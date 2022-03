Artistas exigen quitar autopista Cancún-Tulum... además del Tren Maya

Artistas EXIGEN que se quite la autopista de cuatro carriles que lleva de Cancún a Tulum, así como la autopista Cancún–Mérida, porque se construyó sobre la selva maya y se encuentra sobre el sistema de reservas de agua y cenotes ancestrales; y su petición resulta lógica, poner una plancha de chapopote (petróleo caliente) y piedras directamente sobre el terreno selvático contamina de manera directa los mantos acuíferos, además el paso de miles de carros y camiones las 24 horas del día emiten una cantidad enorme de gases invernadero en sus escapes. La idea cierra con broche de oro, al proponer que se regresen a los antiguos caminitos de tierra, los Sacbé mayas, así la llegada a Tulum desde el aeropuerto de Cancún, que actualmente es de 45 minutos, se hará en 19 horas, pero con la oportunidad de vivir una aventura maya increíble. Si se puede caminar el recorrido descalzo pues mejor, así se evita el consumo de tenis con suela de plástico y se reduce la huella ecológica, salvar la naturaleza es la consigna.

¿Te resulta absurda esta propuesta? Obviamente es una parodia del video de los artistas que se oponen al Tren Maya, pero los argumentos suenan igual de convincentes en cuanto a la preservación de la selva y la contaminación de los mantos acuíferos, incluso, tiene más elementos de convicción porque las autopistas usan chapopote caliente en su construcción y fomentan el uso del automóvil que emite gases invernadero contaminantes, mientras que los trenes van sobre superficies de piedras y durmientes, no pavimentan los caminos, además de ser un transporte colectivo y al ser eléctrico no emite emisiones a su paso.

¿Pero por qué sería mas válido oponerse al Tren Maya que pedir se quiten las autopistas y carreteras en la selva? Ahorita me referí a las de Cancún–Tulum, pero pensemos en todas las que se encuentran en la península desde Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El punto de racionalidad es muy endeble, a todo el mundo nos encanta viajar por las carreteras del sureste, de inicio nos parecería ilógico que las quitaran, y no nos genera mayor reflexión moral circular por las mismas si no vimos la deforestación que se hizo para construirlas, al contrario, nos maravilla ver los letreros de cruce de jaguares y animales durante el camino, nos encantaría toparnos con un animal majestuoso de esos, apreciarlo y maravillarnos, pero es que en el fondo estamos pasando por su hábitat, por su espacio vital, por eso nos avisan que tengamos cuidado, incluso en pocos tramos vemos pasos de fauna (puentes colgantes o túneles bajo la autopista) que se dispusieron para ello.

Pero regreso al punto, el aspecto moral y ético, ecológico, lo que parece mueve a los artistas en el video de oposición al Tren Maya, pues el punto es que estamos viendo su construcción, la maquinaria pasando sobre la selva, lo que sucede en mi momento de vida, frente a mis ojos, pero el tema es que yo no soy la medida de las cosas, el hecho de que no haya visto la construcción de una carretera sobre la selva no significa que mi paso por la misma no tiene implicaciones sobre el entorno, pero lo acepto, como me parece tienen que valorarse un proyecto como el del Tren Maya. El principio fundamental es que no existe la convivencia humana con la naturaleza en taza cero, es decir, que la vida humana lleva implícita, desde siempre, una alteración de su entorno. Los mayas son justamente una muestra de este principio, pues es una de las explicaciones de la decadencia de sus ciudades milenarias. Comprender esto no significa renunciar al cuidado de la naturaleza, por el contrario, se evita romantizar el discurso para hacerlo objetivo y claro, en la búsqueda de una menor afectación: privilegiar un transporte colectivo eléctrico sobre el transporte individual de automóviles.

La discusión será larga, las emociones y la improvisación no salvan la selva, es en el análisis de una política pública, pues estamos hablando del transporte de seres humanos, que se podrá ventilar mejor con las distintas aristas el tema Tren Maya.

NOTA: Si han circulado por la carretera Cancún–Tulum en temporada alta, verán que se hacen largas filas de tráfico, lo que se agrava si hay un accidente vial, pregunten a los habitantes cómo fue con el socavón de Playa del Carmen, cuánto hacían de traslado. Con el nuevo aeropuerto de Tulum hará falta nuevos carriles en esa carretera, es un tema de política pública de transporte.