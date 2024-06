Es escándalo de la nueva pareja de cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal lo ha inundado todo, hasta quienes no sabían quienes eran ya están al día, y es que aunque uno no lo quiera, por todos lados se ve y escucha. Ahora, independientemente de lo que se pueda decir, al final del día son asuntos de vidas privadas así sean personajes públicos, pero bien valdría subrayar algunos puntos:

- Si se ‘le rasca’ un poquito al asunto, la relación llevaba ya quizás varios meses, sólo se hizo pública y al parecer con una muy ambiciosa (e inteligente) estrategia de relaciones públicas, con la supuesta sorpresa del anuncio del nuevo noviazgo pillando al padre de la novia y jefe de la dinastía Aguilar, Don Pepe, de vacaciones en el lejano Oriente, Japón ni más ni menos, realizando un video narrando su viaje en redes sociales para alimentar más al ya enorme escándalo. ¿Alguien pudiera calcular el valor de una campaña de publicidad gratis de esas dimensiones? Sencillamente, es oro molido y puro.

- Pepe Aguilar había tenido acercamientos con Nodal con la finalidad de trabajar juntos., a pregunta expresa de periodistas de quien era el mejor cantante mexicano de la actualidad, respondió con Nodal en primer lugar y llenándolo de elogios, e incluso, circulan videos tomados por fans en los que Pepe le pide un acercamiento, con un “¿qué, te echo un te, entonces... ?”

- Sin juzgar a nadie, además, no es raro que Angelita se relacione con alguien del medio, si su vida gira en torno a ensayos, viajes y prestaciones por todo México y los Estados Unidos , y su vida social difícilmente saldrá de ese mundillo de la farándula.

Luego entonces, se infiere que, seguro no fue un tan feliz notición para Pepe y su esposa lo del nuevo novio de su hija, pero ya habiéndolo digerido y a la voz de “a palo dado, ni Dios lo quita”, lo que debe haber seguido es su aceptación, a condición de manejar el mismo la estrategia de cómo se presentaría la información, en cuánto a tiempos y formas, mucho de lo que vemos ya cómo nota oficial no es más que una puesta más en escena: Pepe y su señora ya lo sabían, la exclusiva la vendió la joven pareja con premura a conocida revista ‘del corazón’ ya que, estando de viaje por Italia (dónde hay hasta notas respecto a una supuesta boda) un grupo de mexicanas los vio y se hicieron muchas fotos, con la petición expresa de Angela de “no subirlas a redes, todavía”.