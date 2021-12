Bien por Eva Espejo y sus Rayadas

Para que el futbol femenil sea realmente un deporte de mujeres me parece una idea extraordinaria que la directora técnica sea mujer también. En una liga bastante joven como la Liga Femenil de Futbol, Eva Espejo ha logrado algo que me parece fenomenal. Ya la misma Espejo había ganado un titulo, el titulo de Copa, pero es la primera vez en la historia de la liga que una directora técnica gana el titulo de la liga.

Siendo sincero, no veo mucho futbol femenil, es más, le podría decir que de tiempo para acá veo poco futbol. Veo a los Rayados y al Real Madrid y párele de contar. Ver futbol femenil no me llamaba la atención hasta que el viernes pasado vi el juego de ida de la final entre las Rayadas y los Tigres.

Fue un juego entretenido donde las jugadoras se parten el alma en la disputa de los balones y le entran duro a todo. Deja mucho que desear el arbitraje que no sabe controlar ese ímpetu y dejan muchas acciones violentas sin sancionar. Una cosa es disputar un balón con fuerza desmedida y otra es agredir a una compañera de profesión con un golpe artero. Y eso paso en el primer juego, donde el arbitro, por alguna razón que no entiendo, era hombre.

El segundo juego estuvo mucho menos violento que el primero, no hubo golpes ni patadas sin razón. Si hubo disputas fuertes por el balón pero nada que no fuera normal de un juego de futbol.

El juego estuvo entretenido, con buenos trazos y jugadas interesantes. Sin tener el bagaje técnico que pudiera tener un equipo de la liga de ascenso varonil , creo que vi mejores jugadas en el juego de las Rayadas y las Tigres que en muchos juegos de la 2da División mexicana.

La liga femenil ya demostró ser un buen espectáculo, esta vez me llamo la atención por los clubes que se enfrentaron y por la pasión que este tipo de enfrentamientos levantan en mi ciudad de origen. Todavía le falta mucho a la liga se tiene que invertir mas y desarrollarla sin los vicios que tienen las ligas varoniles.

Es refrescante ver la pasión y la fuerza con la que se desempeñaron las jugadoras hoy. Me da gusto que en un mundo tan misógino, Eva Espejo le haya ganado la estrategia al DT de las Tigres, Roberto Medina. Será difícil ver una directora técnica en el banquillo de un equipo varonil, espero que sea también difícil ver a un director técnico en un equipo femenil.

Bien por la Liga Femenil MX, felicidades a las jugadoras de Rayadas por su campeonato. Esperemos que el club las valore como valora a los jugadores del equipo varonil. Dice un patrocinador del club, “Hagámoslo bien”, esperemos que lo hagan bien con las jugadoras de Rayadas y reciban un buen premio y mejores salarios.

Gran tarea para Mikel Arriola en el desarrollo de la liga femenil, ¿no será momento de que todos los clubes tengan un apoyo económico para que las mujeres tengan mejores oportunidades y puedan vivir realmente del deporte? Está para pensarlo. Mientras tanto, espero que tengan reglas para que las mujeres que participen en la competencia tengan los niveles de testosterona adecuados para ser mujeres y que no haya una ventaja física y de fuerza que puede tener alguien con niveles de testosterona mayores a los normales en una mujer.

Bien por Eva Espejo porque ya puso el ejemplo que los DT’s de un equipo de futbol femenil no tienen que ser necesariamente hombres o exjugadores. ¡Bravo campeonas!

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza