que estar agradecidos con la telefonía celular, ya que nos permite estar en contacto con nuestros pacientes todos los días y a todas horas, 24/7 como ahora lo expresan, con telefonía directa, mensajes escritos, incluyendo WhatsApp, videos y videoconferencias, incluyendo Zoom, correos electrónicos, redes sociales, y mensajes de SMS, acciones que fueron muy necesarias durante la pandemia por COVID, y que hasta el momento son de gran ayuda, incluso para salvar vidas, yo personalmente hace tiempo atendí el recibimiento de un recién nacido por telefonía celular.

Mi línea telefónica la tengo hace más de dos décadas, desde que la contraté con la compañía Nextel, que además tenía un radio de telecomunicación bastante accesible y beneficioso, que desafortunadamente con la tecnología moderna desapareció, al igual que la compañía Nextel, por lo que mi teléfono y mi línea se trasladaron a la compañía AT&T de ustedes.

Y su compañía me ha traído grandes beneficios de comunicación personal y familiar, por lo que contraté varios teléfonos para los miembros de mi familia; más sin embargo, al contratar con sus socios comerciales mexicanos las líneas telefónicas, éstas quedan bloqueadas para poder ser utilizadas con otras compañías de telefonía celular, seguramente por fidelidad y compromiso con ustedes, aunque realmente esto no se entiende desde un punto de vista de comunicaciones .

Lo que me ocurrió en México es que al tratar de desbloquear mi teléfono de AT&T para poderlo utilizar con otra compañía, hubo gran confusión con los ejecutivos de acá de nuestro país, ya que en una oficina de ustedes, que por cierto tenía goteras, me informaron que tenía que borrar todos los datos de mi teléfono, es decir, resetearlo totalmente, para poder desbloquearlo de su compañía, por suerte, acudí con un técnico diferente que en menos de cinco minutos desbloqueó mi teléfono celular y ya pude utilizarlo con una nueva línea telefónica, sin tenerlo que resetear, hecho que considero como una falta de conocimiento y de información al respecto, como le comenté, la telefonía celular ya es indispensable para la vida cotidiana, y de haber reseteado mi teléfono, hubiera existido la posibilidad de que perdiera parte fundamental de la información que tenía grabada, incluyendo archivos y conversaciones, ya que como médico y del siglo pasado, no domino muy bien personalmente el respaldo y la recuperación de datos en iCloud.

Le agradezco de antemano sus atenciones a la presente, y espero que con este comentario la compañía AT&T sea mucho más propositiva y progresista de lo que ya es, por último, tengo el honor de haberme comunicado directamente con Steve Jobs para asuntos médicos desde el año 2009.

Saludos cordiales, atentamente,

Doctor Alberto Halabe Bucay