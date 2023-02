Si Manuel Gómez Morín viviera diría algo parecido a lo que se supone Giuseppe Verdi escribió en carta a un amigo después del desastroso estreno de una de sus óperas más exitosas: “La traviata, anoche un fracaso. ¿Fallo mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá”. Creo que Verdi estaba seguro de que él no había hecho mal su trabajo, sino que al fracaso se debió a una soprano demasiado pasada de peso como para interpretar a una mujer tuberculosa.

Gómez Morín hoy escribiría frente al caos del partido que fundó, el PAN, que ha sido su culpa, sino de los actores que perdieron los principios y se dejaron seducir por las ambiciones vulgares, como Felipe Calderón.

El insulto a Krauze

Ayer, en Reforma, el historiador Enrique Krauze publicó un gran artículo para pedir a quienes integran la corte suprema de México inspirarse en el poder judicial del periodo 1867-1876.

Evidentemente lo que Krauze pretende es convencer a ministros y ministras de echar abajo, por inconstitucional, el plan b electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No me parece que sean dañinas las reformas a la legislación electoral aprobadas por la gente de Morena en las cámaras. Y creo que un ingeniero competente como Enrique debería aplaudir un proyecto de austeridad, pero... Además de ingeniero —y extraordinario historiador—, Krauze toma partido en la política, lo que es su derecho. En este caso, contra AMLO y la 4T.

Aunque no estoy de acuerdo con Krauze, agradezco un artículo como el de ayer domingo en Reforma —”Amor a la libertad”— bellamente redactado y extraordinariamente documentado en términos históricos. Sin duda fue el mejor escrito publicado en el diario propiedad de la familia Junco, no solo ayer, sino en mucho tiempo. Merecía que los editores lo destacaran en la portada. No lo hicieron porque prefirieron darle la cuarta parte de la primera página al resumen de un texto, malón y propagandístico, de Felipe Calderón. Sí, se insultó de esa manera a Krauze en el periódico en el que ha publicado tantos años.

Calderón contra Creel en 2024 y a favor de Margarita para el 2030

El esposo de la señora Zavala publicó en un suplemento de Reforma el artículo “Reconstruir a la oposición para salvar a México”. Lo leí y llegué a la conclusión de que Calderón busca lo siguiente:

Terminar de desacreditar a la oposición, que según Calderón morirá si no hace lo que él propone —y no lo hará: nadie en el PRI, el PAN y el PRD aceptará las sugerencias del amigo de Genaro García Luna—.

, que según Calderón morirá si no hace lo que él propone —y no lo hará: nadie en aceptará las sugerencias del amigo de —. Adueñarse de lo que quede de los partidos opositores después de que fracasen en 2024, que es su pronóstico si no siguen sus recomendaciones.

Desprestigiar la cada día más consolidada candidatura presidencial 2024 de Santiago Creel, a quien no menciona, pero evidentemente lo descalifica al decir que no hay liderazgos en la oposición.

, a quien no menciona, pero evidentemente lo descalifica al decir que no hay liderazgos en la oposición. Empezar a crear condiciones para la candidatura presidencial de Margarita Zavala en 2030.

Vayamos punto por punto: