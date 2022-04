La situación del país en términos de gobernabilidad está cada vez más delicada, al grado de poner en riesgo a la democracia y a sus instituciones. El presidente López Obrador pierde los estribos y en lugar de dialogar y encontrar salida a los problemas, se enoja, hace oídos sordos y, en su ira, lanza amenazas por doquier.

La pregunta es ¿qué tanto estará dispuesto a hacer por cumplir con sus amenazas? ¿Violentar el Estado de derecho y utilizar la fuerza para imponer su voluntad?

AMLO vs los medios

Empezando por Carlos Loret, quien expuso el estilo de vida de su hijo mayor José Ramón, pero no fue el trabajo del periodista, sino su propio hijo, el que traicionó la palabra de su padre al tener una vida de lujos, dispendios y, con un cinismo sin precedente, restregarlo en la cara a millones de mexicanos. No fue Loret, fue la casa gris y el conflicto de interés, sin embargo, ante la realidad que no se puede ocultar, AMLO colérico pasó sobre la ley y dio a conocer el supuesto patrimonio del periodista y lo continúa haciendo sin importarle si es o no cierto e incluso, ya habló de los bienes de su esposa.

En relación con los medios de comunicación, aunque AMLO afirma que su gobierno garantiza que no habrá represión contra el ejercicio periodístico (¿por qué la habría? Y, en tal caso, ¿cuál sería su justificación?), los descalifica y acusa de todo desde su púlpito mañanero, pero, según él, solo hace valer su “derecho de réplica”.

AMLO vs la oposición

El tema de los calificativos de AMLO subió de nivel luego de que los legisladores de oposición en conjunto votaron en contra su reforma eléctrica. A ellos los acusó de “traidores a la patria” y no paró ahí, en su mañanera recordó que ese concepto está tipificado en el Código Penal con pena de cárcel hasta por 40 años e incluso, para dejar clara la amenaza, leyó el extracto correspondiente del artículo 123, en el capítulo titulado “Traición a la Patria”.

De inmediato Morena acató la orden e inició una campaña en contra los legisladores de oposición señalándolos como “traidores a la patria” con el ánimo de que los ciudadanos realicen un linchamiento y, el presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se realizará una consulta para que la ciudadanía decida si su partido interpone una denuncia por traición a la patria en contra de los diputados de oposición.

Los dinosaurios siguen vivos

Por su parte Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara baja, un personaje que creció políticamente de la mano de su padrino, Manuel Bartlett y que seguramente reproduce y ejerce todas sus prácticas represoras, festinó que Morena pusiera un “paredón pacífico” en contra de los diputados de oposición: “Darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores, de manera pacífica, como le sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía. Ellos sí fueron fusilados por traición a la patria”.

AMLO y sus caprichos

Otra de las amenazas de AMLO fue en contra de las líneas aéreas que se niegan a utilizar el AIFA: “El nuevo aeropuerto tiene buenas instalaciones, tiene servicio de primera, se ahorran como 45 minutos, una hora, en trámites- desde que llegan hasta que abordan, cuesta menos el vuelo porque se cobra menos a las empresas aéreas, entonces estamos buscando convencerlos porque no queremos ejercer nuestra autoridad porque podríamos decir ‘ya no vas a tener más vuelos en el AICM, los vas a tener en el AIFA por interés público’”.

Si fuera realmente tan bueno, eficiente y barato como asegura, las líneas aéreas estarían buscando salir y llegar del AIFA y no del AICM. Si no lo hacen, es por su poca operatividad y por ello AMLO recurre a la amenaza.

Por otro lado, hace algunas semanas, senadores de Morena rechazaron la propuesta del PAN para solicitar la comparecencia de los titulares de Semarnat, Sectur y Fonatur para que explicaran la situación que prevalece en la construcción del Tren Maya, donde AMLO se había comprometido a que en su trazo “no se tiraría un solo árbol”.

En paralelo, un grupo plural, conformado por artistas y ambientalistas a través de un video dieron a conocer la destrucción de la selva. AMLO reaccionó y, después de acusarlos de estar vendidos a grupos de interés, los invitó a dialogar, pero cuando aceptaron reunirse con él, canceló, porque “no se dejaría utilizar”.

También a los propietarios de los terrenos que se niegan avender para proteger su patrimonio y el medio ambiente, los amenazó con la expropiación.

Todo lo anterior ejemplifica las amenazas y acciones propias de un régimen autoritario, donde los altos funcionarios gozan de privilegios, impunidad y son capaces de utilizar la investidura de su cargo para su beneficio.

Gertz hace de las suyas (aún)

Como Alejandro Gertz en la FGR, quien luego de mantener injustamente 540 días en la cárcel a la señora Alejandra Cuevas Morán, que obtuvo su libertad solo gracias a la intervención de la SCJN, ahora, en venganza, el fiscal abrió una carpeta de investigación en contra de Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra, a partir de que Alonso y sus hermanos grabaron un video en la calle afuera de la privada donde vive el fiscal y supuestamente habrían dañado un monumento.

¿Hasta dónde estirarán la liga AMLO y sus cercanos?¿Estarán dispuestos a poner a la nación al borde del colapso por sus intereses personales? ¡Cuidado! México no merece un presidente que se comporta como un dictador ni mucho menos, a un partido como Morena.