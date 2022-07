Durante el show aéreo que se lleva a cabo en Farnborough, Londres, la armadora Boeing tratará de convencer al mundo que sus aviones son la mejor opción, sobre todo los modelos de avión Boeing 737 MAX y 777X.

Esto en medio de la polémica que envuelve a la armadora, pues el modelo Boeing 737-10 corre el riesgo de no ver la luz comercialmente si no consigue el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, y que se modifique el plazo que ya tiene.

Para algunos congresistas es prudente ampliar dicho plazo, sin embargo otros consideran que no es seguro hacerlo, pues la Agencia Federal de Aviación norteamericana (FAA por sus siglas en inglés) ha sido muy clara con la armadora. También hay otros congresistas que consideran que no se le pueden dar más oportunidades a la Boeing, por la presión que han venido ejerciendo las víctimas de los accidente en los MAX 8, que es apoyada por la opinión pública.

Según la información recabada por el medio Aviaciononline: “la variante MAX 10 acumula un total de 616 aeronaves pedidas, siendo la segunda más popular entre los MAX, después de la -8, que tiene 2,832 unidades. En tercer lugar está la -7 con 317 aeronaves y en cuarto la -9 con 170 (hay también pedidos sin especificar la variante). En total la última generación del 737 tiene 4,113 aeronaves pedidas, de las cuales 655 fueron entregadas y se encuentran activas y 190 almacenadas. La gran mayoría en manos de aerolíneas de China, país que todavía no aprobó el regreso a los cielos del MAX.”

La postura del CEO de Boeing

El CEO de la armadora Boeing, David Calhoun, no descarta que, en un momento dado, se deje a un lado el modelo B737MAX 10 y considerarlo como un fracaso, por lo que una opción sería cancelar los 600 pedidos que ya tiene. De acuerdo a la declaración para Aviation Week: “Presentaremos ese caso a todas las partes, y creo que el resultado será favorable y que vamos a tener un 737-10 volando, independientemente del momento... No espero cancelar el programa, y no quiero que nadie piense eso. Es solo un riesgo”

Con el tiempo encima, el problema radica que en 2020 se le otorgó una ventana de dos años por parte de la FAA para subsanar los errores del equipo y que el nuevo avión cumpla con todos los requisitos.

La historia no es muy diferente con el modelo B777X, el cual se exhibirá igual que el B737MAX 10 en Farnborough en su edición número 52. Este avión diseñado para volar largas distancias es un equipo de cabina ancha con capacidad para transportar 300 pasajeros, y su diseño está basado en el B777 de 1994.

El programa ecoDemonstrator de Boeing aceleró la innovación sacando nuevas tecnologías del laboratorio y probándolas en un entorno operativo. Incluyendo la plataforma de este año, el programa probó alrededor de 230 tecnologías para ayudar a descarbonizar la aviación, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la seguridad y la experiencia del pasajero. Aproximadamente un tercio de las tecnologías probadas han progresado en los productos y servicios de Boeing.

A pesar de todo lo anterior, el modelo B777X corre el riesgo de no ver la luz, ya que el fabricante decidió posponer el programa B777X entre nueve y doce meses más, llevando la meta de certificación a mediados de 2024 y probablemente a una entrada en servicio no anterior a 2025.

Boeing se encuentra ante un gran dilema, ¿a qué equipo darle preferencia, al B737MAX 10 o al B777X?, dos aviones completamente distintos; el primero es un avión de largo alcance pero de cabina estrecha, directo competidor del A320NEO (de Airbus), y en el caso del 777X competidor del A350. No es poca cosa decir que British Airways, ante los retrasos del modelo B777X, ha decidido reactivar todos sus Airbus A380.

Más problemas para la armadora Boieng

Por la pandemia, la aerolínea británica había sacado de circulación a sus 12 aviones A380, pero ahora con el aumento de la demanda de pasajeros, y los retrasos de la armadora Boeing, la línea aérea ha tomado la determinación de regresar esos 12 equipos A380 al aire, pues es un avión de cabina ancha y de gran capacidad para transportar más de 300 pasajeros.

Emirates Airlines también ha sopesado el volver a poner en el aire los A380 que tiene, pues los directivos se están hartando de los retrasos de la armadora Boeing; en el caso del modelo B777X llevan cinco años de retraso, además de rechazar los aviones modelo B787 por fallas estructurales que todavía no logran solucionar satisfactoriamente.

Pronto veremos qué sucede con la armadora de aviones Boeing, si siguen acumulando problemas o si ya comienzan con la resolución de los mismos. Ante la demanda creciente de pasajeros, las aerolíneas están desesperadas por conseguir más equipos, y poder hacerle frente a toda la demanda, y así recuperarse de la crisis que ocasionó la pandemia a la industria aeronáutica.