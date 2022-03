Carlos Loret regresa hoy a W Radio; a pesar de todo, evaluó que no puede depender de un solo jefe, Roberto Madrazo

Carlos Loret acaba de anunciar su regreso el día de hoy a su programa Así Las Cosas en W Radio que empieza a la una de la tarde. Vuelve a estar como titular de ese espacio después de toda una semana fuera dejando correr cualquier cantidad de rumores: que si lo habían censurado, que si pedía más dinero, que si llegaba Daniel Chávez como socio y no lo quería ahí.

Tenemos información de que lo que escribió Darío Celis en El Financiero acerca de que Daniel Chávez llegaba al accionariado de W Radio es verdad; anda viendo los pesos y centavos de una operación multimillonaria. También es verdad que Carlos Loret estaba renegociado su contrato con los españoles. Así que se juntaron las dos cosas: Un posible nuevo socio que no ve bien a Loret de Mola y su renegociación, la asociación estaba fácil: querían correr a Carlos Loret.

Pero no fue así, el periodista se pudo poner de acuerdo con su renegociación y tan tan…a otra cosa. Anunció en Twitter su regreso hoy viernes (día famoso porque los titulares de los espacios suelen dejar a un suplente, ya que ellos, los jefes, se toman un fin de semana largo).

Carlos Loret evaluó lo siguiente: Necesita a la radio para tener potencia, no es lo mismo estar solo en el terreno digital, no puede depender de un solo jefe para estar vigente, un solo trabajo, el de Latinus, lo hace vulnerable a caprichos.

También el mejor Loret siempre ha estado en radio: juega, canta, grita, invita a quién quiera. Puede ser que incluso haya aceptado percibir el mismo dinero (o hasta poco menos).

Entonces el drama quedó en lo más anticlimático posible: no fue a Ucrania como enviado especial a que le explotaran bombas cerca para hacer aun gran espectáculo; tampoco lo censuró el gobierno de López Obrador; menos Daniel Chávez quería una venganza (si quiere medios, pero sin el error de empezar censurando); y ni si quiera estaba de vacaciones…simplemente tocaba renegociar condiciones del contrato.

Dicen algunos que Loret estaba divertido con este tema e incluso evaluando renunciar a W Radio sin dar explicaciones para dejar correr rumores que solamente afectaban al presidente y a los suyos.

Dicen otros que estaba sensible y hasta irritable, si se quedaba sin radio quedaba a merced de un solo jefe (Roberto Madrazo) y eso no le gustaba en lo más mínimo. Deben tomar nota en Latinus: no es como que los ve con los mejores ojos del mundo.