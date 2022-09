EL FONDO DEL MEOLLO

Cerró su ciclo y lo anunció a través de SDPnoticias, nota que le dio la vuela al mundo por tratarse del mejor futbolista mexicano, quien simplemente el entrenador Gerardo Martino se empeñó en no llamarle para la Copa del Mundo de Qatar. Carlos Vela fue contundente, “la Selección Mexicana no es un tema de ilusión, cuando estuve disponible, cuando jugué para México estaba ilusionado por jugar un mundial por defender a mi país”, dijo el delantero del LAFC.

Ilusión cortada y deshecha por Martino por seguir su idea de que un futbolista mundialista debe estar durante todo el proceso, acudir a todos los llamados aunque sean partidos sin importancia, de los que se hacen para ganar dinero en Estados Unidos y que no han servido de maldita la cosa para un desarrollo y avance futbolístico. Tata quería tener a Vela como tuvo a Herrera, Ochoa, Guardado, Gallardo, Lozano, Jiménez, Corona y compañía, es decir ser parte del grupo desde el inicio y no darle preferencia sobre los demás. Idea respetable pero fuera de toda lógica cuando se trata del mejor futbolista que tiene el país y además por el pobre nivel mostrado por la Selección, sería de mucha ayuda en Doha. Pero no, no hubo interés de la Comisión de Selecciones Nacionales de buscarlo, simplemente han permitido que Tata Martino se convierta en amo y señor de las decisiones permitiendo incongruencias en llamados a jugadores. Ejemplo, Funes Mori no estuvo desde el inicio del proceso, se empeñaron en “hacerlo” mexicano para que jugara el Mundial, en los pocos partidos que ha participado no ha trascendido y hasta el descaro de declarar si le a anota a Argentina en Qatar lo festejaría, algo natural, ya que en su país de nacimiento ni quien lo considerará para ser seleccionado nacional.

Carlos Vela no es Javier Hernández, que tampoco es considerado por Martino por otras razones, como rompimiento de grupos, grillo, caprichoso, indisciplinado y más valores que lo han marginado de la selección. No, Carlos Vela es un profesional en todos los sentidos y si bien le jugaron chueco en la federación cuando lo castigaron a él y a Efraín Juárez seis meses por la fiesta del 2010 en la concentración en Monterrey, solo porque eran los solteros del grupo, cuando estuvieron involucrados muchos más. Ese episodio lo superó y ya estaba arreglado con México para seguir siendo seleccionado nacional.

Vela debería jugar el Mundial, el proceso de Martino ha sido un caos y se deberían buscar soluciones y no desperdiciar el talento, si de por sí hay poco en el futbol mexicano, cuando existe hay que aprovecharlo. No, Carlos Vela no es un traidor a la patria, ni un mal agradecido con México ni mucho menos un desinteresado en la selección mexicano, es claro que el único responsable en esta historia es el argentino Gerardo “Tata” Martino, quien confía plenamente en su proceso, en sus muchas veces injustificadas convocatorias de futbolistas fuera de ritmo, nivel competitivo, para llegar para lo que fue contratado, el quinto partido.