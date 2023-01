EN LA MIRA

En la mira están Santiago Baños actual presidente del América y Miguel Herrera quien sigue esperando la llamada para saber si es o no el técnico para el proceso 2026. En las últimas semanas algunos representantes han propuesto nombres, algunos lo hacen utilizando comunicadores o medios masivos como la televisión, hasta hace unos días nos vendieron la idea de que Marcelo Bielsa al que muchos idolatran era el candidato número uno de Yon de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Futbol, lo cual era completamente falso.

¿Por qué Baños y Herrera? En primer lugar por que han trabajado con De Luisa desde la etapa en que llegaron al América, después Santiago pasó de ser auxiliar técnico a jefe del Piojo, se mantuvo en selecciones nacionales, hasta que el América lo mandó llamar para hacerse cargo de la institución como presidente, situación que ha sido muy criticada por algunos aficionados a las águilas, ya que Baños no ha logrado los resultados que una institución como el América exige cada semestre. Quizá ya esté harto de las águilas y por ello se convierte en una opción más para poder tomar las riendas de la Dirección de Selecciones Nacionales.

Si alguien puede controlar a Miguel Herrera es Santiago Baños, más allá de que uno terminó siendo el jefe del otro, son dos personas que se conocen desde hace muchos años, Miguel lo tuvo como su mano derecha cuando fueron campeones en América y cuando tomaron el reto de llevar al comando águila a ganar el repechaje contra Nueva Zelanda, para después dirigir la Copa del Mundo del 2014.

Todos quieren poner a sus corcholatas, perdón candidatos para dirigir a la Selección. El entrenador de moda es Almada, sin embargo, no es muy bien visto por ciertos directivos del futbol mexicano, recordemos que el próximo lunes 30 de enero habrá cónclave para conocer los proyectos de los candidatos y si se ponen de acuerdo elegir al nuevo seleccionador nacional.

Herrera y Baños, Batman y Robin son la opción más sólida que tiene Yon de Luisa para presentar a los 18 dueños de primera división. La situación no es sencilla, Baños no cuenta con buena aceptación de la gente y el Piojo tiene antecedentes que ponen a dudar a varios, el problema es que el tiempo se les viene encima, Guillermo Almada está contento en Pachuca, aunque muere por dirigir a México; Nacho Ambriz en reiteradas ocasiones ya dijo que no; se sumo Ricardo Ferretti, pero me parece que nadie optaría por el, salvo que fuera una especie de consejero. Mohamed es otro nombre que puede estar en la mira de los directivos, pero todo a punta a que De Luisa, Baños y Herrera volverán a trabajar juntos, solo les faltaría Mauricio Culebro, presidente de Tigres para formar a los 4 fantásticos.