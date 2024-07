La industria aeronáutica , sin lugar a dudas siempre ha buscado tener aviones cada vez más eficientes, que vuelen más rápido distancias más largas y que además ahorren combustible.

A lo largo de la historia de la aviación hemos visto cómo pasamos de los aeroplanos, a los aviones de hélices, para posteriormente entrar a la era del “jet”, y en la actualidad, aviones que pueden ser eléctricos, motores que funcionen con hidrógeno o con combustible sostenible, mejor conocido por sus siglas en inglés como SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Otra arista de esta búsqueda de equipos de vuelo más eficientes y amigables con el medio ambiente, es el combate contra el cambio climático que tiene serias repercusiones en la aviación. Lo vemos todos los días, cada vez hay más turbulencias severas en aire claro, lo que modifica las rutas aéreas, sin contar con las consecuencias de tener pasajeros y tripulación afectados por este fenómeno natural.

Por eso no nos sorprende que la industria impulse la creación de nuevas aeronaves. En este espacio hemos visto el trabajo efectuado para hacer una realidad un avión de alas “circulares”, que precisamente promete una mayor eficiencia en todos los sentidos.

A ese diseño tan extravagante de alas redondas, hoy le podemos sumar un nuevo prototipo de avión, con seis alas. Sí, en efecto leyeron bien. La empresa SE Aeronautics, nos recibe en su página con una frase demoledora: ¡qué comience la revolución!... Y luego nos pregunta ¿por qué debería interesarnos los nuevos avances revolucionarios de SE Aeronautics?

¿Quiénes son estos nuevos jugadores dentro de la industria aeronáutica? Podríamos decir que son ingenieros aeronáuticos y diseñadores apasionados de la aviación que buscan ser el futuro del transporte aéreo de pasajeros, enfocados en equipos más eficientes, sostenibles y seguros.

Y como su propia página los describe “Cuando empezamos, nos dimos cuenta de lo ineficientes que eran los aviones de pasajeros actuales, desde una perspectiva de diseño, y queríamos diseñar y construir un avión mejor y más sostenible para el mundo, uno que hiciera justicia a los tiempos en los que vivimos. Hoy, el diseño se ha perfeccionado y los fuselajes de SE Aeronautics están preparados para revolucionar la industria aérea actual”.

El modelo que están diseñando es un avión de seis alas, con el motor colocado en la cola, que les permitirá tener un ahorro de hasta el 70% del combustible y recortar en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, con miras en transportar a más de 250 pasajeros con una capacidad de autonomía de 16,900 km a una velocidad de Mach 0,90, además de eliminar el aire reciclado en la cabina de pasajeros, esto en su modelo SE200.

Otro punto peculiar sobre este diseño de avión es cómo se fabrican los fuselajes de las aeronaves. A diferencia de otros que son pequeñas secciones que se van uniendo una con otra, hasta formar la totalidad del cuerpo del avión, este equipo de diseñadores busca que sea solamente una pieza, y que el combustible esté en la parte superior de la aeronave, en una especie de “vejiga”, a diferencia de los actuales equipos que hoy surcan los cielos, que llevan los tanques en las alas del avión.

¡Claro!, todavía está en fase de diseño, y están en búsqueda de socios inversionistas que materialicen los sueños de estos ingenieros aeronáuticos, para poder hacer una realidad este novedoso avión.

Esta empresa no es la única en la carrera por encontrar un nuevo modelo de aeronave que satisfaga las necesidades de la industria aeronáutica. Con el apoyo de la británica Faradair tenemos otro avión prototipo, pero este de tres alas, el BEHA.

Con una capacidad para transportar 18 personas, está pensado que funcione de forma híbrida: con biocombustibles y electricidad, gracias a su motor turbo generador 1MW Honeywell. Su diseño está inspirado en el mítico avión del “Barón Rojo”, y desde ahora llama mucho la atención, pero será hasta el 2025 cuando se espera que comience a surcar los cielos el modelo BEHA M1H, cuyos planes son evidentemente hacer vuelos cortos y de costo económico para los pasajeros.

Por otra parte la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, y financiada por la aerolínea KLM a impulsado el diseño del Flying-V. Su característica principal es que es un avión con forma de “punta de flecha”, cuya capacidad está pensada para transportar a más de 300 pasajeros (314 para ser exactos), y con un ahorro del 20% en combustible.

En una entrevista al medio CNN, Roelof Vos, quien es investigador de Delft, aseguró: “Hemos hecho pruebas numéricas y pruebas preliminares en el túnel de viento, pero tenemos que hacer muchas más en los túneles de viento de alta y baja velocidad para demostrar que este avión es eficiente como creemos”.

Avión Flying-V de KLM en conjunto con la Universidad Tecnológica de Delft (Especial)

Son prudentes, y esperan que este avión sea una realidad en 2040 o tal vez hasta 2050, pero no en los próximos años. Y es que esto de diseñar nuevos aviones “no son enchiladas”; todos vimos lo que pasó con la modificación al Boeing 737, para convertirlo en MAX, y las consecuencias de ello: dos accidentes fatales. Pero eso nunca debe ser motivo para no seguir invirtiendo en el diseño de nuevos aviones, y más eficientes.

Es así como llegamos a nuestro último modelo el día de hoy. La empresa holandesa enfocada en la innovación y la tecnología que lleva el nombre Elysian ha lanzado un avión totalmente eléctrico, con una capacidad para transportar 90 pasajeros. Es ideal para la aviación regional ya que tendrá una autonomía de más de 800 kilómetros y una reducción del 90% de gases de efecto invernadero o CO2.

El modelo de este avión se llama E9X, y por el momento solamente existe en papel; sin embargo el director de “Diseño e Ingeniería” ha compartido al medio CNN que espera que en dos o tres años puedan fabricar un modelo a escala, y que para el año 2030 ya cuenten con un prototipo real.

Lo que más resalta de este innovador diseño, es que contará con ocho motores de hélice, lo cual hará que tenga una envergadura superior a un Airbus A320 o a un Boeing 737.

Según lo reportado por el medio CNN, este nuevo modelo de avión es una colaboración entre la Universidad Tecnológica de Delft y los diseñadores aeronáuticos Reynard de Vries y Rob Wolleswinkel; este último cofundador de Elysian.

Todo lo que se ha hecho al respecto se puede consultar en las dos partes del artículo científico “A new perspective on battery-electric aviation” (Una nueva perspectiva de la aviación eléctrica con baterías), publicado el 14 de febrero de este año y que se puede consultar en línea.