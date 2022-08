Por Ever Fernando

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Por fin tenemos Fórmula Uno luego de tres largas semanas del clásico parón veraniego de cada temporada.

La Gran Carpa se levantó desde la víspera, cuando los equipos se instalaron dentro de Spa-Francorchamps y alistaron la zona de pits, los motorhome de cada escudería y los mismos monoplazas que están más que listos para la acción que ya inicia hoy.

Desde ayer, cada uno de los pilotos hizo acto de presencia en Spa para el reconocimiento de la pista que, para esta temporada sufrió algunos cambios en su trazado - mínimos, pero cambios al fin -, sobre todo en zonas de seguridad contra incidentes en pista.

Se destacó en la jornada de la víspera el ver a Pierre Gasly haciendo homenaje a su amigo, compatriota y ex piloto Anthoine Hubert, quien en la temporada 2019 de la Fórmula Dos, perdió la vida en un aparatoso accidente en Spa.

Gasly, se postró en el lugar del incidente, dejó un ramo de flores y se mantuvo en silencio durante unos minutos frente al sitio del lamentable hecho, quizás pensando en su amigo, quizás orando por él.

Lo del francés de Alpha Tauri mostró el lado humano que hay en este maravilloso deporte, pero también nos recordó lo frágil que puede ser al arrebatarle la vida a un piloto que tenía un futuro brillante dentro del automovilismo y que no pudo ser.

Spa Francorchamps es uno de los trazados más veloces de todo el calendario y en donde la seguridad se pone a prueba año con año. Es un alto precio que se paga por el enorme espectáculo que se da en ese circuito.

Al parecer, no sería este el último Gran Premio de Bélgica, según se sabe, aún está contemplado para el calendario de la temporada 2023, pero queda en duda si solo se renovó por un año más, lo cual sería extraño, o si la renovación se dio, pero aún no se ha dado a conocer en su totalidad.

Lo cierto es que hay que disfrutar de este Gran Premio después de la ausencia de la máxima categoría por casi un mes.

El año pasado Max Verstappen y Red Bull se llevaron la carrera, el pronóstico para este año es el mismo, aunque con la posibilidad de que sea cualquiera de los dos Toros Rojos quien salga victorioso de Spa.

Red Bull, Sergio Pérez, #BelgianGP (Especial)

El mexicano Sergio Pérez tiene la mesa puesta para poder lograrlo; seguramente las vacaciones le vinieron bien y para la última parte de la temporada lo dará todo para, por lo menos, acercarse a su coequipero y hacerse del subcampeonato de pilotos.

Si Sergio consigue la victoria, podría hacer una temporada histórica al ya haber ganado en Mónaco; lo que significaba que el mexicano podría hacerse de dos victorias en dos de los circuitos más históricos de la Fórmula Uno.

Por lo pronto, habemus #Formula1; fin de semana de Gran Premio de Bélgica en Spa- Francorchamps.

Twitter: @elproduzer