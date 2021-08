Benjamín Saúl Huerta acusado de violación equiparada…

Después de haber sido acusado por haber abusado de un menor de quince años, Saúl Huerta le pide cínico a la madre, le suplica que no lo denuncie que lleguen a un acuerdo. “Pero lleguemos a un acuerdo económico, yo se lo suplico, sí, se lo voy a pagar con creces. “No me destruya, se lo suplico, por favor”. Los abusadores son inmunes al dolor de quienes abusan a base de engaños o amenazas; son mezquinos al ignorar que quienes destruyen vidas son ellos… desgraciadamente la gran mayoría de estos abusadores y los violadores no son denunciados. Los agraviados prefieren callar; y esos infames siguen al acecho…

Benjamín Saúl Huerta Corona acusado de violación equiparada es uno de los vergonzosos políticos mexicanos que cometen con total libertad cualquier delito a sabiendas de que el fuero los dejará impunes… Huerta fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, actualmente se autodenomina como independiente después de ser expulsado como militante de Morena. Huerta Corona enfrenta múltiples acusaciones de abuso sexual…

El 21 de abril el diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El entonces legislador de Morena en San Lázaro fue denunciado por un menor de 15 años, quien acusó al político poblano de agredirlo sexualmente en la habitación de un hotel de la colonia Juárez. El joven había viajado con el funcionario para ayudarlo en su campaña política, su madre confió en Huerta y dejó que su hijo de quince años viajara con él a la Ciudad de México. Al llegar a la ciudad el joven declaró que antes de ingresar al hotel, Huerta le había comprado un refresco.

Aseveró que Saúl Huerta le había dicho que rentaría dos habitaciones. Condición que su madre le había impuesto para dejar que su hijo viajara con el diputado. “Llega y renta una sola habitación y con una sola cama”. “Después de haber tomado la bebida me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba muy mal. Me recosté y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intento pararme para arrimarme, pero ya no podía y fue cuando me bajó los pantalones”… relató el adolescente. Después afirma que pidió ayuda al personal del hotel y ellos a su vez llamaron a la policía. Huerta fue detenido y él presentó los documentos que le acreditaban el fuero constitucional y lo dejaron libre. Fuero el sinónimo de impunidad… México otorga una de las inmunidades más amplias a un número alto de funcionarios. Aprovechan esta inmunidad para cometer cualquier tipo de delitos…

El joven llamó a su mamá y le comentó del abuso al que había sido sometido. Cuando ella se comunicó con Saúl Huerta éste le ofreció un acuerdo económico por medio millón de pesos a cambio de no “destruirlo” políticamente, ya que para entonces buscaba la reelección por el Distrito 11 en Puebla por el partido Morena, al que pertenecía en ese momento.

Cuando el diputado habló con la madre del joven agraviado le dijo : “Llévalo con un médico, no le hice absolutamente nada. Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir… cuando la madre le informa que se trasladará a la Ciudad de México Huerta le pide que se reúnan en su hotel o en donde ella quiera menos en la delegación. Repitiéndole: “Pero lleguemos a un acuerdo enconómico, yo se lo suplico, sí, se lo voy a pagar con creces. “No me destruya, se lo suplico, por favor”. “Yo no le hice nada señora”…

Cuando Huerta fue trasladado ante el Ministerio Público esa misma tarde el diputado quedó en libertad. La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió carpetas de investigación por el caso, pero éstas no podían llevarse ante un juez.

Ahora se le atribuyen los delitos de violación equiparada en contra del menor de 15 años y otra por abuso sexual agravado, referente a una denuncia interpuesta por otro menor por abusos ocurridos en 2019. El delito es sancionado con 6 a 17 años de prisión, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México.

El juez fijó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, por lo que el político permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Huerta “pactó” su entrega en la Colonia Roma para ser trasladado a la Fiscalía de la Ciudad de México en la colonia de los Doctores. Este pervertido funcionario quedó a disposición del juez del Centro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Si este hombre Benjamín Saúl Huerta, cumpliese la pena máxima de 17 años de prisión, ni el doble ni siquiera el triple de esos años, les serán suficientes a estos jóvenes para reponerse de este abuso y rehacer su vida.

Cuando alguien es víctima de abuso o violación, su vida se destruye, se hace añicos y se tarda años, muchos años para volverla armar; eso sí, sin poder borrar las penas y las heridas jamás…