PROMETEO

El poder legislativo revisará el paquete económico para 2024, la percepción general es que su enfoque será concluir las obras emblemáticas y dar mayor gasto en programas sociales y pensiones. La revisión en el legislativo deberá discutirse y modificarse según se resuelva, y se deberá publicar por el ejecutivo federal para su aplicación en el año 2024.

Aún no se aprueba el presupuesto y el presidente López Obrador en su gira en el Edomex, anunció un aumento de 25% en la pensión de adultos mayores, que podría ser entregada cada mes o quincena. De igual manera ya avisa de la negociación de un aumento al salario mínimo y salarios de 16 mil pesos mensuales para empleados magisteriales y de la salud.

No hay duda de que el presupuesto tiene diversos efectos, el electoral es clave, porque quien tiene el poder tiene la narrativa y el recurso económico a discreción.

Es bueno tener apoyos económicos, el problema es que solo se sigue complicando la situación para los trabajadores y empresas formales. En especial para el sector privado. En tanto la negativa tasa de informalidad del orden del 60% se suavice con el discurso de una tasa de desempleo menor al 3%, no se razona con relación a la baja recaudación para cubrir obras emblemáticas y pensiones que serán una carga para los formales en los siguientes 10 años.

El principal generador de empleo en el país es la informalidad, cuya tasa es de 59% y se ha mantenido en esos niveles desde el 2009 (Guillermo Perea)

Esto es que las siguientes dos administraciones deberán enfrentar una difícil situación presupuestal, que está administración les dejara como obligación a cumplir y por eso la intención de garantizar una persona que dé continuidad sin objeción a estas acciones.

La tasa de recaudación con respecto al PIB es del orden del 16%, sustancialmente menor a la de Brasil con el 35% o la de nuestros socios comerciales del T-MEC con un promedio del 45% con respecto a su PIB.

Somos el país con menor recaudación fiscal con respecto al PIB en relación a los países que integran la OCDE de la cual formamos parte y en donde es claro que gastamos mucho y recaudamos poco . Así que solo es cuestión de tiempo para volver a pedir préstamos para cubrir con los programas sociales o bien, volver a las privatizaciones que hoy son tan cuestionadas. El voto popular tiene su costo.

Se ha evitado la reforma fiscal pues es antipopular y en elecciones es tabú. Así que le dan la vuelta y solo prometen mejorar las pensiones y seguir invirtiendo en obras emblemáticas, y apoyar económica y políticamente a Pemex y CFE. Y así todos seguirán muy felices.

Esta semana el ejecutivo promovió un impedimento contra dos ministros de la Segunda Sala de la SCJN, era para evitar se confirmarán recursos de amparo en relación a los artículos clave (26, 27 y 28) de la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente López Obrador impuso en 2021, la cual en particular privilegia y apoya a CFE para mantener el monopolio de estado en materia eléctrica en especial a las energías renovables.

Diversas empresas privadas nacionales y extranjeras promovieron amparos, en especial las que promueven el uso de energía solar y eólica, que llegaron hace 10 años bajo las reglas de la anterior ley que formo parte de la Reforma Energética. Al parecer la Segunda Sala resolvería a su favor el amparo con el soporte de competencia y eficiencia. Esto incómodo a presidencia y promovió el impedimento para ganar tiempo y forzar cambios con los ministros que resuelvan el asunto. Lo cual será de pronóstico reservado.

El T-MEC se revisa en el año 2026, en tres años este tipo de asuntos sino se resuelven conforme a derecho y solo con imposición y narrativa presidencial, tendrán efectos colaterales para la siguiente administración en esa revisión con altos costos para México por los recursos que estarán generando USA y Canadá con relación al uso de energías limpias y competencia de oferta y demanda claras y no impuestas. La actual administración busca que la CFE tenga amplias ventajas para cuando llegue ese momento de revisión.

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El presidente López Obrador ha abierto su frente diario contra el poder judicial. Si bien esté no goza de la mayor credibilidad por sus dilatados fallos y su alto nivel de percepción de impunidad, lo anterior ha generado dudas e inconformidad en la opinión pública hacia el poder judicial tanto del fuero común, como el federal, que se han caracterizado por su dilación procesal, sin consecuencia para ellos y por reiteradas expresiones de apoyar y vincularse con los que cuentan con mayores recursos económicos. Por lo que el votar para elegir jueces y magistrados parace cada vez más una posibilidad real en México.

Las obras emblemáticas han excedido sustancialmente sus presupuestos. Tren Maya (de 100 a 500 mil mdp) y la Refinería Dos Bocas (de 8 mil a 22 mil mdd) sin terminar o producir gasolina en volumen, serán objeto de mayores apoyos económicos por varios años en tanto lleguen a punto de equilibrio. No hay claridad en sus presupuestos y hasta ahora solo justificaciones de parte de SHCP y el silencio de presidencia de la república con relación a esos dos proyectos altamente costosos para el país.

El AIFA, tiene ahora ya condiciones obligadas para lograr su estabilidad al quitarle operación de carga y pasaje al AICM y a la recuperación de la Categoría 1. Sigue pendiente a casi dos años, dotarlo de funcional y accesible logística terrestre para llegar y salir de ese aeropuerto.

Al Interoceánico, sin duda el mejor proyecto para el sureste, le urge formalizar con empresas AAA su integración en el corredor industrial y que no solo sean discursos políticos. Ese corredor requiere además logística suficiente y carretera que hoy no tiene.

El Banco del Bienestar ha sido un caso aparte. Su objetivo es distribución de programas sociales. Su red del orden de 3 mil sucursales. Es irregular, pues tiene limitados servicios bancarios sin valor agregado para los usuarios, los hace obligatorios para asistir presencialmente y su red de cajeros automáticos se caracteriza por la falta de recursos para disponer de manera adecuada los días de dispersión, lo que genera largas filas y tiempos en especial los días de la dispersión de recursos para adultos mayores. Los resultados del banco siguen siendo negativos, lo cual seguirá requiriendo de apoyos y subsidios públicos.

El ejército constructor ha sido el gran aliado para esta administración. Temas de seguridad nacional, aeropuertos estratégicos, nuevas sucursales bancarias, trenes y estaciones de carga y pasajeros, líneas aéreas y todo lo que se ofrezca. Las fuerzas armadas son multifuncionales, si lo hacen bien o mal, no pasa nada es pueblo uniformado.

Ahora bien, que políticas públicas, estímulos o estrategias considera este presupuesto y está administración para su último año de gestión en materia de reducción de informalidad, impulso de la productividad regional (fuera de la cobertura territorial de las obras emblemáticas), coinversión con privados en energías limpias en zonas industriales y comerciales de alto consumo regional. Acciones para generar crédito productivo en el sector privado a tasas de interés competitivas en temas de equipamiento, desarrollo tecnológico, infraestructura industrial, exportación y desarrollo de personal calificado con valor agregado. No, no hay nada en específico. No es su tema prioritario.

Las condiciones macroeconomía hasta hoy son estables. Si hoy fuera la elección, no hay duda de que la ganadora sería la candidata oficial desde hace dos años. La mercadotecnia política nos presenta personajes cuasi perfectos y llenos de cualidades e inteligencia superior a la media. Foros y grupos afines les rodean, protegen y apoyan con acarreos masivos y cantos de victoria.

Sin embargo, aún falta tiempo para que esto se concrete. En temas económicos las altas tasas de interés afectan a todos. Si bien premian liquidez, está es una cualidad para una minoría, el crédito al consumo es el más activo por volumen y alta rentabilidad y en especial para el cierre de este año. Sin embargo, en tanto los procesos judiciales sigan lentos y largos el crédito hipotecario para vivienda económica y el crédito productivo, sus apoyos financieros, serán limitados y costosos.

El tipo de cambio tendrá presión si los USA suben su tasa de interés de referencia, el peso esta fortachón por ser una moneda con amplia circulación de compra venta, por la base de reservas internacionales, por la llegada y reinversión de inversión extranjera con el nearshoring de largo plazo y por la estabilidad de las condiciones macroeconómicas que llevan ya mínimo tres administraciones, pero que en el caso de la actual hubo situaciones externas que dieron fortuna favorable al tipo cambiario hasta ahora.

Sin duda buenas intenciones por apoyar crecimiento en el sureste, por dar apoyo a los adultos mayores, el aumento al salario mínimo y mantener una relación independiente con el poder económico. Sin embargo, hay irregularidades o inconsistencias en los grandes proyectos, en el cómo, el cuánto y el cuándo. Por lo que debe tomarse en cuenta que ello en su momento pasará factura costosa sino se prevé de dónde se obtendrán los recursos para lograr su fuente de pago directa.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx