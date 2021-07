Consulta a expresidentes

Debido a mi activismo en favor de la consulta popular para enjuiciar a los últimos expresidentes de nuestro país, que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto , he recibido diversos comentarios, algunos a favor, otros con dudas y otros abiertamente críticos.

De inicio debo reconocer mi satisfacción por la polémica, que la también llamada consulta contra los expresidentes , ha generado, ya que estoy convencido que la discusión crítica y bien fundamentada enriquece política e ideológicamente a las personas.

Aprovecharé este espacio para tratar de dar respuesta a las principales interrogantes y observaciones que me han señalado y para establecer las razones del por qué la apoyo:

En primer lugar, la consulta no es un acto de revanchismo, sino un acto de reivindicación social , se trata de ir generando los mecanismos que indaguen en el pasado de impunidad en el que, como país, hemos vivido, ejemplos de lo anterior donde se señalan a los gobernantes de todos los niveles sobran: desaparecidos, asesinatos, robos, desfalcos a la hacienda pública, abusos de poder, etc., así como también sobran los casos en que, como particulares o como colectivos organizados, se clama justicia, lo que no sobran son los mecanismos para darle solución a dichos reclamos.

La consulta no trata de defender o justificar los intereses de ningún particular, sino que somete esta acción a la voluntad de la mayoría de los votantes, tan es así que, si la mayoría de los sufragios que se emitan es en rechazo al enjuiciamiento, este simplemente no va a suceder. A muchos de mis conocidos les cuesta entender esto, como sociedad estamos tan acostumbrados a que por un lado no se nos tome en cuenta y por el otro, a obedecer ciegamente las decisiones de nuestros gobernantes que, cuando las decisiones de gobierno se resuelven a través de la participación ciudadana, nos cuesta tanto trabajo creerlo, que preferimos descalificarle.

De ninguna manera la consulta es ilegal o una decisión autoritaria, para que se lleve a cabo se han involucrado los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y será organizada por el INE, este último instituto señalado como abiertamente ajeno y hasta opositor al presidente de la República, lo que a mi entender le da, no únicamente legalidad sino también legitimidad.

En lo personal estoy de acuerdo y promuevo la consulta por dos razones fundamentales: