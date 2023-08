(Ayer Claudia Sheinbaum estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial. Un hombre de negocios que estuvo en la reunión en la que ella explicó sus ideas económicas me envió el siguiente texto, que me autorizó a publicar con la condición de no identificarlo).

Claudia estuvo con el CCE. En el salón Castillo del hotel Presidente se dieron cita los representantes de todos los organismos empresariales de México.

Si hacemos caso a lo que dijo Francisco Cervantes, presidente del CCE, las organizaciones y empresas que estaban ahí representan el 90% del PIB de México.

Claudia Sheinbaum saludó de mano a cada uno de los 200 asistentes. Después hizo una extraordinaria presentación de los principales logros de su gobierno en la CDMX. Habló de seguridad, transporte, medio ambiente, infraestructura e inversiones privadas.

La verdad es que fue una presentación clara y convincente. Después habló del futuro de México y los principales temas que interesan a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Entiende muy bien los retos del nearshoring en el nuevo escenario internacional y también los retos que México enfrentará para generar más energía limpia. Habló de su trayectoria académica en torno a los temas de la energía y el medio ambiente.

Contestó una docena de preguntas concretas de los presidentes de las organizaciones empresariales. Los comentarios de los empresarios, al finalizar la reunión de casi dos horas, destacaron que Claudia es seria, sencilla, sabe escuchar, respetuosa, tiene una formación académica muy sólida, entiende los problemas del país, sabe lo que necesita México para crecer, entiende que la mejor forma de enfrentar los retos de México ante el nuevo entorno internacional es a través del diálogo con los empresarios.

En pocas palabras, la reunión generó confianza del sector empresarial en la capacidad que Claudia tendría para gobernar.

Muchos asumían que Claudia será la candidata de Morena. No tenían duda. La única inquietud que quedó entre el auditorio fue que nadie sabe con quién va a gobernar.

¿Quién será el equipo de Claudia presidenta? Nadie lo sabe. El comentario fue que ojalá que su gabinete fuera como ella. Pero eso aún no es claro. Ojalá ya en campaña dé a conocer algunos nombres para evaluarlos con objetividad.