“Sé que sufres. Te abrazo con fuerza.” TU HERMANA

“Equilibrio inestable de la tinta y la sangre que debes mantener de un verso a otro so pena de romperte los papeles del alma.” ENRIQUE LIHN

Es lo que queremos, o eso parece. ¡Que digo queremos! ¡Exigimos! Y sin embargo, mucho cuidado con el desbordado optimismo… Eso perjudica en lugar de ayudar.

Me refiero obviamente a lo que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, anunció este 22 de noviembre: se denominó el ‘Operativo Enjambre’; una acción coordinada y simultánea de 1,500 elementos, encabezada por la Fiscalía del Estado de México y el gabinete completo de seguridad federal, en la que detuvieron al menos a siete funcionarios municipales que desempeñaban distintos cargos ligados a la seguridad en el Estado de México. Al parecer todos ellos —y sus equipos de trabajo, hay que subrayarlo— facilitaban… ¡las actividades criminales! Ya anunció el titular de la SSPyC que van por seis servidores públicos más señalados de tener nexos con grupos delictivos…

Y qué bueno que no se detenga ahí.¡En México cada día se conoce más y más de autoridades que están coludidas y beneficiándose de ilícitos; muchos de ellos cobrando vidas humanas!

Sin embargo llamo a su atención una cosa: como estaremos de mal en México por cuanto a la inseguridad, corrupción y criminalidad que celebramos un simple operativo como si fuese toda una epopeya. Tras conocerse de este, las redes y espacios informativos varios (incluso columnas de opinión) se inundaron de felicitaciones. Yo sugiero más moderación.

Y es que ahora resulta que García Harfuch es hasta héroe de México es por sacarlo adelante… Supongo que, en la comparación, los cuerpos de policías SWATS de Los Ángeles, California o de la ciudad de Nueva York, que limpiaron de criminales esas urbes, deben ser extraterrestres…

Pero también llamo a la moderación porque sabemos bien que lo que se ha encontrado en el Estado de México inunda a tooooooda la República. Todo el país está infestado de autoridades criminales, sobre todo morenistas, dado que hoy por hoy son los que gobiernan la mayor parte de México… Las redes de colusión gubernamental con la delincuencia ha alcanzado niveles inéditos. Por lo mismo, acciones de este tipo —adecuadamente ejecutadas como todo indica fue en este caso— se requieren a lo largo y ancho de la nación.

Comenzando por Chiapas, por ejemplo. Territorio INCENDIADO por el narco, pero donde el gobernador saliente, Rutilio Escandón regala notarías públicas como si fueran obsequios de despedida…

Moderación también porque esto, esperamos, es solo el principio. ¡Tanto camino que falta por recorrer!

Y finalmente, moderación porque es menester recordar una cuestión no menor: precisamente así, con un llamado de un gobernador, fue como se dio el michoacanazo en mayo de diciembre de 2006 a solicitud del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la oficina de la presidenta Sheinbaum. En esta operación, para desmantelar la influencia de la Familia Michoacana en la región, elementos de la entonces existente Policía Federal Preventiva y del Ejército detuvieron a ¡11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez! por presuntos vínculos con el crimen organizado. Acción que luego desató la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón y que TAAAANTO cuestiona —y capitaliza— el oficialismo de Morena de hoy.

En esta ocasión ha sido Delfina Gómez (a quien —por algo será— por cierto la Secretaría de Seguridad federal no ha mencionado para nada en sus comunicados) la que solicitó la intervención del gabinete de seguridad. Y en ese sentido espero que esto sea el preludio de una estrategia global y comprensiva exitosa y no una fallida como sucedió con el michoacanazo. A nadie convendría eso.

En todo caso, no hay que echar campañas al vuelo porque el camino que falta por recorrer es MUY largo

Volviendo al operativo en comento, por lo pronto no se sabe mucho más; por tratarse de una acción coordinada a gran escala que tiene en la mira a funcionarios públicos, la información oficial está siendo escasa. Supongo que en la mañanera de la presidenta Sheinbaum se abordará el tema. Quizá la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dé un informe más detallado.

Mas apuesto a que no irán por peces gordos, los más gordos. ¿El nivel de detenciones para ahí? ¿No llega más alto? Y de la colusión de estos funcionarios con las Fuerzas Armadas, ¿por qué nadie ha dicho nada? ¿O vamos a pensar que actuaban sin la anuencia o incluso la colaboración de los militares de la zona? ¿O eso solo aplicaba para la matanza de los 43 de Ayotzinapa y siendo el obradorismo el que denunciaba?

Hago votos para que esto no sea el típico golpe mediático de inicio de sexenio. Como esos conocemos varios. Una golondrina no hace verano. Lo último que deseo es ser aguafiestas, pero no puedo dejar de advertir que esto habría que tenerlo presente.

Giro de la Perinola

(1) El periodista Jorge Ramos planteaba ayer en su columna: “Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos fracasados para enfrentar la violencia.” ¿Será que la dupla Claudia Sheinbaum / Omar García Harfuch sí sabe?

(2) ¿Soy solo yo quien lo piensa así o la operación específica para detener al director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán, Isidro Cortés, quien se disparó con su arma al momento que se le comunicó la orden de aprehensión en su contra, estuvo pésimamente mal realizada? Gracias a que la acción fue grabada y que el video de esa grabación circula en redes sociales, solo de constatar que los distintos agentes —incluyendo civiles— intentaron realizar la detención sin haber desarmado primero al imputado da escalofríos. ¿Ese es el cuerpo de élite que presumen? ¿Ese es el operativo ‘Enjambre’ que celebran? ¿Para eso tantas investigaciones previas, recopilación de pruebas y órdenes de aprehensión otorgadas por jueces? No solo hay que seguir el debido proceso, también hay que aplicar los adecuados protocolos relativos a la aprensión de individuos. El sentido común, pues.

(3) Tuvo lugar el mismo día otro operativo, estimo yo igual de importante que el antes referido, pero de ese no se dijo nada o muy poco. Habría que cacarearlo más: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aprendió a 11 sujetos ligados al CJNG, quienes ¡operaban desde el interior de las cárceles de la capital del país! Faltaba más…

(4) ¿Quiénes son los detenidos en la ‘operación Enjambre’?

Es evidente que el crimen no conoce de filiaciones políticas o identificaciones ideológicas; tampoco de delimitaciones geográficas. Los servidores públicos que han sido aprendidos pertenecen o han pertenecido a distintos partidos políticos y se desempeñaban en diversas demarcaciones.

-María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco

-Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco

-Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan

-Eraclio “N”, director de Seguridad de Tejupilco

-Rodolfo Chávez, director de Operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca

-Roberto ‘N’, jefe de Región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca

-Ellery Figueroa Macedo, director del DIF municipal de Tonatico

-En el operativo ‘Enjambre’ se detuvo a funcionarios de seguridad de los municipios de: